הקלף של ישראל במידה ולא ישוחררו עוד חטופים

עדכונים שוטפים

08:07 - במידה וחמאס לא ימשיך בהשבת החטופים: ישראל עשויה להטיל סנקציות

ארבעה ימים עברו מאז שתמיר אדר ואריה זלמנוביץ' ז"ל הושבו לשטח ישראל. זו הפעם האחרונה שבה הוחזרו חללים חטופים לישראל על ידי ארגון הטרור הרצחני חמאס, ועל אף ההוראה שקיבלו כוחות הביטחון להיערך לשחרור חללים חטופים נוספים אמש (בין שישי לשבת) - הדבר לא התרחש ואף חלל חטוף נוסף לא שב הביתה. בישראל בוחנים את האופציה להטיל סנקציות על חמאס במידה ולא יושבו 13 החטופים שנותרו בשבי לשטחה.

יש לחץ ענק שמופעל מצד המתווכות כלפי ארגון הטרור הרצחני חמאס, שעל אף שיתקשה לאתר לפחות 5 גופות של חללים חטופים , מסוגל להשיב שמונה ועדיין לא עושה זאת. המתווכות מנסות להפעיל את כל כובד משקלן כדי שסוגיית החללים החטופים של העסקה תסתיים, וניתן יהיה לעבור לשלב ב'. לקריאת הכתבה.

22:27 - צה"ל חיסל באמצעות כלי טיס מחבל שעסק בניסיון שיקום יכולות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נמסר מדובר צה"ל

21:50 - עימותים באיטליה בין המשטרה למפגינים פרו-פלסטינים שצעדו לעבר השגרירות הישראלית ברומא

20:07 - שר הביטחון כ"ץ לסגן הנשיא ואנס במהלך ביקורו: 60% ממנהרות הטרור של חמאס לא הושמדו

