עדכונים שוטפים

00:10 - טראמפ במסר לחמאס: החזירו גופות חטופים במהירות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב אמש (שבת) דד-ליין לחמאס להחזרת חטופים חללים. "יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי", כתב ב-Truth Social. "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקאים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

"קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת", הוא הבהיר. "אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם. נראה מה הם יעשו ב-48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד". לכתבה המלאה

00:08 - דיווח בלבנון: תקיפה ישראלית לעבר אופנוע בכפר אל-קלילה שבאזור צור, דרום המדינה

22:44 - המונים בכיכר החטופים בעצרת למען השלמת ההסכם להחזרת החטופים.

שורד השבי יוסף חיים אוחנה הגיע הערב לראשונה לכיכר החטופים

21:57 - שוטרי מחוז ש"י ולוחמי צה"ל עצרו חשוד בהצתת מבנים בסמוך לכפר מוחמאס, לאחר חיכוך בין מתנחלים לפלסטינים במרחב מוחמאס

21:39 - טראמפ ב"אייר פורס 1" אחרי הפגישה עם אמיר קטאר: "אם יהיה צורך - תשלחו כוחות לעזה"

עוד אמר בשיחה עם כתבים: אני חושב שהפסקת האש בעזה תחזיק מעמד. אם לא, חמאס יהיה בבעיה גדולה מאוד

20:30 - צה"ל תקף מחבל של הג'יהאד בנוסיראת: "תכנן פיגוע בטווח הזמן המיידי נגד כוחותינו"

20:16- ענת אנגרסט בכיכר החטופים: "מתן נושא על גופו צלקות גבורה. הוא עוד לא מספר, אבל עיניו נשטפות דמעות כשהוא נזכר שאיתי עדיין שם. אנחנו לא עוצרים - ממשיכים עד שכולם חוזרים"

20:15 - אייל אשל אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל במחאת בגין: "אנחנו נפגשים כאן הערב הזה, לב תל אביב, אבל בלב של תקופה גורלית, ערב של המשכיות מהפגנות קודמות, ואני כאן אתכם כאבא של רוני אשל התצפיתנית הגיבורה שנפלה באותה שבת בנחל עוז אבל אני הערב הזה גם אזרח במדינה שאיבדה את הדרך את האמון ואת האחריות.

"יותר משנתיים עברו מאז, שנתיים שבהן אנחנו עדיין מחפשים תשובות, קיווינו למנהיגות, האמנו שיבוא היום שבו מישהו מבית העם יקום ויגיד טעינו, אבל זה לא קרה. ערב שבו חייבים להפסיק לשתוק ולהביט למראה. להביט בפרצופה של המדינה. לאן הולכת ישראל? כי נדמה שבשנים האחרונות משהו עמוק נשבר. מדינה שקמה על ערכים של אחריות, של מוסר, של שותפות וערבות הדדית הפכה לזירת הישרדות פוליטית.

מנהיגים שעסוקים בעצמם, במקום בעם. ממשלה שמנהלת את היום הבא שלה לא את היום שאחרי של המדינה. זה מאבק של כולנו כי הפעם אמריקה הגדולה לא תהיה כאן בשבילנו, האזרחים. זה מאבק על הצדק על האחריות נגד ההכחשה, נגד השקר, נגד התרבות שמטייחת במקום ללמוד, זה מאבק כדי למנוע את האסון הבא, אנחנו לא שותקים יותר. לזכרך , רוני אשל".

19:21- גורם ביטחוני ישראלי: כחלק מהמגעים להחזרת החטופים החללים, הדרג המדיני אישר את בקשת המצרים להכנסת כלים וצוות מצרי בלבד לסייע במאמץ לאיתור החללים. הצוות והכלים נכנסו לרצועת עזה

פורסם לראשונה ב-N12