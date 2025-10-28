כל חברי הדירקטוריון ובכירים בחברת הנדל"ן ספיר קורפ התפטרו מתפקידיהם. בין המתפטרים גם היו"ר ובעלי החברה אלכס ספיר, המנכ"ל שרון רז וסמנכ"ל הכספים חי מכלוף.

בעקבות דיווחי החברה, הבורסה הודיעה כי קיימת אי-בהירות בענייניה של ספיר קורפ. לאור זאת הושעה המסחר באיגרות החוב י"ח ו-י"ט של החברה.

ההתפטרות הנרחבת הגיעה לאחר שהנאמן למחזיקי איגרות החוב של ספיר קורפ (סדרה י"ח) הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למינוי כונסי נכסים ומימוש שיעבודים, והחברה עצמה הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן לחברה, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בבקשה מטעם נאמן האג"ח לבית המשפט נכתב כי "החברה חדלת פירעון, ואין על כך מחלוקת. החברה אינה עומדת זמן רב במילוי התחייבויותיה, ולא שילמה למחזיקי סדרה י"ח את התשלומים המגיעים להם".

ספיר קורפ, שפועלת בתחום הנדל"ן בארה"ב וגייסה אג"ח בבורסה בתל אביב, היא חברה פרטית בבעלותו של המיליארדר אלכס ספיר. לחברה יש שתי סדרות אג"ח בהיקף של כ-465 מיליון שקל (במונחי קרן).

לפני מעל שנה נודע כי ספיר קורפ פועלת לגיבוש הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח שלה, ולדוחותיה הוצמדה הערת "עסק חי". השבוע, כחלק מההליכים האלה, נודע כי החברה תמכור את מלון NoMo SoHo במנהטן למלונות דן ב-125 מיליון דולר.

לפי הבקשה לבית המשפט, מלבד אותו מלון יש לחברה עוד נכס מהותי, והוא "מיאמי 18" - מקבץ קרקעות לפיתוח במיאמי, פלורידה, שחלק החברה בו הוא 21%. החברה מקדמת הליכים לאיתור רוכש לנכס, ולאחרונה נחתם מזכר כוונות עם צד ג' בקשר לנכס זה.

מקורב לנשיא טראמפ

בשורה של דיווחים לבורסה, ספיר קורפ הודיעה על התפטרות הדירקטורים והבכירים. בהודעות ההתפטרות ציינו כולם כי בשל המצב הפיננסי הנוכחי של החברה, שאינו מאפשר את פעילותה, בשל החלטת הדירקטוריון להגיש בקשה לצו פתיחה בהליכים לבית המשפט, ובשל פקיעת הכיסוי הביטוחי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה - הם מודיעים על התפטרותם מתפקידיהם השונים.

במקביל, החברה דיווחה כי "נוכח הגשת הבקשה לפתיחת הליכים, התפטרות הדירקטוריון והיעדר אמצעים נזילים וזמינים לחברה בכדי לממן את הוצאותיה השוטפות, ובראשן ההוצאות הנדרשות לצורך שמירת מעמדה כחברה מדווחת - מתכבדת החברה לעדכן כי החל ממתן דיווח זה לא יהיה ביכולתה של החברה להמשיך ולדווח בהתאם לדין ולפרסם את דיווחיה באתר הבורסה והרשות לניירות ערך".

אלכס ספיר הוא בנו של איש העסקים המנוח תמיר ספיר, שהונו הוערך במיליארדים. אביו נולד בגאורגיה ועלה לישראל בשנות ה-70, לאחר מכן היגר לאירופה ובהמשך לארה"ב. ספיר נחשב מקורב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולשניים היו בעבר עסקי נדל"ן משותפים במנהטן.