הטבת מס חד-פעמית הקפיצה את רווחי צ'ק פוינט ברבעון השלישי

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט עקפה את התחזיות ברבעון השלישי של השנה, והטבת מס חד-פעמית סידרה לה קפיצה משמעותית ברווח הנקי למניה. החברה, בניהולו של נדב צפריר, הציגה צמיחה של 6.7% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל והן הגיעו ל-678 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים שהיו לכ-673 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח התפעולי ירד ב-8.9% ל-199 מיליון דולר, אך הרווח הנקי קפץ ב-73.4% ל-359 מיליון דולר, בזכות הטבת מס חד-פעמית בסך 131 מיליון דולר, שנרשמה בעקבות הסדר פשרה עליו חתמה החברה במהלך הרבעון השלישי. על בסיס Non-GAAP צ'ק פוינט רשמה רווח נקי של 431 מיליון דולר, שהם 3.94 דולר למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-2.45 דולר למניה. בצ'ק פוינט מציינים שהטבת המס תרמה כ-1.47 דולר לרווח הנקי למניה.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, צ'ק פוינט רשמה הכנסות של 1.98 מיליארד דולר לעומת 1.86 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2024, והרווח הנקי שלה Non-GAAP גדל ב-27.6% ל-939 מיליון דולר.

צ'ק פוינט ייצרה במהלך הרבעון תזרים מזומנים של 241 מיליון דולר מפעילות שוטפת וכמדי רבעון הוציאה סכום של 325 מיליון דולר לרכישת מניות של עצמה (כ-1.6 מיליון מניות, במחיר ממוצע של כ-203.1 דולר). החברה מציינת בדוחות ששילמה במהלך הרבעון השלישי כ-160 מיליון דולר עבור הקרקע לקמפוס החדש שלה בתל אביב. לאחרונה צ'ק פוינט גם הודיעה על רכישת Lakera, חברת אבטחת סייבר ל-AI, בעסקה שהוערכה בכ-300 מיליון דולר. בסוף הרבעון השלישי היו לצ'ק פוינט 2.8 מיליארד דולר בקופה.

מנכ"ל צ'ק פוינט נדב צפריר מסר: "צ'ק פוינט הציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי, הודות לביקוש גובר לפורטפוליו שלנו הכולל רשתות היברידיות, סביבת עבודה וניהול סיכונים חיצוניים (ERM). קידמנו את אסטרטגיית AI First שלנו באמצעות הרכישה האסטרטגית של Lakera, המחזקת את מעמדנו".