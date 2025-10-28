ההתנהלות של המשקיעים בשוק ההון לא תמיד תואמת את הנתונים או ההיסטוריה. הסיבה לכך נעוצה, בין היתר, בהשפעה של גורמים נוספים הנוגעים לאופי ולתכונות האנושיות שמעצבות את האופן שבו אנשים מבצעים השקעות. בשיחה מיוחדת עם ראש מערכת החדשות של גלובס, בר לביא, שנערכה במסגרת כנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי", ניסה אסף בנאי, מייסד ובעלים של קבוצת הפיננסים פרופיט, לספק תובנות על הקשר בין ניהול השקעות לנפש האדם.

בפתח השיחה התייחס בנאי להמלצה שהעניק בכנס הקודם - להיזהר ממסלול ההשקעה ב-S&P500, שהפך לפופולארי. זאת, בין היתר, על רקע ביצועי החסר של המדד בשנה החולפת ביחס לאפיקים המנייתיים ולמסלולים שעוקבים אחרי השוק הישראלי. "אני לא נביא, אבל אני יודע שני דברים: כל טרנד הוא מטבעו בעייתי, ואנשים לא מתמידים בטרנדים. מי שהשקיע בשיא הטרנד עשה תשואה של 3%-4%, ולעומת זאת מי שהשקיע בישראל עשה תשואה מדהימה של 50%. אני לא מאמין שהמוצר הזה מתאים לנפש האדם וכך יצא. הציבור נוהר לטרנדים תמיד בסוף החגיגה וזה עצוב".

לדבריו, אף שנכון כי לאורך זמן התשואה באפיקים מנייתיים נוטה להיות גבוהה יותר מתשואה על חוב, זו לא בהכרח הנקודה החשובה: "השאלה היא כמה זמן אתה יכול להתמיד בהשקעה שלך. פגשתי מעל 20 אלף בני אדם שהגיעו אליי לתכנון פיננסי, ולמדתי לא להקשיב להם. כולם אומרים שהם מתמידים, ואני אומר להם - יגיע אירוע שבו תלחצו ותמשכו את הכסף. לכן זה לא מתאים לרוב האנשים, ועדיף להם לקנות מוצרים סולידיים יותר".

"הפקדון הוא אסון"

בנאי מסביר כי המשקיעים סובלים משלושה "משבשי תבונה": אגו, פחד ותאווה.

"אגו זה הרצון להרוויח כסף; פחד או פאניקה הם החשש מהעתיד; והתאווה היא האמונה ש'לי זה לא יקרה'. איך מנצחים את זה? לא מנצחים. מתאמנים. רק פיזור ישמור עליכם ויוביל אתכם לחוף מבטחים עם מספרים טובים".

על רקע הדברים חזר בנאי על המלצתו להפנות את כספי החסכון בעיקר אל המסלולים הכלליים. "במכשירי ההשקעה יש מסלול נפלא שנקרא מסלול כללי. יש לו תשואות יפות וסטיית תקן קטנה. המסלול עושה בממוצע 7% עם סטיית תקן נמוכה. בסדר גדול של כ-10 שנים תכפילו את כספכם. כלומר, אם שמת מיליון שקל, בתוך 40 שנה תעשה 8 מיליון. אני לא אומר לא לפלפל, אבל קחו בחשבון שהמסה העיקרית של הכסף צריכה להיות מושקעת במקום שיתן לכם לישון בשקט".

בהמשך התייחס בנאי לתשואות הגבוהות בשוק הישראלי ולעתידו לנוכח סיומה המסתמן של המלחמה. "אני לא נביא, אבל אני מאד מאמין בכלכלת ישראל וחושב שאנחנו הולכים לתקופה של שגשוג ופריחה. לדעתי השוק מתמחר את זה, אבל להתנבא על שוק, סקטור או תחום מסוים זה כמו לזרוק קובייה. לגבי שנה הבאה תהיה תשואה חיובית ולכן תצאו מהעו"ש והפקדון - 'הפקדון הוא אסון'. אם אתם רוצים שהכסף יעבוד אתם צריכים להיות בשוק ההון".

"צופים לשנה הבאה תשואה שנושקת לדו-ספרתי"

את ההתבגרות של המשקיעים בשנים האחרונות, שבאה לידי ביטוי בחוסן של השווקים, מסביר בנאי דווקא בייעוץ לו זוכים המשקיעים ולא מהנגישות הגוברת של המידע. "ראינו התבגרות של המשקיעים בגלל עלייתם של מתכננים פיננסים שמהווים חסם בינם לבין החלטות מטומטמות. ללא ספק גם בעיתות משבר, כמו הקורונה והמלחמה, אין יציאה דרמטית של כספים. זה קרה הכי פחות במוצרים שיש בהם סוכן מטפל, שמנהל שיחה וגורם להורדת הפאניקה".

בנוסף, הוא ציין, כי למרות התמחורים הגבוהים בשוק, על פי ההערכות של פרופיט התשואות בשנה הבאה ימשיכו להיות משמעותיות. "אנחנו לא יודעים איך תיגמר השנה הנוכחית, אבל כרגע היא עולה על ההערכות. יש לנו מודל שמנבא את התשואות במודל הכללי, אנחנו צופים לשנה הבאה תשואה שנושקת לדו-ספרתי. אבל הכי חשוב הוא לא לנסות לתזמן את השוק".

לסיכום, כשנשאל האם הוא מזהה סקטור שגלום בו פוטנציאל גדול הוא נמנע מתשובה חד-משמעית. "אין סקטור ומגזר שלא גלומות בו הזדמנויות נפלאות, אבל בכולם קיימים גם סיכונים גדולים. תראו את אל על - בקורונה הם כמעט קרסו ומצד שני במשבר של המלחמה הם זינקו. מי שהיה מפוזר נהנה מהסקטורים שעלו ומצד שני לא נפגע באופן משמעותי. הרגולטור יצר כלים מאד יעילים לפיזור ההשקעות בזול עם יתרונות מס. אם תהיה לנו משמעת עצמית אנחנו יכולים להנות מתשואה אדירה ולהימנע מטעויות", סיכם בנאי.

*** גילוי מלא: הכנס בחסות קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וחברת ישראכרט