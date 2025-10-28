אנבידיה פתחה הערב (ג') את כנס GTC DC בוושינגטון בהכרזות שממחישות את מעמדה ככוח המניע של מהפכת הבינה המלאכותית. החברה הודיעה כי תחבור לממשלת ארה"ב ולענקיות טכנולוגיה כמו אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , אורקל ו-xAI של אילון מאסק, כדי לבנות את מה שהיא מכנה "תשתית ה-AI של אמריקה", כלומר מערך עצום של מפעלי בינה מלאכותית שיספק כוח מחשוב בקנה מידה חסר תקדים.

במסגרת המהלך, אנבידיה, אורקל ומשרד האנרגיה האמריקני יקימו שני מפעלי בינה חדשים - Soltice ו-Equinox, שיספקו יחד 2,200 אקסהפלוס של כוח מחשוב. המערכות ישמשו לאימון מודלים בקנה מידה של טריליוני פרמטרים ולפיתוח סימולציות מדעיות מתקדמות. "אנחנו בתחילתה של מהפכת ה-AI התעשייתית, שתעצב את העתיד של כל תעשייה וכל מדינה", אמר מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג. "זהו רגע האפולו של הדור שלנו".

שבבים כחול-לבן במרכז הבמה

לצד השותפויות האמריקאיות, אנבידיה הכריזה גם על שני שבבים שפותחו בישראל - BlueField-4 ו-ConnectX-9 SuperNIC, שמהווים את עמוד השדרה של הדור הבא של מפעלי הבינה המלאכותית. השבבים, שפותחו במרכז המו"פ של אנבידיה בתל אביב, נועדו להאיץ את תעבורת הנתונים והסקת המסקנות של מודלי AI עצומים, תוך תמיכה בקצב של עד ‎800Gb/s. החברה מציינת כי BlueField-4 מספק פי שישיה יותר כוח עיבוד לעומסי עבודה של בינה מלאכותית לעומת הדור הקודם, ותומך במערכות גדולות עד פי ארבעה.

חיבור בין GPU לקוונטים: מבט לעתיד

עוד בין החידושים המרתקים בכנס הוא NVIDIA NVQLink, טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לראשונה חיבור ישיר בין מחשוב מואץ מבוסס GPU לבין מעבדים קוונטיים. מדובר בצעד ראשון לקראת יצירת מחשבי-על קוונטיים מואצים, שיאפשרו לחוקרים לשלב בין עוצמת החישוב של הבינה המלאכותית לבין דיוק העולם הקוונטי. בעצם המערכת החדשה נועדה לתקן בזמן אמת שגיאות בקיוביטים, כלומר יחידות המידע הקוונטיות, ולהפוך מחשוב קוונטי לכלי מעשי בתעשייה, במדע ובפיתוח תרופות.

עוד בכנס הציגה אנבידיה גם סדרת הכרזות על הרחבת תשתיות הענן האמריקאיות: Akamai, CoreWeave, גוגל קלאוד, מיקרוסופט ואחרות משיקות מערכות חדשות שמבוססות על שרתי GPU של אנבידיה. בנוסף, חברות כמו Lilly ו-Mayo Clinic יקימו מפעלי AI רפואיים מתקדמים, המבוססים על מערכות DGX ו-Spectrum-X שפותחו גם הן בישראל, כדי להאיץ פיתוח תרופות ורפואה מותאמת אישית.