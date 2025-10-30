ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיום ראשון: מחיר הדלק יירד ב-16 אגורות
מיום ראשון: מחיר הדלק יירד ב-16 אגורות

משרד האנרגיה הודיע כי מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 יתעדכן בחצות הלילה שבין יום שבת וראשון ויעמוד בנובמבר 2025 על 7.07 שקלים בתדלוק בשירות עצמי - זאת לעומת 7.23 שקלים לליטר באוקטובר • כעת מחיר הדלק חזר לרמתו באוגוסט האחרון, שהיא הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים

מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 יתעדכן בחצות הלילה שבין יום שבת וראשון ויעמוד בחודש נובמבר 2025 על 7.07 שקלים בתדלוק בשירות עצמי. מדובר בירידה של 16 אגורות לעומת המחיר באוקטובר, שעמד על 7.23 שקלים לליטר - כך הודיע היום (ה') משרד האנרגיה.

מאז תחילת 2025 ירד מחיר הדלק ב-13 אגורות לליטר בנזין, לעומת מחיר של 7.20 שקלים לליטר שנקבע בינואר. עם ההוזלה האחרונה, מחיר הדלק חזר לרמתו באוגוסט האחרון, שהיא הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים.

לשם השוואה, תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז תחילת 2023 ועד היום נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותה תקופת זמן נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.