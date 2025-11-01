ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות מה עדיף: קופת גמל או קרן נאמנות – ועוד 4 כתבות על מצב השווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

מה עדיף: גמל להשקעה או קרן נאמנות – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

היכן להשקיע? בניהול עצמי דרך קרנות נאמנות שקופות ונזילות, או בניהול מנוטרל רגשות בקופת גמל להשקעה? • אל שני המדדים שהושקו לאחרונה בבורסת ת"א יצטרפו בקרוב עוד שלושה - בתחומי הנדל"ן, התעשיות הביטחוניות והתשתיות - בבורסה בונים על ביקושים גבוהים על רקע צפי להורדות ריבית • אלטשולר שחם רושם חודש חמישי רצוף של אובדן כספים למתחרים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל • וגם: אנבידיה שברה שיא נוסף, והגיעה בפתיחת המסחר לשווי של חמישה טריליון דולר

גמל להשקעה או קרן נאמנות? / צילום: Shutterstock
השקעות

גמל להשקעה או קרן נאמנות: איפה הכי כדאי לשים את הכסף
נתנאל אריאל 29.10.2025
איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי
הבורסה בת"א | ניתוח

נדל"ן, ביטחוניות ותשתיות: "בליץ" המדדים החדשים שמשיקה הבורסה
חזי שטרנליכט 30.10.2025
גילעד אלטשולר / צילום: שלומי זירה
בתי השקעות

בית ההשקעות שהפך ללהיט ומי איבד לקוחות ב-16 מיליארד שקל?
נתנאל אריאל 29.10.2025
הואנג בכנס של אנבידיה, השבוע / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

השבבים והקשר הישראלי: הדרך של אנבידיה לשווי של 5 טריליון דולר
מיטל וייזברג 29.10.2025
ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים / צילום: ענבל מרמרי
המלצות אנליסטים

האנליסט שממליץ - זה הסקטור שכדאי להתרחק ממנו
נתנאל אריאל 30.10.2025