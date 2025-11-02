"סימסה שהיא אבלה": למה נדחתה בקשת אישה לרשת את בן זוגה?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

מדוע חויבה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפצות זוג בעשרות אלפי שקלים? הפסיקה בקצרה: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק חויבה לשלם פיצוי בסך 50 אלף שקל לזוג תושבים משנקבע שהתרשלה כשלא אכפה את החוק כלפי מטרד שנגרם להם מעסק שניהלה שכנתם בביתה. התובעים, בני זוג תושבי רחוב שבזי בבני ברק, מצאו עצמם מתמודדים במשך שנים עם עסק רועש באזור מגוריהם - שכנתם לרחוב הפעילה מביתה עסק להשכרת ציוד לאירועים. הציוד שונע בנגררים ובמשאיות, לרבות בשעות הלילה, דבר שהפריע את מנוחת התובעים ושאר השכנים וגרם לחסימת התנועה ברחוב. למרות צו הפסקת שימוש שניתן ב־2006, המשיכה השכנה להפעיל את העסק. בנוסף, חרף העובדה שבמשך שנים פנו התובעים שוב ושוב לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה - אלה, כך נטען, נמנעו מלפעול ביעילות. גם פניות למבקר המדינה וכתבות בעיתונות לא הביאו להפסקת הפעילות. לאחר שב־2023 נחתם בין התובעים לשכנה הסדר גישור שבו האחרונה התחייבה לסגור את העסק, נמשכה התביעה נגד הוועדה המקומית בלבד בטענה לרשלנות באכיפת החוק. בני הזוג טענו כי הוועדה המקומית הפרה חובתה לפקח ולמנוע שימוש חורג, תוך התעלמות מגזרי דין וממאות תלונות. לפיהם, מחדלים אלו גרמו להם עוגמת נפש קשה, לילות ללא שינה ופגיעה באיכות חייהם. מנגד, הוועדה המקומית טענה כי פעלה לאורך השנים לאכיפת החוק, וגם אם חל עיכוב מסוים, אין זו רשלנות המצדיקה פיצוי. השופט ערן טאוסיג מביהמ"ש בת"א קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע כי הוועדה המקומית התרשלה בכך שלא הפעילה את סמכויותיה כנדרש ולא דאגה לאכוף צווים שיפוטיים במשך שנים. "בית המשפט הדגיש כי גם אם משאביה של הוועדה מוגבלים, אין זה מתקבל על הדעת שגזרי דין יישארו על הנייר בלבד, בעוד שתושבים סובלים ממטרדים מתמשכים", מציין עו"ד נעם קולודני, המתמחה בדיני תכנון ובנייה ונדל"ן. "השופט טאוסיג ציין, כי מדובר ב'מקרה חריג המצדיק הטלת אחריות נזיקית על רשות', מאחר שנוכח היקף התלונות והראיות, הוועדה הייתה צריכה לצפות את הנזק ולהתערב". משמעות הפסיקה: החלטת ביהמ"ש מציבה תמרור אזהרה לרשויות תכנון מקומיות: גם אי־עשייה או רשלנות עשויות להקים אחריות נזיקית כלפי תושבים מספר תיק: ת"א 63758-04-21 קראו עוד

שיפצו גג ביחד והתברר שהוא שייך רק לאחד מהם. הבעלים צריך להשיב מחצית מהכסף? הפסיקה בקצרה: המפקח על רישום מקרקעין בביהמ"ש השלום הורה לבעלת גג בבית משותף להחזיר לנציגות הבית סכום ששילמה בעבור שיפוץ הגג, לאחר שהתברר כי הגג לא שייך לכלל הדיירים בבניין. שני צדדים הסכימו לביצוע שיפוץ בעלות משותפת, בהנחה שהם בעלים במשותף של הנכס שבו בוצע השיפוץ. משהושלם ביצוע השיפוץ והתשלום עליו בוצע, התברר שהנכס אינו בבעלות משותפת - כי אם בבעלות מלאה של אחד הצדדים. האם יש להורות לבעל הנכס להשיב לצד השני את החלק שבו נשא בגין השיפוץ? בכך עסק פסק הדין. התובעת היא נציגות בית משותף ברח' יצחק רבין בבני עי"ש. הנתבעת היא חברה בעלת הזכויות בכמחצית הדירות בבית המשותף, לרבות תת חלקה 57. ככלל, הנתבעת נושאת ב־50% מעלות תחזוקת הרכוש המשותף, וכאשר ישנן הוצאות משמעותיות או חריגות התובעת נועצת איתה בטרם היא מקבלת החלטה. לחלקה 57 הוצמד גג, אך הצדדים התנהלו בגג לאורך השנים כאילו הוא משותף, ואף הוצבו בו מתקנים של כלל בעלי הדירות, דוגמת דודי שמש. במהלך חודש ספטמבר 2022 פנה נציג התובעת למנהל אחזקה בנתבעת, הודיע לו על קיומה של נזילה בגג שמצריכה טיפול. הצדדים הסכימו לבצע חידוש איטום לכל הגג ולשאת בחלקים שווים בעלות ביצוע האיטום - כל צד שילם לקבלן האיטום את מחצית התמורה בסך של 25,850 שקל. ואולם, בשלב מסוים נודע לתובעת שעל פי התקנון המוסכם הגג מוצמד כולו לתת חלקה 57. היא פנתה לנתבעת בדרישה להשבת חלקה של התובעת בביצוע העבודות. לטענת הנתבעת אז נודע גם לה לראשונה שהגג בבעלותה. בתשובה לתביעה טענה הנתבעת, כי ההסכמה בינה לבין התובעת בדבר התשלום מהווה חוזה מחייב ואין לבטלו, וכן כי במידה והייתה יודעת שמדובר בגג שבבעלותה ושעליה לשאת במלוא עלות התיקון, הייתה מבצעת את התיקון בעצמה בעלות פחותה משמעותית. המפקח על רישום מקרקעין בבית משפט השלום ברחובות, ברק ליפשיץ, קיבל את תביעת ההשבה (ברובה) תוך שהוא קובע כי מדובר בחוזה שנכרת בטעות והתובעת זכאית להחזר - בין אם מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט ובין אם מכוח חוק החוזים - לאחר שלא קיבלה דבר מהחוזה בעוד הנתבעת קיבלה חידוש איטום לגג שבבעלותה. משמעות הפסיקה: יש להשיב סכומים שהועברו במסגרת חוזה שנכרת בטעות, בין אם מכוח חוק החוזים ובין אם מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט מספר תיק: 3-161-24 קראו עוד