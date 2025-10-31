מגמה מעורבת באסיה: הניקיי מזנק ושובר שיאים, בסין רושמים ירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:12

אסיה

הבוקר, לאחר "הפסקת האש" אתמול בין טראמפ לשי, המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת. בטוקיו מדד הניקיי מזנק בכ-1.7% ושובר שיאים, בדרום קוריאה הקוספי רושם גם הוא עליות של כ-0.3%; מנגד, בסין מדד שנגחאי רושם ירידות של כ-0.6%, ובהונג קונג מדד האנג סאנג יורד ב-1.1%. ברקע, סקר שפורסם היום (ו') מעלה כי פעילות הייצור של סין באוקטובר התכווצה יותר מהצפוי, והצטמקה לשפל שלא נראה מאז מאי.

וול סטריט

הבוקר, המסחר המוקדם בארה"ב מבשר טובות: החוזים העתידיים על הנאסד"ק עולים בכ-1.14%, ועל ה-S&P500 בכ-0.6%.

אתמול וול סטריט ננעלה בירידות והמשקיעים עדיין מעכלים את הדוחות הרבעוניים של ענקיות הטכנולוגיה ואת פגישת הפסגה בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג.

מדד S&P 500 ירד ב־0.9%, מדד נאסד"ק איבד 1.5%, ו־דאו ג'ונס ירד בכ־80 נקודות (0.2%). אלפאבית עלתה בכ־3% בזכות תוצאות חזקות מהצפוי, מטא פלטפורמס (פייסבוק) ומיקרוסופט צנחו ב־11% וב־3%, בהתאמה, בעקבות חששות מהגידול בהוצאות המתוכננות שלהן, בעיקר בתחום הבינה המלאכותית.

הירידות בשלוש החברות, יחד עם חולשה באנבידיה , סימנו סיבוב של המשקיעים החוצה ממניות טכנולוגיה לעבר סקטורים אחרים. במקביל, מניות הבנקים עלו עלו, וכן מניות הבריאות , לאחר דוחות חזקים של איליי לילי שמנייתה זינקה בכ־4%.

"זה יום של מניות ערך", אמר ג'ד אלרברוק, מנהל תיקי השקעות ב־Argent Capital, ל־CNBC. לדבריו, מאחר שסקטור הטכנולוגיה הוביל את השוק לאחרונה, התיקון הזה הוא "כנראה תהליך טבעי ובריא", אם כי הוא הדגיש ש ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית עדיין חזקות מאוד .

בזירת הסחר, טראמפ הסכים להפחית את המכס על פנטניל מסין מ־57% ל־47% , עם הורדה של המכס הישיר על פנטניל ל־10%. בתמורה, סין התחייבה לפעול לעצירת זרימת פנטניל לארה״ב ולרכוש סויה ומוצרים חקלאיים אמריקאיים נוספים. בנוסף, בייג'ין דחתה בשנה את הגבלות הייצוא על מתכות נדירות, וטראמפ הכריז כי "סוגיית המתכות הנדירות נפתרה."

לצד הירידות באנבידיה, גם מניות ברודקום ו־ אדוונס מיקרו דיוויס נחלשו. אלרברוק הסביר כי "סקטור השבבים הוא הכדור שמתגלגל בין ארה״ב לסין," והוסיף כי מי שמעוניין בצמיחה בתחום חייב "להיות מוכן להתמודד עם התנודתיות הפוליטית - וזה לא הולך להיעלם."

מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) צנחה בכ-10% כאשר הספקות סביב התשואה מההשקעות האגרסיביות של החברה בבינה מלאכותית האפילו על תוצאותיה החזקות. בתוך כך, החברה מתכננת לגייס לפחות 30מיליארד דולר בהנפקת אג"ח.

אלפאבית (גוגל) , ענקית החיפוש הייתה הכוכבת של שלשום הערב, והוכיחה שהקפיצה לעידן ה-AI אינה רק הבטחה שיווקית. החברה דיווחה על הכנסות של 102.3 מיליארד דולר, לראשונה מעל רף 100 מיליארד דולר ברבעון אחד, ורווח למניה גבוה משמעותית מהצפי,

מניית צ'יפוטלה מקסיקן גריל צנחה ביותר מ־ 18% לאחר שהחברה הורידה את תחזיותיה לשנה הנוכחית והזהירה כי לקוחות הליבה שלה מצמצמים באופן חד את הביקורים במסעדות.

מכירות הממתקים לקראת ליל כל הקדושים (Halloween) נראות השנה קצת מפחידות - ולא במובן החגיגי. חברת הרשי דיווחה היום כי המכירות לעונת האלווין היו מאכזבות מהצפוי, מניית החברה ירדה בכ-4%.

נטפליקס הכריזה הלילה על פיצול (ספליט) מניות של 10 ל-1. בעלי מניות שיחזיקו במניה נכון ל־ 10 בנובמבר יקבלו תשע מניות נוספות עבור כל מניה אחת שברשותם ב־14 בנובמבר. המניה תחל להיסחר במחיר החדש (לאחר הפיצול) ביום שני, 17 בנובמבר.

על המסחר היום ישפיעו הדוחות הכספיים שהתפרסמו אתמול בלילה, אמזון, אפל. אפל עקפה את ציפיות הרווח, אך פספסה במכירות האייפונים. אמזון עקפה את הציפיות ברבעון וזינקה בכ-10% במסחר המאוחר.

מאקרו

לאחר הפחתת הריבית בארה"ב ביום רביעי בערב, עינת מאיר, אנליסטית מאקרו ושווקים בבנק דיסקונט, ציינה שהפד החליט להפסיק את צמצום המאזן החל מדצמבר. "בחודשים הקרובים היקף המאזן יישאר יציב, אולם בהמשך, ככל הנראה במהלך 2026, הפד יחזור להגדיל את המאזן בהתאם לגידול בפעילות הכלכלית", כותבת מאיר.

אתמול באירופה, הבנק המרכזי האירופאי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, לאחר שהאינפלציה בגוש האירו נמצאת קרוב ליעד והמדיניות הקיימת שנחשבת "כמרסנת". על אף סימני האטה בצמיחה, בבנק סבורים כי אין בכך הצדקה לצעד נוסף בשלב זה.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, חוזי הזהב העתידיים עלו ב־ 0.5% ל־4,020 דולר, כשהשוק נמצא בתקופת התבססות לאחר הראלי החריג. הבוקר, נרשמות עליות קלות (0.15%) בזהב.

הביקוש העולמי לזהב זינק לשיא כל הזמנים ברבעון השלישי של השנה, בהובלת גל השקעות בקרנות סל (ETF) ומחירי זהב חסרי תקדים. לפי דו"ח חדש של מועצת הזהב העולמית (World Gold Council) שפורסם היום, הביקוש הכולל למתכת היקרה עלה ב־ 3% לעומת השנה הקודמת והגיע ל־ 1,313 טונות . הדו"ח מציין כי הגידול נבע בעיקר מ" רכישות ענק של קרנות סל " ומביקוש חזק למטילים ומטבעות זהב.

לדברי המועצה, "מסחר ה־FOMO במטילים ובמטבעות נמצא בשיאו, מונע מחששות גיאו־פוליטיים, ואנו שומרים על תחזית חיובית להמשך השנה." עוד הוסיפו כי "העלייה החדה במחירי הזהב לא היוותה גורם מרתיע, כפי שהיה לעיתים בעבר."

המועצה מעריכה כי הבנקים המרכזיים ימשיכו ברכישותיהם השנה, עם צפי שנתי של 750 עד 900 טונות , מעט פחות מהשנה שעברה אך בהתאם למגמה עד כה ב־2025. מחיר הזהב זינק בכ־ 50% מתחילת השנה , ורשם שיא של 4,381 דולר לאונקיה ב־20 באוקטובר, לפני שתיקן כלפי מטה.

בוול סטריט מצפים להמשך עליות גם לתוך 2026: ב־ UBS צופים שמחיר הזהב יעלה בטווח הקצר ויגיע ל־ 4,700 דולר לאונקיה עד סוף הרבעון הראשון של 2026. ב־ Goldman Sachs צופים רמה של כ־ 4,900 דולר לאונקיה עד סוף השנה הבאה.

בשוק המט"ח, הדולר האמריקאי ממשיך להתחזק - לשיא של שלושה חודשים, כשהוא נתמך בהיחלשות הין היפני ובהצהרות הפד שהפחיתו את הציפיות לקיצוצי ריבית נוספים השנה.

מדד ה-DXY עלה בכ־0.6% לשיא מאז תחילת אוגוסט, לפני שמיתן מעט את העליות. לאחר שהפדרל ריזרב הוריד את הריבית ברבע אחוז כצפוי, יו"ר הבנק ג'רום פאוול הבהיר כי קיצוץ נוסף בדצמבר אינו מובטח, מה שצינן את הציפיות להמשך ההקלות המוניטריות השנה. במקביל, הבנק המרכזי של יפן (BOJ) הפחית את הציפיות להעלאת ריבית, מה שגרם לין לרדת לשפל של שמונה חודשים. המטבע היפני נחלש לרמה של 154.14 ין לדולר - הנמוך מאז פברואר - לאחר שההחלטה לא כללה איתותים ניציים.

הדולר נהנה גם מחוסר הוודאות סביב נתונים כלכליים רשמיים, שנעדרים בשל השבתת הממשל האמריקאי , מה שמטשטש את התמונה הכלכלית ואת מסלול הריבית העתידי של הפד. כל מטבעות קבוצת ה־G10 נסחרו בירידות מול הדולר, והאירו נחלש בכ־0.2%.