לילה של פרסום דוחות של שלוש ענקיות טק מרכזיות נסגר אתמול בוול סטריט עם מסר כפול וברור: הבינה המלאכותית כבר אינה חלום עתידני - היא הלכה למעשה מנוע הכנסות שמי שידע לחבר אותו נכון לאקו־סיסטם הקיים, יתחיל לקצור פירות. אבל לא כולם הצליחו באותו הקצב. בעוד אלפאבית (גוגל) סיפקה את הדרמה החיובית עם שבירת שיאי מכירות, דווקא מיקרוסופט ומטא הותירו משקיעים עם שאלות לגבי תרגום השקעות ה-AI האדירות לרווחיות בטווח המיידי.

גוגל מגישה קבלות על ה-AI, ומקבלת פרס מהשוק

כאמור, ענקית החיפוש הייתה הכוכבת של הערב, והוכיחה שהקפיצה לעידן ה-AI אינה רק הבטחה שיווקית. עם הכנסות של 102.3 מיליארד דולר, לראשונה מעל רף 100 מיליארד דולר ברבעון אחד, ורווח למניה גבוה משמעותית מהצפי, המניה זינקה במסחר המאוחר ביותר מ-5%. גם החטיבה הארגונית בלטה: גוגל קלאוד רשמה צמיחה של 34% והכנסות של למעלה מ-15 מיליארד דולר, נתון חריג לענקית טק בשלה.

בעיתונות הכלכלית העולמית תואר הרגע כ"נקודת מפנה". כך, בפייננשל טיימס נכתב, בין היתר, כי "אלפאבית כבר לא מפגרת מאחור, היא מתקדמת לשלב הקצירה". כתבי CNBC הוסיפו כי ג’מיני, אפליקציית ה־AI של גוגל, חצתה את רף ה-650 מיליון משתמשים חודשיים, עלייה חדה מרבעון קודם, המהווה אינדיקציה לתרומה ברורה לפלטפורמות חיפוש, פרסום וענן. האנליסטים בכלל נשמעו אופטימיים: לדוגמה, בוודבוש טענו כי "הסיפור של גוגל השתנה, AI כבר לא 'הבטחה עתידית', אלא ביזנס רווחי בהווה". עם זאת, חשוב לציין כי ההצלחה מגיעה בצד השקעות עתק. אלפאבית העלתה את תחזית ההשקעות ההוניות שלה ל־91-93 מיליארד דולר ב־2025, קפיצה של כמעט 20 מיליארד מהצפי הקודם. וול סטריט מוכנה לספוג זאת, כל עוד המספרים ממשיכים לעלות. ונכון לאתמול, המספרים בהחלט עולים.

מה קורה כשההשקעות מתנפחות מהר יותר מההכנסות

מנגד, מיקרוסופט, שהשוק דווקא תפס כאלופת ה-AI, הגיעה לדוחות עם ציפיות גבוהות במיוחד ולא הצליחה להלהיב. ההכנסות, שעמדו על 77.7 מיליארד דולר, אמנם עקפו את הצפי, והרווח למניה עלה ל־3.72 דולר. אבל הזירה הקריטית, שהיא פלטפורמת הענן של החברה-אז'ור, הציגה דווקא צמיחה מתונה מהצפוי.

ב"וול סטריט ג'ורנל" כתבו כי "השוק בוחן את הפער בין קפיצת ההשקעות בענן לקצב המוניטיזציה של AI בארגונים". גם בבלומברג הזכירו את התלות המוגברת באנבידיה וכתבו כי "החגיגה של ה-AI עלולה להתקרר אם שרשרת האספקה תקרטע או אם התחרות בענן תתגבר".

וכאן נכנס ההקשר הרחב: דוח שפורסם ב-Wired מצביע על כך שמיקרוסופט הזרימה ברבעון קרוב ל־35 מיליארד דולר להשקעות AI, מה שמהווה קפיצה שנתית של 74%. סמנכ"לית הכספים של החברה, איימי הוד, הזהירה כי ההשקעות הללו "ימשיכו לעלות ברצף", ואף ציינה כי 2026 תהיה שנה יקרה יותר מ־2025. בתגובה, השוק מתחיל לשאול: האם ההוצאות מתקדמות מהר מהתוצאות?

אצל מטא, הסיפור מורכב עוד יותר. החברה רשמה הכנסות חזקות של 51.24 מיליארד דולר, אבל חיוב מס חד־פעמי של 15.93 מיליארד דולר, בעקבות חוק המס החדש של ממשל טראמפ, מחק את החגיגה. הרווח למניה התרסק ל־1.05 דולר בלבד, והמניה ירדה בכ־7%. רויטרס כתבו כי "מטא נפגעת משילוב קטלני: רגולציה מחמירה, תחרות עזה ב-AI והימור מטא-וורס עתיר־מזומנים שעדיין לא מוכיח את עצמו".

ופה מגיעה הסוגיה הגדולה: הקפיצה בהשקעות מול שווקים שעדיין לא מייצרים תשואה מלאה. כך, ב-Wired חשפו כי מטא העלתה את ההשקעות ההוניות השנתיות ל־70-72 מיליארד דולר ומצפה לצמיחה "מוגברת במיוחד" ב־2026. צוקרברג הבהיר בשיחת המשקיעים: "זה הזמן להאיץ ולבנות קיבולת, כדי שנהיה מוכנים לתרחיש שבו בינת־על תגיע מהר מהצפוי". מנגד, האנליסטים מזהירים כי "חזון אינו תזרים מזומנים", לפחות לא כרגע.

הדאגה אינה רק כלפי מטא. מספר גופים בוול סטריט החלו לדבר בגלוי על בועת AI. הסיבה: חברות משקיעות עשרות מיליארדים בבניית תשתיות בינה מלאכותית ענקיות שיניבו פירות - אולי. כך, בברנשטיין אמרו השבוע כי "זו בהחלט יכולה להיות בועה, והחברות לא מספקות עדיין תשובות חד־משמעיות". כלומר, גם אם היום ההכנסות מטפסות, במקביל ההימורים רק גדלים.

בסיכומו של ערב הדוחות, השוק מאותת בבירור: עידן הסיפורים נגמר, ועידן הקבלות התחיל. גוגל הראתה כיצד AI הופך מראשי תיבות נוצצים למכונת הכנסות; מיקרוסופט הוכיחה יציבות, אך לא את פריצת הדרך שהובטחה; ומטא מצידה נבלמה בין רגולציה, מסים וחזון עתידני שעדיין לא מיתרגם לרווחים בשורה התחתונה.

2026 תהפוך, ככל הנראה, לשנה שבה הסבלנות תיגמר. מי שיצליח להראות החזר הון ברור על השקעות הענק בענן ובמודלים, הוא זה שיקבע את ההובלה בעשור הקרוב, שרבים מכנים אותו עשור ה-AI הראשון. הבורסה כבר בחרה מנצחת ראשונית, אבל המירוץ עצמו ממשיך להיות בעיצומו.