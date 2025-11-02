במגזר הפרטי כבר עשו התאמות: האם שבוע העבודה במשק ישתנה?

בימות השבוע הרגילים, הבורסה פועלת 7.5 שעות, לא כולל שעות הטרום־מסחר; בימי ראשון שבהם אין מסחר בארה"ב - 6 שעות. כלומר, בסך הכול 36 שעות בשבוע. אלא שהחל מינואר 2026 - זה ישתנה.

המסחר ביום ראשון יתבטל לגמרי, ובמקומו יתווסף יום שישי קצר שיתחיל ב־10:00 (כרגיל) ויסתיים ב־14:00. כלומר, ארבע שעות בלבד. מכאן, שבוע העבודה בפועל יתקצר בשעתיים, ל־34 שעות. אמנם מדובר רק בשעתיים הפרש, אך באופן יחסי מדובר בשינוי דרמטי - 9.4% מהשעות יתקצרו משבוע המסחר, כמעט אחת מכל עשר.

מעבר למטרות המוצהרות של הבורסה בתל אביב, כמו הסנכרון עם הבורסות בעולם והגדלת מעורבות הזרים, מדובר בקיצור בפועל של שבוע העבודה של הסוחרים. ככלל, ככל שמדינה מתעשרת יותר - וניתן להפיק יותר תוצר בפחות שעות עבודה - כך מופעל לחץ לקצר את שבוע העבודה. זה קורה במקביל דרך מנגנוני השוק כאשר חלק מהעובדים מעדיפים שבוע עבודה קצר יותר גם על חשבון שכר, וגם דרך הרגולטור שמחייב לקצר את יום ושבוע העבודה או לפחות לשלם יותר על שעות נוספות.

כך או כך, התוצאה היא קיצור הדרגתי של שעות העבודה: ב־1987 הגיעו שעות העבודה בישראל לשיא זמני של 2,136 שעות בשנה, אך אלו הלכו והתקצרו לאורך השנים עד ל־1,890 שעות "בלבד" ב־2023. מדובר עדיין בשעות עבודה ארוכות יחסית בהשוואה לרוב המערב - בארה"ב, למשל, עבדו בשנה זו 1,789 שעות בשנה לעומת 1,829 שעות ב־1987; ובגרמניה רק 1,335 שעות בשנה ב־2023.

רפורמה דרמטית? אצל עורכי הדין בשוק ההון העסקים כרגיל, בינתיים הרפורמה בימי המסחר בבורסה צפויה להשפיע ישירות על התאגידים הנסחרים בה אך גם בעקיפין על עוה"ד המלווים אותם. עוה"ד אמנם במעגל השני של השפעת הרפורמה, אך יש להם תפקיד מרכזי בהתנהלות החברות היומיומית מול הבורסה ובליווי דיווחיהן למערכת "מאיה" להודעות חברות. עוה"ד בתחום נחלקים לשתי קבוצות מרכזיות: היועצים המשפטיים הפנימיים של החברות והגופים הפיננסיים, המועסקים כעובדים שכירים של אותן חברות במתכונת "אין־האוס", והיועצים המשפטיים החיצוניים, המלווים את החברה מטעם משרדי עו"ד. אלה לרוב שותפים ועו"ד שכירים במחלקות שוק ההון, התאגידים והבנקאות של הפירמות המעניקות שירותים משפטיים לחברות הבורסאיות. על פניו, ניתן היה לצפות, כי יישום הרפורמה יצריך היערכות מראש בקרב עוה"ד - ולו מכיוון שהם עשויים להידרש לעבודה בימי שישי סביב הדיווחים המיידיים לבורסה וליווי המסחר השוטף. אלא, שעו"ד ששוחחו עם גלובס מספרים, כי בקרב המשרדים אין היערכות של ממש לקראת לקראת השינוי בשלב זה. גם בחברות הציבוריות מתארים שעולם כמנהגו נוהג ואין כרגע צפי לשינויים בהתנהלות השוטפת או במתכונת העסקת העובדים. המקור לאדישות היחסית ההסבר העיקרי לאדישות יחסית זו נעוץ כנראה בכך שהפעילות מול הבורסה אינה כרוכה בהקצאת משאבים ניכרים מצד החברות. ברבות מהחברות אחראי מזכיר החברה או עובד אחר לדיווחים השוטפים. מכאן, שהרפורמה אינה צפויה לדרוש הגדלה רבה במשאבים, אם בכלל - והדבר נכון שבעתיים בעידן שבו אותם עובדים יכולים להיות זמינים בקלות לעבודה מהבית. חלק מעוה"ד שאיתם שוחחנו אף מעריכים, שהחברות ישתדלו לרכז דיווחים לימי חמישי ולהימנע מעבודה ביום שישי. עם זאת, הדבר עשוי להשתנות במקרי משבר. כך, חברה שתיקלע לאירוע לא צפוי, שיחייב אותה לדווח עליו באופן מיידי לבורסה (למשל, סביב חקירה פלילית נגד החברה או בכיריה, ליקוי חמור שיתגלה במוצר דגל או התרחשות במשק שתשפיע עליה) - הרי שבמקרה כזה עשויים מנהלי החברה להידרש באופן אישי לדיווחים שיצאו לבורסה, גם בימי שישי. בחברות ציבוריות גדולות קיימים אף נהלים המחייבים את בכיריהן לעדכן את רשות ניירות ערך ואת המשקיעים סביב דיווחים על אירועים רגישים. אך משברים כאלה צפויים, מעצם טבעם, להיות נדירים יחסית. בשעת שגרה, דומה כי השינוי בימי המסחר לא צפוי לחולל טלטלה בקרב החברות ועוה"ד, לפחות בינתיים. עמירם גיל

סוף שבוע ארוך

בניגוד לבורסה, המקצצת שעות מיום ראשון ומוסיפה לשישי, בשבוע העבודה בישראל היום העיקרי שקוצץ הוא דווקא שישי - דבר המאריך את סוף השבוע. מי שבכל זאת בחרו להוסיף את יום ראשון למצבת החופשות הרגילות הם דווקא המגזר הציבורי. כך, בהסכם המסגרת האחרון במגזר הציבורי, חתמו ההסתדרות והמדינה על הוספת ארבעה סופי שבוע ארוכים במהלך שנת 2025: במרץ, באוגוסט (לקראת סוף חופשת הקיץ), באוקטובר (גשר בין יום כיפור לסוכות) והקרוב מביניהם יחול בדצמבר, ביום שבו מדליקים את הנר השמיני של חנוכה.

לפי יו"ר ההסתדרות, זהו "צעד חשוב בדרך לאיזון הולם יותר בין עבודה לפנאי, התורם לייצוב המשק ולשיפור השירות הציבורי". הוא אף הבטיח ש"נפעל אל מול ארגוני המעסיקים להחיל את סופי השבוע הארוכים על כלל המשק".

סנכרון עם רוב העולם

אך כמובן, הסיבה האמיתית לשינוי שעות העבודה בבורסה אינה (רק) קיצור שעות העבודה, אלא סנכרון עם רוב העולם המפותח, שבהשפעת הנצרות בוחר לנצל את החופש שלו ביום ראשון. כבר היום במגזר הפרטי יש מי שעושה זאת, למשל במכירות ובפרט בתחומי ההייטק. לעיתים, באותה חברה ממש יהיה ניתן למצוא עובדי פיתוח שעובדים כמקובל בישראל מראשון עד חמישי, ועובדי שיווק ושירות לקוחות שעובדים משני עד שישי כמקובל בעולם.

ישנם גם אנשים שעובדים מרחוק בחברות זרות שבהן אלו שעות העבודה הרגילות. גם עובדי שגרירויות זרות, למשל, הנדרשים לתקשורת רציפה עם מדינת האם - יכולים למצוא עצמם עובדים בשעות אלו. בעוד שלא סביר שהעבודה בימי שישי תהיה שוב נהוגה מחוץ לבורסה, בהחלט ייתכן שיום ראשון יוכר כיום חופשי נוסף כחלק מהמשך מגמת צמצום שעות העבודה, המלווה כבר שנים רבות את הצמיחה הכלכלית.