זאב ונצ'רס, קרן ההון סיכון של הישראלי של אורן זאב המתגורר בעמק הסיליקון היא אחת המרוויחות הגדולות ביותר בהנפקה של החברה הישראלית נבאן (Navan), למרות שמאז תחילת המסחר במניה אמש ירד מחיר המנייה שלה ב- 19%. אתר דה אינפורמיישן חושף כי גם לאחר הירידות, מחזיקה זאב ונצ'רס אחזקות בחברה בשווי מיליארד דולר על השקעה של 150 מיליון דולר מאז הקמתה של נבאן לפני עשור. נתון זה מגלם רווח על הנייר של כ- 850 מיליון דולר. עם פתיחת המסחר הערב (שישי) התייצבו הירידות במנייה החדשה והיא עולה כעת בכ- 2% במסחר בנאסד"ק.

בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה, קרן לייטספיד, שהשקיעה אמנם בשלב מאוחר יותר - אך רכשה יותר מניות מכל משקיע אחר- מחזיקה באחזקות בשווי של 1.25 מיליארד דולר לאחר השקעה מצטברת של 157 מיליארד דולר. משקיעים נוספים בעלי אחזקות משמעותיות הם אנדריסן הורוביץ עם נתח של כ- 635 מיליון דולר בהנפקה, וגרינאוקס עם 358 מיליון דולר שעל הנייר יותר על השקעה של 115 מיליון.

נבאן (Navan), שהוקמה כ-TripActions על ידי המנכ"ל אריאל כהן וסמנכ"ל הטכנולוגיות אילן טוויג, מפתחת תוכנה להזמנת נסיעות וניהול הוצאות עבור חברות. התחום הגיע לעצירה כמעט מוחלטת בשנות הקורונה ואז זכה לצמיחה יוצאת דופן - בזכות התעוררות הנסיעות העסקיות. נבאן מאפשרת לעובדי תאגידים למצוא טיסות חלופיות וסידורי לינה במקרה של שינוי בלוחות זמנים לטיסות המשך או פגעי מזג אוויר שמשפיעים על לוח הזמנים של נסיעתם - כל זאת תוך מעורבות נמוכה של נציגים אנושיים על ידי שילוב של בינה מלאכותית. החברה טוענת שהיא חוסכת ב- 15% בהוצאות הנסיעה של חברות, כאשר העובדים יכולים להמשיך גם לנסיעות פרטיות עם השירות של נבאן.

זאב התראיין לרשת CNBC וסיפר על ההשקעה הראשונה שנעשתה אי פעם בחברה - עוד לפני שהקים את זאב ונצ'רס. אז היה זאב משקיע פרטי סדרתי מספר שנים לאחר שעזב את תפקידו הקודם כשותף בקרן אייפקס. ההשקעה הראשונה בכהן ובטוויג נעשתה, לדבריו, מתוך תחושת בטן: "פשוט אהבתי אותם, רק רציתי להיות קרוב אליהם, אז כתבתי צ'ק קטן - קראתי לזה השקעה במערכת יחסית", אמר זאב ל- CNBC.