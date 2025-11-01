מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מכר מניות בשווי של יותר ממיליארד דולר מאז חודש יוני, כך דווח בבלומברג. המכירה האחרונה של 25,000 מניות דווחה השבוע, והיא מציינת את סיומה של התוכנית של המנכ"ל למכור עד 6 מיליון מניות עד סוף השנה.

כשהחל במכירה ביוני שווי המניות דאז עמד על כ־865 מיליון דולר, אך מאז עלה ביותר מ־40%, על רקע הביקוש למעבדים בתעשייה.

בנוסף, השבוע (ו') אמר מנכ"ל אנבידיה כי הבינה המלאכותית הגיעה למעגל חיובי (virtuous cycle) כשהוא מתייחס לכך שהתעשייה נמצאת במסלול של צמיחה מתמשכת.

"עכשיו השגנו את מה שנקרא מעגל חיובי (virtuous cycle)", אמר המנכ"ל על בימת פסגת המנכ"לים של הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה־פסיפיק (APEC) בדרום קוריאה. הואנג אמר כי "השיפורים שנוצרו במודלים של הבינה המלאכותית הובילו להשקעות בטכנולוגיה - כך התעשייה נכנסת למעגל חיובי שמשפר עוד ועוד את מודלי ה-AI".

מנכ"ל החברה שנכנסה השבוע לדפי ההיסטוריה כשהגיעה לשווי שוק של 5 טריליון דולר - הגבוה ביותר שנרשם אי-פעם הוסיף כי "המודלים נהיים טובים יותר. יותר אנשים משתמשים בהם. יותר אנשים משתמשים בהם - כלומר זה מייצר יותר רווח, יוצר יותר מפעלים, מה שמאפשר לנו ליצור מודלים עוד יותר טובים, מה שמאפשר ליותר אנשים להשתמש בו. המעגל החיובי של הבינה המלאכותית תוכנן מראש, וזו הסיבה לכך שאתם רואים את ההשקעות בעולם הבינה המלאכותית נוסקות כל כך מהר".

הואנג הדגיש שהרווחיות של הבינה המלאכותית היא זו שעומדת בלב הבום של השקעות AI. "כשמשהו נעשה רווחי, אתה רוצה לייצר ממנו יותר, בדיוק כמו כשאתה מייצר שבבים - אם הייצור של אותם שבבים היה רווחי, אתה רוצה לבנות יותר מפעלים כדי לייצר יותר שבבים", אמר.