משפט המשטרה עצרה את הפצ"רית האלופה יפעת-תומר ירושלמי
המשטרה עצרה את הפצ"רית האלופה יפעת-תומר ירושלמי

החשדות נגדה: מרמה, הפרת אמונים והפרת חובה • האלופה אותרה בחיים לאחר שעות של חיפושים נרחבים מאז שנעלמה והותירה מכתב למשפחתה • לאחר שכתבה את המכתב נסעה עם רכבה לכיוון חוף הצוק שם נטשה אותו • המשטרה פועלת כעת לאתר את מכשירה הסלולרי של תומר-ירושלמי – שלא נמצא בזירה • גם התובע הצבאי הראשי הקודם נעצר במסגרת הפרשה • שניהם יובאו בבוקר להארכת מעצר

ברהנו טגניה וניר דבורי, N12 06:19
עו''ד יפעת תומר ירושלמי, צילום: דובר צה''ל
שעות לאחר הדרמה הגדולה בחוף הצוק בתל אביב שבמסגרתה התבצעו חיפושים נרחבים בעקבות חשש לחיי הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, המשטרה עצרה אותה ובשעה זו היא נחקרת בחשד לשיבוש מהלכי חקירה, הפרת אמונים והפרת חובה. התובע הצבאי הראשי הקודם נעצר גם הוא בקשר לפרשה בנושא שיבוש מהלכי חקירה.

מדוע התפטרה הפצ"רית, ומתי הדלפה לתקשורת היא עבירה פלילית?
בית המשפט בביקורת על הבורר אורנשטיין: "בהתנהלותו נפלו פגמים"

גורם המקורב לחקירה אמר ל-N12 שהמשטרה מתכוונת לשלוח את יפעת תומר-ירושלמי להסתכלות פסיכיאטרית בבית החולים אברבאנל. במידה וחוות הדעת תצביע על כך שהיא כשירה לעמוד להארכת מעצר, היא תשלח במהלך הלילה לבית הסוהר נווה תרצה, ובבוקר תובא לבית משפט השלום בראשון לציון לטובת הארכת מעצרה.

כוחות גדולים ערכו חיפושים במשך שעות אחר הפצ"רית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי, לאחר שמשפחתה דיווחה שנותק עימה הקשר במשך שעות. רכבה נמצא מונע בחוף הצוק בתל אביב, כמה שעות לאחר מכן יצרה קשר עם בעלה ואותרה באזור השרון. תומר-ירושלמי הותירה אחריה מכתב שבו נפרדה ממשפחתה. "אני אוהבת אתכם, תשמרו על עצמכם", כתבה. במשטרה פועלים לאתר את הטלפון הנייד שלה - שלא נמצא בזירה.

תומר-ירושלמי נעדרה מאז שעות הבוקר המאוחרות, בביתה אותר מכתב פרידה. סמוך לשעה 17:00 התקשרו בני משפחתה למוקד החירום של המשטרה ובשיחה דיווחו על כך. מפקד המחוז היה מעורב באופן אישי, בני המשפחה תושאלו ואז התקבלה החלטה לאכן את הטלפון האישי שלה. האיכון הצביע על חוף הצוק בתל אביב - שם התמקדו החיפושים מאז שעות הצוהריים.

הכוחות שהגיעו לזירה איתרו את רכבה מונע סמוך לחוף. בתום שעתיים מורטות עצבים של חיפושים - יצרה הפצ"רית היוצאת קשר עם בעלה שהשתתף בחיפושים. הכוחות חברו לתומר-ירושלמי, שמסתבר שצעדה ברגל לחוף השרון, כקילומטר צפונית מחוף הצוק.

כוחות משטרה בודקים את מכתב הפרידה שאותר בביתה. במכתב נפרדה תומר-ירושלמי מבני משפחתה וכתבה: "אני אוהבת אתכם, תשמרו על עצמכם". כמו-כן מכשירה האישי של תומר-ירושלמי לא נמצא בשלב זה בידי המשטרה והכוחות מנסים לאתרו. גורם במשטרה הבהיר: "הפצ"רית תגיע לחקירה מיד אחרי הבדיקה הגופנית, לפי שעה לא ידוע לנו היכן הטלפון האישי שלה. מבינים שהוא 'נעלם'".