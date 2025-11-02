אחרי שעות של חיפושים נרחבים: האלופה יפעת תומר-ירושלמי אותרה

בתום שעות חיפושים נרחבים באזור תל אביב, הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי יצרה קשר עם משפחתה. תומר-ירושלמי נעדרה מאז שעות הבוקר (ראשון) מאז אבד עימה הקשר. רכבה אותר בחוף הצוק בתל אביב - מה שהביא לחשש כבד לחייה. במאמצי החיפוש השתתפו מסוק משטרתי וכוחות הצלה רבים. לאחר שיצרה קשר עם בעלה, אותרה באזור השרון, כקילומטר צפונית לחוף הצוק.

● מדוע התפטרה הפצ"רית, ומתי הדלפה לתקשורת היא עבירה פלילית?

הדיווח על כך שנותק עימה הקשר הגיע מבני משפחתה. המשטרה פנתה לגופי חירום נוספים כדי שישתתפו בחיפושים. דובר צה"ל מסר כי "הרמטכ"ל הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי".

פרשת שדה תימן

האלופה תומר-ירושלמי כזכור עומדת במרכז הפרשה שהתפוצצה בשבוע שעבר על הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. הפצ"רית היוצאת הייתה אמורה להיחקר בימים הקרובים בגין עבירות של חשד לשיבוש הליכי חקירה, הוצאת חומרים מסווגים והגשת תצהיר כוזב לבית המשפט.

בחודש יוני 2024 פורסם ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12 תיעוד ממרכז החקירה שמציג לטענת התביעה הצבאית - כיצד תקפו לכאורה החיילים מחבל חמאס. בתחילת התיעוד נראים עצורים שוכבים על הרצפה כפותים ועיניהם מכוסות. לפתע, קבוצה של חיילי מילואים מכוח 100, נראים לוקחים את אחד המחבלים הצידה. הם ככל הנראה מודעים למצלמות האבטחה, ומנסים להסתיר לכאורה את מעשיהם.

בשבוע שעבר הודיע דובר צה"ל על פתיחה בחקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן, שבו נראים חיילים תוקפים מחבל חמאס כלוא. בהודעה שפרסם צה"ל נכתב: "נבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית. בשלב זה אישר הרמטכ"ל את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לצאת לחופשה עד לבירור פרטים".

ביום שישי האחרון הפצ"רית האלופה יפעת תומר ירושלמי הגישה לרמטכ"ל אייל זמיר מכתב התפטרות בפגישה שהתקיימה בין השניים, וזמן קצר לאחר הפגישה הודיע דובר צה"ל שהרמטכ"ל קיבל את בקשת הפצ"רית לסיים את תפקידה באופן מיידי. במקביל, הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ שהאלופה יפעת תומר-ירושלמי לא תשוב לתפקידה כפרקליטה הצבאית הראשית של צה"ל, בעקבות החשדות על הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

בפגישה עם הרמטכ"ל הניחה תומר-ירושלמי על שולחנו של הרמטכ"ל מכתב התפטרות מפורט, שבו הודתה שהסרטון משדה תימן הודלף באישורה. היא נימקה: ""כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל - אישרתי את הוצאת החומר לתקשור, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא מתוך שורות היחידה, ומאחריות זו נובעת החלטתי לסיים את תפקידי".

