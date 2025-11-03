ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות שפיר הנדסה במימוש ראשון: מוכרת כ-40% משלושה פרויקטים למוסדיים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שפיר הנדסה

שפיר הנדסה במימוש ראשון: מוכרת כ-40% משלושה פרויקטים למוסדיים

על פי מזכר ההבנות, ההחזקות בפרויקטים, יועברו לשותפות מוגבלת בשליטת שפיר, והגופים המוסדיים ירכשו ממנה יחידות בשיעור שבין 33.5% ל־38.5% • העסקה, שנעשית לפי שווי של כמיליארד שקל, היא למעשה מהלך ראשון של מימוש נכסים בתחום הזכיינות מצד החברה

מאיה לוין 10:32
שפיר הנדסה / צילום: בר - אל
שפיר הנדסה / צילום: בר - אל

חברת שפיר הנדסה דיווחה היום (ב’) לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם שני גופים מוסדיים למכירת עד 38.5% מהזכויות בשלושה מפרויקטי התשתית המרכזיים שלה - כביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר, בהם היא מחזיקה בזכיינות.

ביהמ"ש בולם פשרה שהותירה את משקיעי גב־ים ללא פיצוי
עיריות ת"א וירושלים עותרות לדיון נוסף בפסיקת העליון בנוגע להיטלי השבחה

על פי מזכר ההבנות, ההחזקות בפרויקטים, יועברו לשותפות מוגבלת בשליטת שפיר, והגופים המוסדיים ירכשו ממנה יחידות בשיעור שבין 33.5% ל־38.5%, לפי שווי של 9-10 מיליון שקל לכל אחוז מהשותפות, כך שהיקף העסקה צפוי לעמוד על טווח של 347-385 מיליון שקל. עוד דווח כי השליטה וההפעלה בפרויקטים יישארו בידי שפיר באמצעות חברה־בת בבעלות מלאה.

העסקה, שנעשית לפי שווי של כמיליארד שקל, היא למעשה מהלך ראשון של מימוש נכסים בתחום הזכיינות מצד החברה, שמציינת כי העסקה צפויה להוביל לגידול בהון העצמי ולחזק את בסיס המזומנים שלה.

החברה, שנמצאת בשליטת האחים שפירא ובניהולו של הראל שפירא, עוסקת ביצור ואספקת חומרי גלם לבנייה, תשתיות, זכיינות, יזום בנייה למגורים, ומחזיקה בבית זיקוק אשדוד, ושולטת בחברת אברות. מלבד כביש 6, כביש 16, והנתיב המהיר, שפיר מחזיקה בין היתר זכיינות לפרויקטים נוספים כגון הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום והירוק), הקו הסגול בתל אביב, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, וכן מרכזים לוגיסטיים של הצבא, חניונים ומעונות סטודנטים.