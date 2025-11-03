שפיר הנדסה במימוש ראשון: מוכרת כ-40% משלושה פרויקטים למוסדיים

חברת שפיר הנדסה דיווחה היום (ב’) לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם שני גופים מוסדיים למכירת עד 38.5% מהזכויות בשלושה מפרויקטי התשתית המרכזיים שלה - כביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר, בהם היא מחזיקה בזכיינות.

על פי מזכר ההבנות, ההחזקות בפרויקטים, יועברו לשותפות מוגבלת בשליטת שפיר, והגופים המוסדיים ירכשו ממנה יחידות בשיעור שבין 33.5% ל־38.5%, לפי שווי של 9-10 מיליון שקל לכל אחוז מהשותפות, כך שהיקף העסקה צפוי לעמוד על טווח של 347-385 מיליון שקל. עוד דווח כי השליטה וההפעלה בפרויקטים יישארו בידי שפיר באמצעות חברה־בת בבעלות מלאה.

העסקה, שנעשית לפי שווי של כמיליארד שקל, היא למעשה מהלך ראשון של מימוש נכסים בתחום הזכיינות מצד החברה, שמציינת כי העסקה צפויה להוביל לגידול בהון העצמי ולחזק את בסיס המזומנים שלה.

החברה, שנמצאת בשליטת האחים שפירא ובניהולו של הראל שפירא, עוסקת ביצור ואספקת חומרי גלם לבנייה, תשתיות, זכיינות, יזום בנייה למגורים, ומחזיקה בבית זיקוק אשדוד, ושולטת בחברת אברות. מלבד כביש 6, כביש 16, והנתיב המהיר, שפיר מחזיקה בין היתר זכיינות לפרויקטים נוספים כגון הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום והירוק), הקו הסגול בתל אביב, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, וכן מרכזים לוגיסטיים של הצבא, חניונים ומעונות סטודנטים.