בכיר במגדל: 4 עצות שיעזרו לכם לנהל את החיסכון טוב יותר

ירון שמאי, מנהל חיסכון ארוך-טווח, סיכונים ובריאות במגדל ביטוח ופיננסים, אמר בכנס ההשקעות של גלובס: "אם לא נכניס חינוך פיננסי אמיתי למערכת - נמשיך לדשדש" • הוא קרא לציבור להיות אקטיבי יותר, להכיר את כל המכשירים הפיננסיים ולבדוק מדי שנה היכן נמצא כספו