גוגל ו-וויז עברו שלב משמעותי נוסף בדרך להשלמת עסקת הענק ביניהן: משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) סיים את בדיקת ההגבלים העסקיים סביב העסקה, שמתומחרת בהיקף של כ-32 מיליארד דולר - כך בין היתר לפי דיווחים של בלומברג ורויטרס.

לפי הדיווחים, ההחלטה פורסמה באתר רשות הסחר הפדרלית (FTC) ב-24 באוקטובר במסגרת "סיום מוקדם" של הבדיקה, מה שמסיר חסם רגולטורי מרכזי בדרך לסגירת העסקה.

מנכ"ל וויז, אסף רפפורט, אישר בעצמו את ההתקדמות באירוע של "וול סטריט ג'ורנל" שנערך אתמול (ג'), אך הבהיר כי התהליך עדיין רחוק מהשלמה: "זה ציון דרך חשוב, אבל אנחנו עדיין בין החתימה לסגירה", אמר.

מגוגל מסרו לרויטרס כי החברה מצפה לסיים את בחינות הרגולטורים בשווקים נוספים, וכי העסקה צפויה להיסגר רק ב-2026, בכפוף לתנאים המקובלים.

תקופה רגישה

ההחלטה מגיעה בתקופה רגישה לגוגל , הניצבת תחת לחצים רגולטוריים כבדים בארה"ב ובאירופה. בשני משפטים נפרדים קבעו שופטים בארה"ב כי החברה הפעילה כוח מונופוליסטי בשוקי החיפוש והפרסום הדיגיטלי. בקרוב צפויה הכרעה נוספת בווירג'יניה, שעשויה להוביל למכירת חלק מפעילות האד-טק של גוגל.

עבור גוגל, רכישת וויז - חברת סייבר ישראלית מהצומחות בשוק הענן בעולם - היא מהלך אסטרטגי לחיזוק הענן של החברה בתחום אבטחת המידע הארגוני. אם העסקה תושלם, תהיה זו הרכישה הגדולה ביותר בתולדות אלפאבית, כמו גם כאמור האקזיט הגדול בתולדות ישראל.