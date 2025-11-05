עוד טלטלה בקרן סקויה: השותף הבכיר ביותר עוזב

קרן סקויה כבר מזמן לא מייצרת רק כותרות הקשורות באקזיטים או בהשקעות ענק. הקרן - שהייתה המשקיעה הראשונה בגוגל ואחת המרוויחות הגדולות מהאקזיט של וויז הישראלית (שצפויה להימכר בתחילת השנה הבאה ב-32 מיליארד דולר לגוגל) - עלתה לכותרות דווקא בשל המחלוקת שמעורר השותף הפרו-ישראלי שון מגווייר בהתבטאויותיו בעד ישראל ונגד ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זהראן ממדאני.

● פוסט של השותף הפרו-ישראלי בסקויה, ותמיכת החברה בו

● הדוח שחושף: קצב גיוסי ההון בישראל עדיין לא מדביק את העולם

אתמול (ג') חוותה סקויה טלטלה נוספת, כאשר שותפי הקרן הודיעו כי רולוף בותה, השותף הבכיר בקרן, יעזוב אותה לאחר 22 שנה. בותה, יליד דרום אפריקה, צמח בפייפאל, שהוקמה על-ידי אילון מאסק ופיטר ת'יל, כסמנכ"ל הכספים שלה.

בקרן לא הסבירו את הסיבה לעזיבתו של בותה, אך ב"וול סטריט ג'ורנל" נטען כי כמה משותפיו העלו תהיות לגבי סגנון המנהיגות שלו, וכי הוא התבקש לפרוש.

סקויה עומדת מאחורי השקעות מוצלחות כמו גוגל, יוטיוב ואינסטגרם - אבל בשנים האחרונות ספגה כמה מכות - כמו ההחלטה לסגור את פעילות ההשקעות הגדולה שלה בסין וההתנצלות הפומבית על השקעתה בחברת הקריפטו FTX שבה התגלתה פרשת הונאה.

התבטאויות פרו-ישראליות

רק לפני כשבועיים פורסם כי סמנכ"לית התפעול בקרן, סומייה בלבאל, אישה מוסלמית שנחשבה לבכירה ביותר בקרן ולסגניתו של בותה, התפטרה באוגוסט האחרון בעקבות הציוצים של מגווייר ברשת X. לפי הדיווח ב"פייננשל טיימס", בלבאל, שהתפטרה בחודש אוגוסט לאחר חמש שנים בקרן, טענה כי הנהלת הקרן לא טיפלה כראוי בנושא ההתבטאויות שהיו לדבריה פוגעניות.

לפני הבחירות לראשות עיריית ניו יורק, כתב מגווייר, שהרבה להתבטא בעד ישראל במהלך מלחמת "חרבות ברזל", כי ממדאני "מגיע מתרבות שמשקרת בכל דבר, ושבה שקר נחשב למעלה אם הוא משרת אג'נדה איסלמיסטית". הוא הוסיף כי "המערב ילמד זאת בדרך הקשה".

מגווייר הוא יהודי ופרו-ישראלי המבלה זמן רב בישראל - הוא מושקע הן בחברות ישראליות דוגמת קלע של חמוטל מרידור; והן בחברות של אילון מאסק דוגמת xAI וספייס אקס.

שון מגווייר, קרן סקויה / צילום: Sequoia Capital

"צריכים אנשים עם עמדות נחושות"

באירוע פומבי שנערך בחודש שעבר סירב בותה להגיב לטענות שהופנו כלפי מגווייר ואמר כי סקויה תמיד קיבלה בברכה מגוון דעות: "אנחנו צריכים אנשים בעלי עמדות נחושות בקרן", אמר, אך ציין כי מגווייר נחשב לבוטה יותר ברשתות החברתיות בהשוואה לשותפים אחרים, למרות שעמדותיו זוכות לתמיכה בקרב שותפים נוספים.

את בותה יחליפו בצמרת הקרן השותפים הצעירים אלפרד לין ופט גריידי. לפי ציוציו של האחרון ברשת X, עושה רושם שסקויה מאמצת עמדות אוהדות כלפי ישראל וענף הטכנולוגיה שלה. גריידי הזכיר במקום בולט בציוציו את דין מאייר, השותף הצעיר של סקויה שפעיל בישראל, וכן את דיוויד קאהן, שמנהל את ההשקעה בקלע הישראלית.