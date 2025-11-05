הדיחו את צוקרברג: אלו הם המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

1 מייסדי הסטארטאפ מרקור הם המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם

שלושת מייסדי חברת הבינה המלאכותית מרקור (Mercor) עשו השבוע היסטוריה בסיליקון וואלי והפכו למיליארדרים עוד לפני שסיימו תואר ראשון, זאת לאחר שהחברה השלימה סבב גיוס של 350 מיליון דולר לפי שווי של כ־10 מיליארד דולר, מה שממקם את השלושה - המנכ"ל ברנדן פודי, סמנכ"ל הטכנולוגיה אדרש היירמת' ויו״ר החברה סוריה מידה - בראש רשימת הצעירים העשירים בעולם. כל אחד מהם מחזיק, כך בין היתר לפי פורבס, כ־22% ממניות החברה, מה שהפך אותם אחרי הסבב לבעלי הון של מעל שני מיליארד דולר כל אחד.

מרקור הוקמה רק ב-2023, אחרי שהשלושה עזבו את הלימודים (שניים מהם כחלק ממיזם Thiel Fellows- תכנית עילית של פיטר ת'יל שמעניקה 100 אלף דולר לצעירים שמוותרים על התואר כדי להקים סטארטאפ). בתחילת דרכה חיברה החברה מפתחי תוכנה בהודו לעבודות פרילנס מול חברות אמריקאיות, אך במהלך העבודה זיהו המייסדים הזדמנות גדולה בהרבה: המחסור הגובר בכוח אדם מקצועי לאימון ולבדיקות של מודלי AI מתקדמים.

כיום, הפלטפורמה של מרקור מחברת מומחים בתחומים שונים, מהדוקטורנטים ב־LLM ועד משפטנים ובעלי מקצועות ייחודיים, לחברות המובילות בעולם הבינה המלאכותית, בהן גם OpenAI, לצורך תהליכי תיוג (Labeling), הערכת ביצועים והכשרת מודלים חדשים. הביקוש לשירות גבוה והחברה הפכה בתוך שנתיים ל״קו ייצור אנושי״ מודרני של תעשיית ה-AI, שמגלגל מיליארדים ומייצר כוכבי־על טכנולוגיים בקצב שלא נראה בעבר. בכך דחקו מייסדי מרקור את מארק צוקרברג מהפסגה, שהפך למיליארדר בגיל 23 לאחר הצלחת פייסבוק.

2 דיל מתחמשת לקראת ההנפקה וממנה מנהל כספים בכיר חדש, שמחליף את אביו של המייסד

דיל, פלטפורמת ניהול השכר והעובדים שהוקמה על ידי הישראלי אלכס בואזיז, מודיעה על מינויו של ג'ו קאופמן, בכיר לשעבר בענקית האמריקאית אינטואיט ומנכ״ל Credit Karma בעשור האחרון- לתפקיד נשיא ומנהל הכספים הראשי (CFO). לפי דיווח ברויטרס, המינוי מגיע כחלק מהיערכות החברה להנפקה אפשרית כבר בשנה הקרובה, לאחר שווי עדכני של 17.3 מיליארד דולר בסבב הגיוס שבוצע בחודש שעבר.

במסגרת השינוי, אביו של מייסד החברה- פיליפ בואזיז, שהחזיק בתפקיד עד כה - עובר לתפקיד יו״ר פעיל ואחראי על אסטרטגיית הצמיחה. לפי החברה עצמה, קאופמן מביא עמו ניסיון רב מהובלת חברות טכנולוגיה לשווקים הציבוריים: בין היתר כיהן כ-CFO של TAL Education Group שהונפקה בארה״ב, והוביל את Credit Karma לצמיחה כאשר הכנסותיה זינקו לכ-2.3 מיליארד דולר בשיא פעילותו. ״הנפקה בהחלט על הכוונת״, אמר לרויטרס. ״שני IPO כבר מאחוריי, ואני מכוון לשלישי״.

דיל, שנוסדה ב-2019, מספקת לחברות ברחבי העולם פלטפורמה לניהול תשלומים, העסקת עובדים וקבלנים בלמעלה מ-100 מדינות, זאת תוך התאמה לחוקי העבודה המקומיים. במקביל, החברה דיווחה כי בחודש ספטמבר האחרון חצתה לראשונה רף של מעל 100 מיליון דולר בהכנסות חודשיות, עם רווחיות תפעולית של 15-17 מיליון דולר (EBITDA).

לצד הצמיחה המואצת, החברה מתמודדת עם אתגרים בזירה המשפטית, לאחר שחברת ריפלינג הגישה נגדה תביעה בטענה לגניבת סודות מסחריים והתנהלות בלתי הוגנת, טענות שדיל, מצידה, מכנה ״קמפיין דיבה״. במקביל, החברה ממשיכה לחזק את הנהלתה הבכירה ומינתה בחודשים האחרונים שלל בכירים, זאת כאמור כחלק מההכנה לתהליך הנפקה כמו גם מעבר לפעילות בקנה מידה גלובלי רחב יותר.

3 מייסד ויקיפדיה: הערך "רצח העם בעזה" אינו עומד בכללי הנייטרליות

ג'ימי וויילס, מייסד ויקפדיה, התערב באופן חריג בדיון פנימי סביב ניסוח הערך "Gaza genocide". בראיון לתקשורת שהתייחס לעמוד, ציין וויילס כי הוא "אינו עומד בסטנדרטים של ניטרליות", וכי הנוסח בו מוצגת הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, מוצג כעובדה ולא כמחלוקת מתמשכת בזירה המשפטית והבינלאומית. מדובר באחד הערכים הנפיצים ביותר כיום באתר, וניטורו נמצא תחת בקרה מתמדת של עשרות עורכים מרחבי העולם.

ויילס הדגיש כי תפקידה של ויקיפדיה הוא לייצג באופן הוגן את כלל העמדות, תוך ייחוס טענות לגופים ולמקורות, ולא "להכריע בעצמה" במחלוקות פוליטיות ומשפטיות. עם זאת, עורכים ותיקים במיזם טענו כי התערבותו נובעת מלחצים חיצוניים וכי דווקא הסרת ניסוחים נחרצים עלולה לשקף הטיה פוליטית אחרת. אחד מהם כתב כי "האתר מצוי תחת מתקפה תקשורתית ופוליטית, משמאל ומימין, והחלטות לא יכולות להתקבל כחסד מצד המייסד". כעת, עריכת הערך הוגבלה ("הגנה מלאה"), לפחות עד 4 בנובמבר, משמע שרק מספר מצומצם של עורכים מורשים לבצע בו שינויים.

במקביל, גופי זכויות אדם בינלאומיים, בהם אמנסטי אינטרנשונל, ארגון בצלם, והוועדה מטעם מועצת זכויות האדם של האו״ם, קבעו כבר כי ישנן אינדיקציות משמעותיות לפגיעה מכוונת באוכלוסייה האזרחית בעזה. ממשלת ישראל דוחה את ההאשמות, בעוד ההליכים המשפטיים בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין בהאג נמשכים.

בינתיים, ויקיפדיה משמשת זירת התנגשות ייחודית, שבה השאלה כיצד מתארים מציאות משפיעה על האופן שבו העולם תופס אותה.

4 הפנטגון צפוי להעניק ל-SpaceX חוזה של 2 מיליארד דולר לפרויקט הגנה מהיקרים בתולדות ארה״ב

הפנטגון עומד להעניק ל-SpaceX חוזה של כ־2 מיליארד דולר לפיתוח מאות לוויינים שייקחו חלק במערכת הגנה אווירית חדשה, המכונה כיפת זהב "Golden Dome", כך לפי דיווח בוול סטרייט ג'ורנל. מדובר ביוזמה אסטרטגית שהציג נשיא ארה״ב דונלד טראמפ במאי האחרון - מערכת שתאתר ותיירט טילים וכלי טיס עוד בטרם התקרבו לשטח אמריקאי, במתכונת המזכירה את מערכת כיפת ברזל הישראלית.

לפי הפרסום, SpaceX תידרש לפתח עד כ-600 לוויינים ייעודיים, כחלק ממערך לוויינות מתקדם שיפעל בחלל ויעניק יכולת זיהוי מהירה ברזולוציה גבוהה של איומים בליסטיים ואוויריים. ההיקף הכספי המשמעותי של החוזה עשוי להיות רק חלק משרשרת התקשרויות רחבה הרבה יותר: לצד SpaceX, חברות ביטחוניות וטכנולוגיות נוספות, בהן פלנטיר ואנדוריל- עשויות להשתלב בפרויקט.

לפי לוח הזמנים שמסתמן, הממשל האמריקאי דוחף להשלמת המערכת עוד במהלך כהונתו הנוכחית של טראמפ, מה שמאיץ את פיתוחה ואת היקף ההשקעות בתחום ההגנה האווירית המבוססת על תשתיות חלל. אם אכן יתממש, מדובר באחד המיזמים הביטחוניים היקרים והשאפתניים ביותר של השנים האחרונות, ובחיזוק למעמדה של SpaceX כספקית מפתח של ממשלת ארה״ב במערכות חלל והגנה אסטרטגית.

5 חברת הסייבר הישראלית שגרמה למשקיע של טוויטר, אובר ואיירביאנבי לפתוח את הארנק

חברת דיילייט (Daylight) גייסה השבוע 33 מיליון דולר בסבב A בהובלת Craft Ventures - קרן ההון־סיכון של הבכיר מעמק הסיליקון דייוויד סאקס, מהמשקיעים הראשונים בטוויטר, איירביאנבי ואובר. לסבב הצטרפו המשקיעים הקיימים - Bain Capital Ventures ו־Maple - כך שסך גיוסי החברה, כולל סבב הסיד, עומדים על 39 מיליון דולר, כשנה לאחר הקמתה.

דיילייט, שהוקמה על־ידי חגי שפירא ואלדד רודיק, יוצאי יחידות סייבר מודיעיניות, פועלת בתחום ה־MDR, כלומר ניטור ותגובה מנוהלים לאיומי סייבר. הטכנולוגיה של החברה מבוססת על איסוף שוטף של נתונים ממערכות האבטחה בארגון, זיהוי דפוסים חשודים באמצעות בינה מלאכותית, והפעלת תגובה אוטומטית מהירה שמונעת מהתקיפה להתפתח לנזק ממשי.

בניגוד לפתרונות שמזהים את התקיפה רק לאחר שהיא כבר מתרחשת, דיילייט שואפת לקצר משמעותית את זמן הזיהוי והתגובה, לדקות במקום שעות או ימים, ובכך לצמצם את מרחב הפעולה של התוקף. לדברי היזמים, ההון החדש יופנה להעמקת הנוכחות בצפון אמריקה, להרחבת צוותי הפיתוח והמודיעין, ולחיזוק היכולת להתמודד עם מתקפות מקבילות על תשתיות ענן - מגמה שהפכה לשכיחה יותר בשנה האחרונה.