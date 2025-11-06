חברת ההייטק ששוכרת 13 אלף מ"ר במתחם הסוללים

נדל"ן מניב

בלעדי: חברת ההייטק פיירבלוקס שוכרת 13 אלף מ"ר במתחם הסוללים

חברת ההייטק פיירבלוקס נכנסת לשטחי המשרדים של סוויצ'אפ במתחם הסוללים שבונה חברת מבנה במזרח תל אביב - ליד מתחם יגאל אלון, כך נודע לגלובס.

על פי הפרטים, פיירבלוקס - הפועלת בתחום הבלוקצ'יין - שוכרת 13 אלף מ"ר. ארמיס - חברת סייבר שלאחרונה השלימה גיוס של 435 מיליון דולר - תיקח בבניין 8,000 מ"ר.

על פי ההערכות בשוק, המחיר למ"ר בשטחים של סוויצ'אפ במתחם הסוללים הוא כ־150 שקל למ"ר. סוויצ'אפ שוכרת את המשרדים, מכינה אותם לרמת גמר מלאה ומשכירה בשכירות משנה, כך שהמחיר הנ"ל כולל גם ריהוט והוצאות נלוות אחרות. בסך הכול שכרה חברת סוויצ'אפ, חברה נכדה של רשת המלונות פתאל, כ־24,500 מ"ר בפרויקט בסוללים.

פרויקט הסוללים של חברת מבנה כולל כ־65 אלף מ"ר שטחי משרדים, עוד כ־3,300 מ"ר של שטחי מסחר ועוד 360 יחידות דיור. הוא נמצא מול מתחם ToHa, ויחד הם נחשבים למכרז העסקים החדש והמתפתח של העיר תל אביב־יפו.

רכישות

עוד רכישה בעולם ההתחדשות העירונית: מהדרין רוכשת את פי הנדסה ובנייה תמורת 27 מיליון שקל

חברת מהדרין שבשליטת קבוצת דלק הודיעה לאחרונה על רכישת 51% מחברת "פי הנדסה ובנייה", הפועלת בגוש דן בבנייה למגורים ובהתחדשות עירונית. מהדרין תשקיע בחברה כ־27 מיליון שקל, המשקפים לפי הנדסה ובנייה שווי של 54 מיליון שקל. במקביל, ולטובת הרחבת פעילות הנדל"ן של מהדרין - המחזיקה בקרקעות חקלאיות בעיקר, הוקמה באזורי הביקוש חברת בת חדשה שלה, בשם "הורייזון מהדרין ייזום ובנייה".

נזכיר כי לאחרונה נעשו לא מעט עסקאות רכישה בתחום ההתחדשות העירונית. זו רשימה חלקית: ריאליטי רכשה 75% מחברת אקו סיטי תמורת 255 מיליון שקל; Ybox רכשה מחצית מחברת "דמרי בעיר" תמורת 58 מיליון שקל; קבוצת גבאי רכשה את חברת מיי טאון התחדשות עירונית בכ־38 מיליון שקל; שובל הנדסה רכשה את חברת שכטמן פרויקטים תמורת כ־27.5 מיליון שקל; קבוצת יוזמות רכשה 65% מחברת פרקש התחדשות עירונית תמורת 6 מיליון שקל; וחברת פרופדו רכשה 49% מחברת מידר התחדשות עירונית, והתחייבה להעמיד לה הלוואות בסך 16 מיליון שקל כצעד ראשון.

תכנון

אושרה תוכנית להרחבת העיר קריית גת

מי שעובר בימים אלה באזור קריית גת יכול לראות את עבודות הפיתוח הנרחבות מצפון לכרמי גת, וגם ממערב לכביש 40. עבודות הפיתוח האלה צפויות להוסיף לעיר אלפי דירות - והשבוע כבר אושרה תוספת נוספת של דירות לעיר. ביום ג' אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות הרב נתן אלנתן, את תוכנית המתאר המחוזית להרחבת העיר (תמ"מ/4/14/93/1), לאחר דיון בהתנגדויות שהוגשו לתוכנית.

התוכנית מרחיבה את שטח הפיתוח העירוני של קריית גת בכ-18,000 דונם - מערבית לשטח המאושר כיום, ממערב לדרך מס’ 40 וממזרח לשכונת כרמי גת. נזכיר כי לאחרונה חתמה קריית גת על הסכם גג נוסף עם המדינה, שבמסגרתו תקבל 6 מיליארד שקל לצורך פיתוח תשתיות תמורת בניית 21,000 יחידות דיור.

עוד נזכיר כי אחת ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית הייתה זו של מושב עוזה, ובה נאמר בין היתר: "בשלב זה כאשר סוקרים את כל התוכניות הקיימות והעתידיות שחלות באזור, את תוכנית המתאר העירונית של קריית גת, את שינוי תוכנית המתאר המחוזית לגבי השטח לפיתוח קריית גת ואת תוכנית שינוי המרקם העירוני של קריית גת של תמ"א 35, נראה כי נגזר גורלו של המושב וקיומו העתידי מוטל בספק. למעשה המושב נבלע ע"י העיר קריית גת ועתידו אינו ברור".

בנייה

מועצת רמ"י אישרה: המועצות האזוריות יוכלו לקבוע מי יתקבל ליישובים

מועצת רמ''י אישרה השבוע מנגנון חדש להקצאת קרקעות בשטחי ההתיישבות הכפרית בנגב ובגליל. לפיו, קבלת תושבים חדשים ליישובים הכפריים תתבצע באמצעות המועצות האזוריות, ואילו ההגרלות יתבצעו ע"י רמ"י, בכל היישובים שצירוף מתיישבים חדשים אליהם מתבצע באמצעות ועדות קבלה.

ברמ"י רצו להרחיב את האפשרות להציע מכרזים במגרשים למילואימניקים. בדיון על כך אמר מנהל רמ"י ינקי קוינט: "מה שניסינו לעשות זה להביא כמה שיותר אוכלוסיה לנגב ולגליל וגם לפתוח את השערים. איך אמר מישהו, אם ראויים לשבת בטנק אחד גם ראויים להתקבל לאותו יישוב... גם החייל תושב נוף הגליל רשאי להתקבל ליישובי משגב. וחשוב להבין שהמגרשים האלה ניתנים בהטבה מאוד משמעותית".

עד כה במשך כשנתיים הייתה הקפאה בפועל של הרחבת היישובים הכפריים, וכעת יוכלו לחזור לשיווק המגרשים. ברמ"י מרוצים מכך.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר: "החלטת מועצת רמ"י מסירה חסם בירוקרטי שפגע במשך שנים בהתיישבות הכפרית בנגב ובגליל. שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה מאפשר לראשי הרשויות ולתושבים להמשיך לבנות, להתרחב ולחזק את היישובים באזורי עדיפות לאומית. נמשיך לפעול להורדת חסמים, להנגשת הדיור בפריפריה ולהבטיח שכל משפחה שתרצה להתיישב - תוכל לעשות זאת בגאווה ובקלות".

נזכיר כי רמ"י מעוניינת לשווק כ-4,000 מגרשים למילואימניקים לבנייה עצמית - ומטבע הדברים רוב המגרשים הללו נמצאים ביישובים הכפריים בנגב ובגליל. עם זאת, הרשות תהיה עדיין אחראית לקיום הגרלות ולקביעת קצב השיווקים.

פינוי בינוי

הרשות להתחדשות עירונית הכריזה על 25 מתחמי פינוי בינוי חדשים

הרשות להתחדשות עירונית פרסמה צו הכרזה על 25 מתחמים חדשים לפינוי בינוי - חלקם ב"מסלול רשויות", שבו התכנון מקודם על ידי הרשות להתחדשות עירונית והרשות המקומית, וחלקם ב"מסלול מיסוי", שבו התכנון מבוצע ביוזמת יזם פרטי.

25 המתחמים כוללים 4,450 יחידות דיור קיימות, ואם ימומשו כל המתחמים ייבנו במקומן 14,897 יחידות דיור חדשות. בירושלים, שגם ככה מובילה בהתחלות בנייה בהתחדשות עירונית, הוכרזו עשרה מתוך 25 המתחמים.

מתחם ייחודי שהוכרז הפעם הוא מתחם רמות עמל בטירה. ברשות להתחדשות עירונית מסבירים כי "את הפרויקט החלה העירייה לקדם בשלהי שנות השבעים על קרקע בבעלותה בלב העיר. המטרה הייתה לייצר שיכון לזוגות צעירים, וניסיון להוכיח כי אפשר לייצר בנייה רוויה מרובת משפחות ביישוב ערבי. אבל החברה הקבלנית פשטה רגל לפני שהבנייה הושלמה, והמתחם שבנוי חלקית הפך לפיל לבן ומוקד לפשע. הרוכשים הפסידו את כספם ואת ביתם החדש.

"התוכנית החדשה תאפשר להרוס את המתחם, ולבנות במקומו 250 דירות חדשות. ההכנסות ממכירת המגרש יכסו את החובות של החברה למדינה ולרוכשי הדירות. בשבועות הקרובים ועדת השרים לענייני פנים ואיכות הסביבה תדון בתוכנית במטרה לאשר את העברתה להליך תכנוני מואץ בותמ"ל".

זוהי הפעם השנייה בסך הכול שהוכרז מתחם לפינוי בינוי בעיר ערבית. הראשון היה מתחם בעיר נצרת.