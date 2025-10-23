הגרלות הדיור

הסתיימה ההרשמה להגרלת "דירה בהנחה": מספר הנרשמים שבר שיא

ההרשמה להגרלת "דירה בהנחה" הסתיימה אמש (ד'), עם שיא במספר נרשמים שעמד על כ-131,000, כך על פי נתוני משרד השיכון והבינוי. ההגרלה הנוכחית היא העשירית במספר, ומעניקה לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור את ההזדמנות לרכוש דירה במחיר המסובסד על ידי המדינה.

ההגרלה נפתחה להרשמה ב-10 באוגוסט 2025 והייתה צפויה להיחתם ב-14 בספטמבר 2025, אולם מועד ההרשמה הוארך עד 22 באוקטובר 2025 לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפיה שיעור בני המקום ביישוב קריית עקרון יעודכן ל־35%.

בהגרלה הוצעו 7,479 יחידות דיור והקצתה לראשונה עד 50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים (כ-25% מהן ללוחמים בלבד).

הסבב הנוכחי של ההגרלות ריכז לא מעט עניין וזאת לאור שורת מאבקים בין רמ"י לבין האוצר על עתידו של מסלול המכרזים, שהובילה גם לזמן המתנה ארוך בין ההגרלה הנוכחית לקודמתה, שהתקיימה בחודש ינואר 2025. לבסוף הוחלט כי ההגרלה הנוכחית תהיה האחרונה שבה ניתן להירשם באזורי ביקוש, דבר שמסביר גם את השיא בנרשמים להגרלה, כאשר במתכונת החדשה ההגרלות יתרכזו בעיקר בפריפריה. המשמעות היא כי עבור ערים כמו נתניה ובאר יעקב ספציפית זו כנראה ההגרלה האחרונה של דירה בהנחה.

בין היישובים שנכללו בהגרלה ניתן למצוא את באר יעקב, יבנה, ירושלים, נתניה, רעננה, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, יהוד, ועוד.

הערים המובילות בהרשמה להגרלות (לכל משק בית יש אפשרות להירשם לעד 3 ערים בהגרלות): באר יעקב, שלה נרשמו יותר מ-52 אלף משקי בית, רעננה - 42.9 אלף, יבנה 35 אלף, נתניה עם 32 אלף נרשמים, ועפולה שלהגרלות בה נרשמו יותר מ-23 אלף משקי בית. (הנתונים נכונים ל-21.10).

השכרה לטווח ארוך

רנט איט ומגדל רכשו מרמי שבירו 75% מהזכויות בפרויקט להשכרה לטווח ארוך באשדוד

רנט איט רוכשת 25% מהזכויות בפרויקט תמורת סך של כ-147.5 מיליון שקל; חברת מגדל ביטוח ופיננסים תחזיק ב-50% מהזכויות ו-25% מהזכויות יוותרו בידי חברת שבירו

קרן הריט למגורים רנט איט , יחד עם חברת מגדל ביטוח ופיננסים, חתמו על הסכם לרכישת פרויקט מגורים להשכרה באשדוד מחברת רמי שבירו. על פי ההסכם ירכשו רנט איט ומגדל זכויות בפרויקט מגורים ייעודי להשכרה ארוכת טווח, במסגרת "דירה להשכיר", בשכונת לכיש באשדוד.

הפרויקט כולל שמונה בניינים עם 341 יח"ד סך הכול, מהן 171 יח"ד להשכרה במחיר מפוקח לזכאים ו-170 יח"ד להשכרה במחיר שוק חופשי. חמישה מהבניינים הושלמו לקראת אכלוס, ושלושת הבניינים הנוספים צפויים לקבל טופס 4 עד תחילת מרץ 2026.

על פי תנאי ההסכם, רנט איט תחזיק ב-25% מזכויות החכירה המהוונות בנכס, מגדל ביטוח ופיננסים תחזיק ב-50% מהזכויות ו-25% מהזכויות יוותרו בידי חברת שבירו, אולם לרנט איט יש אופציה לרכישת הזכויות שנותרו בידי שבירו. התמורה בגין הזכויות הנרכשות על ידי רנט איט הינה בסך כולל של 147.5 מיליון שקל, והיא תשולם בשני שלבים.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי שבירו תשקיע 15 מיליון שקל במניותיה של רנט איט, ובמקביל היא תעמיד לרשות רנט איט הלוואה בסך של כ-15 מיליון שקל נוספים.

שרון תוסייה כהן, מייסד ומנכ"ל רנט איט, אמר לגלובס, "קידמנו את העסקה דווקא בעת הזו, לאור תנאי השוק והסביבה המקרו-כלכלית. ריבית גבוהה מייצרת חלון הזדמנויות ייחודי לקרנות הריט. סביבת המימון הנוכחית מציבה אתגר משמעותי בפני יזמים שהם גם קבלנים, ובמקרים רבים מובילה אותם לבחון מימוש נכסים, ובהם גם פרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח. מצב זה יוצר הזדמנות עבור הקרנות לרכוש פרויקטים בתמחור אטרקטיבי, המאפשר השגת תשואה שוטפת גבוהה יותר ביחס לתקופה שבה הריבית הייתה נמוכה".

נזכיר כי לפני כחודש הודיעה חברת רמות בעיר כי תמכור 30 דירות בפרויקט החלוץ ברמת השרון - שלב ג' בתמורה לסכום כולל של כ- 108.6 מיליון שקל . לפי הערכות בשוק הרוכשת היא קרן הריט מגוריט.

מכרזים

תמורת 73 מיליון שקל לכל הפחות: עיריית ת"א מוכרת קרקע בשטח 2.1 דונמים בשכונת יד אליהו

עיריית תל אביב־יפו מוציאה למכרז קרקע למכירה בדרום העיר - קרקע בשטח 2.1 דונמים שחלק קטן ממנה, 110 מ"ר שייך לרשות הפיתוח ומנוהל על ידי רשות מקרקעי ישראל. מדובר בקרקע בשכונת יד אליהו, בין הרחובות לוחמי גליפולי ומונאש, לא רחוק מרחוב לה גוורדיה ומהיכל הכדורסל מנורה מבטחים.

על פי המכרז, על הקרקע ניתן להקים 47 יחידות דיור, בבניין אחד או בכמה בניינים. הזכויות על הקרקע ניתנו תחילה במסגרת תוכנית תא/2546, אז התאפשרה בנייה של 32 יחידות דיור על תא שטח זה, ולאחר מכן אלו הוגדלו באמצעות תוכנית תא/מק/3998, ל־47 יחידות דיור כאמור, תוכנית שאושרה בשנת 2014.

המכרז קובע כי על הזוכה יהיה להשלים את הבנייה על הקרקע בתוך 60 חודשים (חמש שנים) מיום החתימה על חוזה המכר, והוא מגדיר מחיר מינימום של 73 מיליון שקלים. מחיר זה משקף מחיר ממוצע של כ־1.55 מיליון שקל קרקע לכל יח"ד. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 7.12 השנה.