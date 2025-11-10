"משחק הכיסאות" של פירמות רואי החשבון בחברות הממשלתיות

לאחר עשור של קיפאון, שבו לא הוחלפו רואי החשבון המבקרים בחברות הממשלתיות ונהנו משכ"ט של מעל 30 מיליון שקל בשנה, נבחרו פירמות רו"ח חדשות לחמש מהחברות הממשלתיות הגדולות. הוועדה המייעצת למינוי רו"ח מבקרים המליצה כי פירמת EY ישראל תמונה לרו"ח המבקר בחברת החשמל ובחברות הבנות נתיב האור - אורות רבין והחברה הלאומית לאספקת פחם; פירמת Deloitte תבקר את הדוחות של התעשייה האווירית והחברה הבת אלתא; ופירמת PWC תבקר את מקורות והחברות הבנות שירותים מכניים ומקורות ייזום ופיתוח ואת רפאל והחברות הבנות שלה, אירונאוטיקס וקונטרופ.

● באוצר מבטיחים הקלה במס הכנסה. התנאי: החזרת הגזרה שנעלמה לפני 25 שנה

● אפס אחוז מס הכנסה: הפטור החדש שמקדמים באוצר לעולים יוצא לדרך

את רכבת ישראל וחברת נמלי ישראל, תבקר פירמת BDO; וסומך חייקין KPMG תבקר את נמל אשדוד, נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע), נגה - ניהול מערכת החשמל (עד לסיום הביקורת לדוחות הכספיים ל־2026), ואת חברות הביטוח קנט - קרן לנזקי טבע, אשרא - החברה הישראלית לסיכוני סחר חוץ וענבל חברה לביטוח.

הוועדה המייעצת למינוי רואי חשבון מבקרים בחברות הממשלתיות המליצה כי פירמת ראיית החשבון EY ישראל תמונה למבקרת בחברת החשמל ובחברות־הבנות שלה נתיב האור - אורות רבין בע"מ והחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ; פירמת Deloitte תבקר את הדוחות של התעשייה האווירית וחברת־הבת אלתא מערכות; ופירמת PWC תבקר את מקורות והחברות־הבנות שרותים מכניים בע"מ ומקורות ייזום ופיתוח בע"מ.

את רפאל והחברות־הבנות שלה, אירונאוטיקס בע"מ וקונטרופ בע"מ, תבקר פירמת ראיית החשבון BDO; פירמת ראיית החשבון סומך חייקין KPMG תבקר את נמל אשדוד בע"מ, נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) בע"מ, נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ (עד לסיום הביקורת לדוחות הכספיים לשנת 2026), חברת הביטוח קנט - קרן לנזקי טבע בע"מ, אשרא - החברה הישראלית לסיכוני סחר חוץ בע"מ, וענבל חברה לביטוח בע"מ.

שכר־הטרחה בכל חברה טרם נקבע, ועתיד להתפרסם בימים הקרובים, אולם מדובר בשכר שנע בין 2 ל-4.5 מיליון שקל לשנה בכל חברה בשנים האחרונות, בהתאם לגודל החברה, מורכבות הדוחות והיקף הביקורת. זאת, ללא החברות־הבנות, והחברות הנוספות שהפירמות האלו מבקרות, שמקפיצות את השכר בכמה מיליונים נוספים.

משחק הכיסאות בין הפירמות הגדולות

הגם שרואי החשבון הוחלפו כעת לאחר עשור, מדובר למעשה ב"משחק כיסאות", רוטציה, בין הפירמות הגדולות במשק, אשר ביקרו את החברות הממשלתיות גם קודם. זאת, מכיוון שהביקורת בחברות הממשלתיות הגדולות מחייבת רואה חשבון מבקר מהמשרדים הגדולים במשק שיכול לעמוד בהיקף העבודה הנדרש, מפירמות הביג4 (ארבע הפירמות הגדולות במשק) או הביג5.

במסגרת "משחק הכיסאות" תחליף פירמת EY את פירמת KPMG כמבקרת בחברת החשמל, לאחר שהאחרונה נהנתה משכר של כ-25 מיליון שקל רק מחברת החשמל (ללא החברות־הבנות וחברות נוספות שהפירמה ביקרה, שהקפיצו ביותר מ־10 מיליון שקל את שכר־הטרחה ששולם) בין השנים 2019-2024. את רכבת ישראל ביקרו באותן שנים רואי החשבון מפירמת Deloitte אשר השתכרה ביותר מ־13 מיליון שקל וכעת מוחלפת בפירמת BDO, אשר היא עצמה ביקרה באותן שנים את התעשייה האווירית והרוויחה יותר מ־13 מיליון שקל. EY ישראל שביקרו עד כה את מקורות (ומוחלפים כעת ע"י משרד PWC ) גרפו באותן שנים כ-10 מיליון שקל שכ"ט.

חלק משורת הצעדים שמקדמת הרשות

בישראל פועלות 68 חברות ממשלתיות המופקדות על תחומים מרכזיים כמו חשמל, דיור, נמלים, תשתיות ועוד. על־פי חוק, כל חברה כזו מחויבת למנות רואה חשבון מבקר לצורך בקרה ומתן חוות־דעת על דוחותיה הכספיים. עוד נקבע בחוק ובתקנות כי ועדה תמליץ לרשות החברות בדבר מינוי וביטול מינוי של רואי חשבון מבקרים, בהתאם להתאמתם לסוגי החברות הממשלתיות. ואולם, עקב ליקויים בעבודתה, פעילות ועדת המינויים הייתה קטועה בין השנים 2012-2015. ב־2016 חזרה לעבוד למשך שנה אחת בלבד, ומאז פסקה פעילותה עקב חסר קבוע במספר החברים הנדרש לצורך התכנסותה.

כתוצאה מכך, לא הוחלפו כלל רואי החשבון המבקרים. משרדי רואי חשבון מסוימים מבקרים חברות ממשלתיות יותר מ־20 שנה, כאשר נוהל העבודה ברשות החברות קובע כי יש להחליף רואה חשבון מבקר כל שש שנים. גם קודם לקיפאון הוועדה, ממוצע ההחלפה עמד על כ־15 שנה.

בשנת 2018 פרסם מבקר המדינה דוח חריף ובו מתח ביקורת על הליך בחירת רואי החשבון לחברות הממשלתיות, ובייחוד על עבודת הוועדה. בין היתר נמצאו ניגודי עניינים של חברי הוועדה, בחירת משרדי רואי חשבון שיש לחברי הוועדה קשר אישי הדוק אל ראשיהם, התאמת הקריטריונים לבחירה למועמד ספציפי והצגת מצגי שווא בנוגע למועמדים כדי לקדם את בחירתם.

חידוש פעילות הוועדה הוא חלק משורת צעדים שמקדמת הרשות כדי לקדם את פעילותן העסקית של החברות הממשלתיות וכחלק ממדיניות השקיפות לציבור שמקדמת הרשות בראשות המנהל רועי כחלון. ברשות רואים ברואי החשבון המבקרים בחברות הממשלתיות שומרי סף, בעלי תפקיד מהותי לבחינת נאותות הדיווחים הכספיים של החברות הממשלתיות, על־מנת להבטיח את אמינותם של הדיווחים ולספק חוות־דעת אובייקטיבית ובלתי תלויה לבעלי המניות, הנושאים והציבור כולו.

עבודת הוועדה, בראשות יו"ר הוועדה אריה ברדוגו, מרוכזת על־ידי יחידת כספים ובקרה בראשות סגנית מנהל הרשות לכספים ובקרה רו"ח אלינור דמרי. עם התכנסותה של הוועדה נדרשה עבודת מטה רחבה, לרבות בחינת הקריטריונים ואמות המידה לבחירת רואי החשבון, פתיחת המאגר להגשת מועמדויות וריכוז הנתונים המקצועיים לטובת הוועדה.

בתקופה הקרובה צפויים להתפרסם מינויים נוספים וכן שכר־הטרחה שישולם בכל חברה.