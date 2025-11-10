ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות טאואר וקמטק עקפו את תחזיות השוק, ניו מד איכזבה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דוחות כספיים

טאואר וקמטק עקפו את תחזיות השוק, ניו מד איכזבה

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • ירידה בהכנסות מגז הובילה את הדוח המאכזב של ניו מד אנרג'י, המניה נפלה • גם קמטק צנחה, לאחר שפרסמה דוחות טובים מן הצפוי, אך התחזית שסיפקה עמדה בקנה אחד עם צפי האנליסטים • טאואר רשמה מכירות בהיקף של 395.7 מיליון דולר, גבוהות מעט מהתחזיות, וזינקה בשיעור דו־ספרתי

כתבי גלובס 10.11.2025
העדכונים החשובים
17:40
טאואר עקפה את תחזיות האנליסטים: צפויה מכירות שיא של 440 מיליון דולר ברבעון האחרון
יצרנית השבבים טאואר סמיקונדקטור ממגדל העמק סיכמה את הרבעון השלישי תוך שהיא עוקפת את תחזיות המכירות והרווח הנקי המדולל למניה של האנליסטים. החברה המנוהלת על ידי ראסל אלוונגר רשמה ברבעון השלישי מכירות בהיקף של 395.7 מיליון דולר, גבוהות בשיעור מתון מהתחזיות בשוק. המניה קפצה בכ-13% בבורסה בתל אביב

טאואר  צופה כי תרשום הכנסות של 440 מיליון דולר ברבעון הרביעי, אשר צפויות להיות הכנסות שיא. מדובר בנתון גבוה גם כן ביחס לממוצע תחזיות האנליסטים שחזה מכירות של 434.4 מיליון דולר. תחזית המכירות שמציגה טאואר לרבעון האחרון, משקפת צמיחה במכירות של 14% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2024 ו-11% בהשוואה לרבעון השלישי שחלף. בעקבות הדוחות, המניה זינקה בכ-13% בבורסה בתל אביב.

מניית טאואר הגיעה לאחרונה לשיא של כ-20 שנה, והיא מתקרבת אליו שוב לאחר שפרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי. במסחר המקדים בוול סטריט היא מטפסת כעת, בצהרי יום שני, בכ-4%. שווי השוק של החברה עומד על כ-9.6 מיליארד דולר. במקביל נסחרת המניה בבורסה של תל אביב בעליה בשיעור דומה של כ-4%, משלימה עליה של יותר מ-60% בשנה החולפת.

בסיכום הרבעון השלישי רשמה חברת השבבים צמיחה של 6.8% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, והן הסתכמו כאמור בכ-396 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-54 מיליון דולר, בדומה לנתון ברבעו ןהמקביל אשתקד. עליה של 15% ביחס לרבעון השני.

מנכ"ל החברה אלוואנגר אמר כי טאואר פועלת "מעמדת חוזקה יוצאת דופן, כאשר כל אחת מטכנולוגיות הליבה שלנו מציגות צמיחה שנתית. בסיס איתן זה, בנוסף להובלת נתח השוק שלנו בטכנולוגיות SiGe ו- SiPho , והביקוש הגואה לדאטה סנטרס, ממקמים אותנו בעמדה ייחודית ומספקים לחברה מסלול צמיחה חסר תקדים בהווה ובעתיד להרחבה משמעותית בהיקף המכירות וברווחיות". 

חזי שטרנליכט

17:41
מחיר הגז ירד, ואיתו הכנסות ניו מד
מניית ניו מד (השותף הגדול ביותר בלוויתן) נפלה בכ-3% לאחר פרסום הדוח לרבעון השלישי של 2025. בלב הדוח עומדת ירידה בהכנסות מגז וקונדנסט שעומדת היום על 238.9 מיליון דולר לעומת 267.6 ברבעון המקביל אשתקד

זאת בעיקר במחיר הגז, שצמוד למחירי הנפט מסוג ברנט העולמיים, שירדו בשנה האחרונה. מחיר הגז הממוצע (לשוק הישראלי וליצוא יחד) ירד מ-6.18 דולר ברבעון השלישי של 2024 ל-5.43 דולר בלבד ברבעון הנוכחי.כך שלמרות יציבות בקצב ההפקה (3.1 BCM, מחולקים בדיוק באותה בצורה בין ישראל, מצרים וירדן) סך ההכנסות ירדו. זה מתבטא גם בירידה ברווח, מ-147 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024 ל-128.5 מיליון דולר ברבעון הנוכחי. ברבעון הקודם נרשמה ירידה דרמטית בהכנסות וברווחים, בשל מבצע "עם כלביא" במהלכו משרד האנרגיה עצר את הפעילות במאגר לוויתן. בכל זאת, ניו מד תמשיך לחלק דיבידנדים כרגיל, בשווי 60 מיליון דולר כפי שעשו בכל אחד מהרבעונים השנה.

בנוסף, ניו מד מעדכנים את המשקיעים שעסקת הגז הגדולה ביותר בשווי 35 מיליארד דולר מול מצרים תקועה בשל דרישות חדשות של משרד האנרגיה. או בלשונם: "הציג משרד האנרגיה לשותפי לוויתן מספר תנאים אשר טרם הושגה לגביהם הסכמה". ובכל זאת, ניו מד מפגינה בטחון בכך שהעסקה תיחתם בסופו של דבר.

עסקת הענק עם מצרים, שנחתמה באוגוסט, כוללת יצוא של 22% ממאגר לוויתן וכמעט 13% מכלל קיבולת הגז של ישראל. למעשה משלשת את סך היצוא למצרים ביחס למצב הקודם, ותכלול הרחבת הפקה מלוויתן. משרד האנרגיה מגיע עם דרישות חדשות: כדי לייצא למצרים, מאגר לוויתן יפרוס את היצוא אפילו מעבר ל-2040, המועד שתוכנן במקור, כדי למכור במחיר זול במיוחד למשק המקומי, אפילו פחות מזה שנקבע במתווה הגז, שפקע ב-2021. עד אז, נקבע מחיר מלמעלה, בהתבסס על הצמדות שונות, ומאז והלאה הוא אמור להיקבע במו"מ חופשי. בכל מקרה, שותפות לוויתן (לרבות ניו מד) רכשו 41.8% מצינור היצוא החדש "ניצנה" שאמור להוביל את הגז למצרים במסגרת העסקה.

בפרויקט "חאן אספרו" בבולגריה שמובילה ניו מד (ומחזיקה בחצי מהבעלות בו), ממשלת בולגריה תרכוש חלק מהשותפות עוד בטרם בוצעה קדיחה שתגלה כמה גז נמצא במאגר. סך הכל, תרכוש ממשלת בולגריה 20% מהפרויקט, כולל 5% שבידי ניו מד, כך שזו תרד ל-45% מהפרויקט. בכך ממשלת בולגריה תבטיח את חלקה ברווחים, ותספק יציבות רגולטורית להפקת הגז הפוטנציאלית מהמאגר.

עידן ארץ

17:40
קמטק עקפה את התחזיות; המנכ"ל: "מעריכים שהצמיחה תימשך גם ב-2026 ותתרכז במחצית השנייה של השנה"
המניה נחלשת לאחר שהחברה פרסמה תחזית שדומה לתחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי. רכישה חוזרת של סדרת אג"ח קודמת העבירה את החברה להפסד ברבעון השלישי. המניה צנחה בכ-6% במסחר בתל אביב

מניית קמטק  נפלה בכ-6%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות חיוביים, וסיפקה תחזית שזהה לתחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי. החברה, יצרנית ציוד בדיקה ופתרונות לייצור שבבים, רשמה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 126 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים, ועקפה את התחזיות גם בשורת הרווח עם רווח נקי Non-GAAP של 82 סנט למניה - שהם 40.9 מיליון דולר. עם זאת, לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), קמטק עברה ברבעון השלישי להפסד נקי של 53.2 מיליון דולר, שנבע מהפסד הון בסך 89 מיליון דולר נטו, בעקבות רכישה חוזרת של 83% מאיגרות החוב להמרה שהחברה הנפיקה בשנת 2021. זאת, לאחר שבמהלך הרבעון השלישי, קמטק גייסה 500 מיליון דולר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה בריבית של 0%.

ברבעון השלישי, קמטק ייצרה 34.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת. בסיום הרבעון, היו לה בקופה 794 מיליון דולר, לעומת חוב של 519 מיליון דולר למחזיקי האג"ח שכולו חוב לטווח ארוך.

קמטק מצפה לרשום ברבעון הרביעי הכנסות של 127 מיליון דולר, סכום זהה לקונצנזוס האנליסטים. בכך, שנת 2025 תסתיים עם הכנסות של 495 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית בשיעור של 15% והכנסות שיא לחברה.

רפי עמית, מנכ"ל קמטק, מסר: "אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון ומההישגים שלנו. בדומה לרבעונים קודמים, קמטק המשיכה לצמוח ולהציג ביצועי שיא, בעיקר בזכות הביקוש הגובר ליישומי מחשוב עתירי ביצועים (HPC) עבור יישומי ה-AI".

עמית הוסיף כי "לאור ההכרזות האחרונות בתעשייה על השקעות רחבות־היקף במרכזי נתונים וביישומי בינה מלאכותית, אשר מצביעות על צפי חיובי להמשך הצמיחה בענף ולעלייה בהשקעות בציוד לייצור שבבים - אנו מעריכים כי הצמיחה שלנו תימשך גם בשנת 2026. להערכתנו, עיקר הצמיחה תתרכז במחצית השנייה של השנה, לאחר פתיחה מתונה יותר בתחילתה. עם מעמדה המוביל של קמטק בשוק והיכולות הטכנולוגיות המתקדמות שהוספנו לאחרונה, אנו ערוכים היטב לנצל את גל ההשקעות העצום ב-AI, ולהמשיך לצמוח, תוך הגדלת נתח השוק שלנו בשנים הקרובות".

קמטק נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר.