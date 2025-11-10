טאואר וקמטק עקפו את תחזיות השוק, ניו מד איכזבה

17:40

טאואר עקפה את תחזיות האנליסטים: צפויה מכירות שיא של 440 מיליון דולר ברבעון האחרון

יצרנית השבבים טאואר סמיקונדקטור ממגדל העמק סיכמה את הרבעון השלישי תוך שהיא עוקפת את תחזיות המכירות והרווח הנקי המדולל למניה של האנליסטים. החברה המנוהלת על ידי ראסל אלוונגר רשמה ברבעון השלישי מכירות בהיקף של 395.7 מיליון דולר, גבוהות בשיעור מתון מהתחזיות בשוק. המניה קפצה בכ-13% בבורסה בתל אביב

טאואר צופה כי תרשום הכנסות של 440 מיליון דולר ברבעון הרביעי, אשר צפויות להיות הכנסות שיא. מדובר בנתון גבוה גם כן ביחס לממוצע תחזיות האנליסטים שחזה מכירות של 434.4 מיליון דולר. תחזית המכירות שמציגה טאואר לרבעון האחרון, משקפת צמיחה במכירות של 14% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2024 ו-11% בהשוואה לרבעון השלישי שחלף. בעקבות הדוחות, המניה זינקה בכ-13% בבורסה בתל אביב.

מניית טאואר הגיעה לאחרונה לשיא של כ-20 שנה, והיא מתקרבת אליו שוב לאחר שפרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי. במסחר המקדים בוול סטריט היא מטפסת כעת, בצהרי יום שני, בכ-4%. שווי השוק של החברה עומד על כ-9.6 מיליארד דולר. במקביל נסחרת המניה בבורסה של תל אביב בעליה בשיעור דומה של כ-4%, משלימה עליה של יותר מ-60% בשנה החולפת.

בסיכום הרבעון השלישי רשמה חברת השבבים צמיחה של 6.8% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, והן הסתכמו כאמור בכ-396 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-54 מיליון דולר, בדומה לנתון ברבעו ןהמקביל אשתקד. עליה של 15% ביחס לרבעון השני.

מנכ"ל החברה אלוואנגר אמר כי טאואר פועלת "מעמדת חוזקה יוצאת דופן, כאשר כל אחת מטכנולוגיות הליבה שלנו מציגות צמיחה שנתית. בסיס איתן זה, בנוסף להובלת נתח השוק שלנו בטכנולוגיות SiGe ו- SiPho , והביקוש הגואה לדאטה סנטרס, ממקמים אותנו בעמדה ייחודית ומספקים לחברה מסלול צמיחה חסר תקדים בהווה ובעתיד להרחבה משמעותית בהיקף המכירות וברווחיות".

חזי שטרנליכט