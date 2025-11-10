טאואר וקמטק עקפו את תחזיות השוק, ניו מד איכזבה

קמטק עקפה את התחזיות; המנכ"ל: "מעריכים שהצמיחה תימשך גם ב-2026 ותתרכז במחצית השנייה של השנה"
המניה נחלשת לאחר שהחברה פרסמה תחזית שדומה לתחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי. רכישה חוזרת של סדרת אג"ח קודמת העבירה את החברה להפסד ברבעון השלישי. המניה צנחה בכ-6% במסחר בתל אביב
מניית קמטק נפלה בכ-6%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות חיוביים, וסיפקה תחזית שזהה לתחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי. החברה, יצרנית ציוד בדיקה ופתרונות לייצור שבבים, רשמה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 126 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים, ועקפה את התחזיות גם בשורת הרווח עם רווח נקי Non-GAAP של 82 סנט למניה - שהם 40.9 מיליון דולר. עם זאת, לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), קמטק עברה ברבעון השלישי להפסד נקי של 53.2 מיליון דולר, שנבע מהפסד הון בסך 89 מיליון דולר נטו, בעקבות רכישה חוזרת של 83% מאיגרות החוב להמרה שהחברה הנפיקה בשנת 2021. זאת, לאחר שבמהלך הרבעון השלישי, קמטק גייסה 500 מיליון דולר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה בריבית של 0%.
ברבעון השלישי, קמטק ייצרה 34.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת. בסיום הרבעון, היו לה בקופה 794 מיליון דולר, לעומת חוב של 519 מיליון דולר למחזיקי האג"ח שכולו חוב לטווח ארוך.
קמטק מצפה לרשום ברבעון הרביעי הכנסות של 127 מיליון דולר, סכום זהה לקונצנזוס האנליסטים. בכך, שנת 2025 תסתיים עם הכנסות של 495 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית בשיעור של 15% והכנסות שיא לחברה.
רפי עמית, מנכ"ל קמטק, מסר: "אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון ומההישגים שלנו. בדומה לרבעונים קודמים, קמטק המשיכה לצמוח ולהציג ביצועי שיא, בעיקר בזכות הביקוש הגובר ליישומי מחשוב עתירי ביצועים (HPC) עבור יישומי ה-AI".
עמית הוסיף כי "לאור ההכרזות האחרונות בתעשייה על השקעות רחבות־היקף במרכזי נתונים וביישומי בינה מלאכותית, אשר מצביעות על צפי חיובי להמשך הצמיחה בענף ולעלייה בהשקעות בציוד לייצור שבבים - אנו מעריכים כי הצמיחה שלנו תימשך גם בשנת 2026. להערכתנו, עיקר הצמיחה תתרכז במחצית השנייה של השנה, לאחר פתיחה מתונה יותר בתחילתה. עם מעמדה המוביל של קמטק בשוק והיכולות הטכנולוגיות המתקדמות שהוספנו לאחרונה, אנו ערוכים היטב לנצל את גל ההשקעות העצום ב-AI, ולהמשיך לצמוח, תוך הגדלת נתח השוק שלנו בשנים הקרובות".
קמטק נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר.