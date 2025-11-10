ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ לראשנה מזה שנה: עלייה בנתוני הגירעון באוקטובר
גירעון (עודף) תקציבי

לראשנה מזה שנה: עלייה בנתוני הגירעון באוקטובר

הגירעון עלה ל-4.9% ומשקף בור תקציבי של 102.5 מיליארד שקל • הוצאות המדינה עמדו על 58.7 מיליארד שקל באוקטובר, החודש השני הכי גבוה מתחילת השנה

אורן דורי 10.11.2025
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

הגירעון התקציבי של ישראל חזר באוקטובר לעלות לראשונה מאז ספטמבר 2024. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.9% תוצר, המשקף "מינוס" של 102.5 מיליארד שקל - כך פרסם היום (ב') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג. זאת, לעומת חודש ספטמבר שהסתיים בגירעון של 4.7% תוצר.

הפסקת הלחימה בעזה, שנכנסה לתוקפה באמצע אוקטובר, עדיין לא מתבטאת בירידה בהוצאות המדינה לחודש זה. להפך. ההוצאות בחודש שעבר מקופת המדינה עמדו על 58.7 מיליארד שקל - מקום שני ברשימת החודשים "היקרים" ביותר מתחילת 2025.

חודש אוקטובר עצמו הסתיים בגירעון חודשי של 15.3 מיליארד שקל, גידול של כ-3.8 מיליארד שקל לעומת אוקטובר אשתקד. בסיכום עשרת החודשים הראשונים של 2025, הצטבר גירעון של 71.5 מיליארד שקל, בניגוד לגירעון עמוק בהרבה של 104.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיצומה של המלחמה בעזה ובלבנון.

העמקת הגירעון מונעת מצד הוצאות המדינה, ולא בהכנסותיה. זרם המזומנים לקופת המדינה רושם עדיין צמיחה מרשימה ועקבית - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-457 מיליארד שקל, עלייה של 14.8% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. שיעור הגידול בהכנסות אומנם נשחק בכאחוז לעומת נתוני הדוח החודשי הקודם, אבל בהשוואה של אוקטובר 2025 מול אוקטובר 2024, נרשם עדיין גידול של 2.2 מיליארד שקל בהכנסות.