סוגרים את הכסף בפיקדון לשנה? זה מה שהבנקים מציעים

נתוני בנק ישראל על הריבית, שמעניקים הבנקים על הפיקדונות, מלמדים על תשואה לרוב של יותר מ-4% למי שסגר את כספו לשנה. לפי נתוני בנק ישראל הציבור שהפקיד את כספו לתקופה של שנה עד שנתיים בריבית קבועה בספטמבר האחרון, רשם ריבית ממוצעת של 3.88%. זהו שיפור קל ביחס למי שהפקיד בחודש הקודם (3.84%), אך רמה נמוכה משמעותית מזו שנרשמה שנה קודם לכן, בספטמבר 2024 - אז עמדה על 4.09% בממוצע. נראה כי זו שחיקה שנובעת מההערכות הגוברות במערכת הבנקאית, וגם בציפיות הגלומות בשוק, שהפחתות הריבית על ידי בנק ישראל הולכות ומתקרבות.

בחודש ספטמבר העניקו הבנקים ריבית קבועה שנעה בטווח רחב יחסית שבין 3.4% ל-4.3% למי שנעל את כספו בין שנה לשנתיים, דומה לטווח בחודש שקדם לו. את הריבית הגבוהה העניק מזרחי-טפחות (4.34%) והנמוכה בקטגוריה המדוברת הייתה של בנק מסד (3.35%).

השונות בין הריביות שמעניקים הבנקים, בהתאם לתקופות ההפקדה של הפיקדון, היא נרחבת ולכן חשוב לעשות שופינג. כך למשל, מי שסגר את כספו בבנקים הגדולים לשנה, (בריבית קבועה בפיקדון שבין 1-2 שנים) קיבל ריבית ממוצעת בספטמבר של 3.61% בבנק הפועלים, 4.11% בבנק לאומי, 3.96% בדיסקונט, ו-3.89% בבנק הבינלאומי. התמונה משתנה באופן דרמטי אם סוגרים את הכסף רק כמעט לשנה, ונכנסים לקטגוריית פיקדונות שנעה בין 6 ל-12 חודשים. אז מציעים הבנקים בהתאמה ריביות של 4.26% (הפועלים), 4.17% לאומי, 4.23% במזרחי טפחות, 4.16% בדיסקונט ו-4.02% בבינלאומי. בנק וואן זירו הציע למי שהפקיד את כספו לתקופה של חצי שנה עד שנה, ריבית קבועה ממוצעת של 4.93% שנחשבת לגבוהה במערכת הבנקאית בקטגוריה זו.

התחרות מתחילה לתת אותותיה

הציבור, ככלל, ממשיך להיות מאוהב בחשבון העובר ושב שלו. לפי נתוני בנק ישראל בחודש ספטמבר, יתרת עו"ש בזכות של כלל הציבור עמדה על 231 מיליארדי שקלים, בדומה לסכום של חודש אוגוסט (232 מיליארד שקל). בחודש ספטמבר כ-5.2% מכלל חשבונות העו"ש של הציבור נשאו ריבית שהייתה בממוצע 1.94% שנתי. מדובר כאמור במיעוט ולרוב החשבונות הללו אינם מפיקים ריבית.

עוד עולה מנתוני בנק ישראל, כי בספטמבר האוברדרפט הלאומי, יתרת עו"ש בחובה, הסתכם בכ-9.7 מיליארדי שקל. מדובר בפועל באחת ההלוואות היקרות שישנן, שכן הריבית הממוצעת על המינוס עמדה על 11.7%. זו ככל הנראה הסיבה שהציבור חושש כל כך מלהיכנס לאוברדרפט, שעולה לו כמעט פי שלוש מהריבית שהוא מקבל על פיקדון בנקאי לשנה.

בתקופה האחרונה נראה כי הבנקים עצמם מתחילים להגביר את התחרות על הריביות שהם מציעים ללקוחות. בנק וואן זירו מציע כיום 5.5% ריבית למפקידי פיקדון (עד 100 אלף שקל) שפתחו חשבון. בנק הפועלים מציע למי שנועל את כספו ביישומון ביט, לתקופה של עד 3 חודשים, ריבית שנתית של 4%. כמו כן, חברת כרטיסי האשראי מקס התחילה להציע היום (ג') את חשבון "צובר ושב", בו תשלם ריבית שנתית של 3% על יתרה בחשבון (עד לחצי מיליון שקל). מדובר בחשבון חוץ-בנקאי שדרכו ניתן יהיה לחייב את הוצאות כרטיס האשראי ולבצע פעולות תשלום שונות.

נזכיר כי בכל מקרה הקרנות הכספיות היוו תחרות עזה לפיקדונות המסורתיים - הן רשמו תשואה של יותר מ-4% בשנה החולפת והיו נזילות מדי יום. כמו כן, מלווה קצר מועד (מק"מ) של בנק ישראל נותן למי שנועל אותו שנה קדימה, תשואה (ברוטו) של 3.92%. נראה שהתחרות מהבנקים כבר מתחילה לתת את אותותיה בהקשר זה.