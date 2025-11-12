קבלן נפסל ממכרז של תאגיד מים - בגלל מידע שדלף מתאגיד אחר

כיצד הגיע מסמך עסקי מפורט של קבלן מים גדול לידי חברה מתחרה? קיים חשש שמסמך פנימי של חברת "מי רמת גן", תאגיד המים העצמאי של עיריית רמת גן, הודלף ונעשה בו שימוש כנגד אותו קבלן על ידי חברה מתחרה. זאת במסגרת מכרז של עשרות מיליוני שקלים בתאגיד המים של כפר סבא והסביבה, "פלגי השרון".

"מדובר במידע תמים"

השתלשלות העניינים החלה עם היוודע דבר המנצחת במכרז תאגיד המים של העיר כפר סבא - חברת תמם יוסף עבודות צנרת, שסיפקה שירותים בעבר גם לעיריות חולון, בני ברק, ירושלים ורמת גן.

אחת המתחרות באותו המכרז, חברת המים הראל יוסי קבלן לעבודות צנרת ועפר, ביקשה לפסול את זכיית תמם. זאת בטענה שחברת תמם הציגה במכרז מידע שאינו אמת וכי בפועל חברה זו לא עומדת בתנאי הסף ובניסיון שנדרשו במסמכי המכרז לעבודות אחזקה של צנרת.

לטענת חברת הראל יוסי, תמם התייחסה לעבודות שהן פרויקטים של פיתוח ושיקום, כעבודות אחזקה, במטרה להכיר בעמידתה בתנאי הסף שמחייב היקף כספי מינימלי של עבודות אחזקה.

עוד טענה החברה כי גם במכרז אחר של "מי בת ים", הציגה תמם ניסיון לכאורה בתחום האחזקה של מערכות הביוב, ולמרות שמידע זה הופרך בבירור - עדיין תמם נקבעה כזוכה במכרז. זאת עד לפנייתה של חברת יוסי הראל שהצביעה על אי־עמידתה של תמם בתנאי הסף. כהוכחה לטענותיה, הציגה חברת הראל יוסי, מסמך המפרט הזמנות של "מי רמת גן" מתמם בסכום כולל של מעל 100 מיליון שקל בין 2020־2023. אלא שלפי טענות תמם, מדובר במידע שלא אמור היה להימסר ללא הסכמתה.

איך, ואם בכלל, יצא המסמך החוצה?

חברת תמם החליטה להגיש תלונה במשטרה על הפרת זכויותיה לפרטיות וסודיות עסקית. תמם טוענת למעשה, כי כבר בשנת 2024 ניסתה חברת הראל יוסי להשיג בצינורות המקובלים את המידע המדובר, ונתקלה בסירוב. וכעת, נראה שהשיגו אותו על ידי הדלפה מחברת מי רמת גן.

ד"ר מתן גוטמן, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מסייג ואומר כי "חלק ניכר מהמידע היה יכול להימסר במסגרת תשובה לבקשת חופש מידע מסודרת וכחוק. יתכן גם שהמידע יצא החוצה בצורה שהיא לא בדרך המלך. אם אלו פני הדברים זה עלול להיות חמור, לאור התחרות המכרזית".

איך ואם בכלל התרחשה הדליפה ממי רמת גן? לא ברור כלל. בא כוח חברת הראל יוסי מסר כי לא מדובר ב"מידע סודי" וככל שאכן מדובר בניסיון לחקור התנהלות לא תקינה, הרי שההתנהלות הלא תקינה בפרשה היא של פלגי השרון, ושל הקבלן שהציג מידע שאינו אמת בפניה. על פי המסמכים שהוצגו להראל יוסי עולה חשש שפלגי השרון (או גורם כלשהו בתאגיד) ביקשה להכשיר שלא כדין הצעה של מציע שלא עומד בתנאי הסף.

בתאגיד מי רמת גן מודים כי ייתכן שמדובר בהדלפה: "מסמך פירוט העבודות הינו מסמך פנימי שעד כמה שידוע לנו לא נמסר לאף צד באופן ייזום. דבר הדלפתו לא מוכר לנו וייבדק". מעיריית רמת גן, הנפרדת מתאגיד המים העירוני, נמסר כי "עולה חשד בסיסי למנהל לא תקין באבטחת המידע, לכל הפחות בשל התנהלות רשלנית. הנושא ייבדק".