בכיר במאנדיי על המניה: "לפעמים אי אפשר לנצח מומנטום בשוק"

מניית מאנדיי.קום פתחה את שבוע המסחר בירידה של 12.3% בנאסד"ק, לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים, אך אכזבה את השוק בתחזית שמסרה. הירידה הייתה חדה יותר בתחילת יום המסחר (ב'), ולזמן קצר המניה אף ירדה מתחת למחיר ההנפקה של 2021, אף שהתוצאות הפיננסיות כיום טובות בהרבה. מאנדיי נסחרת כעת בשווי 8.6 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 29% במחיר המניה מתחילת השנה, בניגוד למגמה החיובית בשוק.

מאנדיי פיתחה פלטפורמה שמסייעת בניהול משימות ארגוניות. היא לא היחידה מתחום התוכנה שנחלשה השנה, בשל סנטימנט שלילי שנובע מחששות המשקיעים מהשפעה שלילית של התפתחות ה־AI עליהן. סמנכ"ל הכספים של מאנדיי, אלירן גלזר, מציין שהחברה לא רואה שינוי דרמטי בתחרות מ־AI ומזכיר שלמאנדיי יש 250 אלף לקוחות. "חברות כמונו עדיין צריכות להראות לשוק שאנחנו מתמודדים עם זה", הוא אומר. "אנחנו מאמינים שהעתיד הוא שילוב AI במוצר, וזה באסטרטגיה שלנו, כך שאנחנו מרגישים בנוח".

החברה נמצאת כיום במעבר ל־up־market, כלומר להשיג לקוחות וחוזים גדולים יותר. כיום לקוחות של מעל 100 אלף דולר מהווים 27% מה־ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) והשיעור צומח, אך יש לכך השפעה על תזמון - ורוב העסקאות מתבצעות בסוף הרבעון.

גלזר מוסיף שמנועי הצמיחה של מאנדיי כוללים 4 מוצרים משלימים, המעבר ללקוחות גדולים יותר ושילוב AI במוצרים. בסוף הרבעון השלישי היו למאנדיי מעל 1.7 מיליארד דולר בקופה, ללא חוב. לדברי גלזר, ייתכן שהחברה תבצע רכישה שתשלים טכנולוגיות או מוצרים, ובכל מקרה זו תהיה רכישה קטנה.

ברבעון השלישי, מאנדיי עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 317 מיליון דולר ורווח נקי GAAP־Non של 1.16 דולר למניה, אך התחזית לרבעון הרביעי להכנסות של 328־330 מיליון דולר הייתה נמוכה מתחזית האנליסטים. שנת 2025 תסתיים עם צמיחה של 26%, להכנסות של 1.226־1.228 מיליארד דולר.

"'שיהוק' בשל השינוי שהחברה עוברת"

בעקבות הירידה במניה, מאנדיי נסחרת כיום במכפיל חד־ספרתי של פחות מ־6 על המכירות הצפויות ב־2026. לפי נתוני Yahoo Finance, מכפיל הרווח העתידי הוא כ־39 לעומת מעל 80 בסוף המחצית הראשונה.

על הירידה במניה אומר גלזר כי "זה לא נעים אבל זה חלק מהחיים כחברה ציבורית. לפעמים אי אפשר לנצח מומנטום בשוק. עברנו מסלול מאוד יפה בשנים האחרונות, ונמשיך בו גם אם יהיו מדי פעם מהמורות".

בעקבות הדוחות, אופנהיימר הוריד את ההמלצה למניית מאנדיי מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק". באופנהיימר מציינים שהתוצאות היו מעורבות, אך רואים בצד החיובי את השיא במספר הלקוחות הגדולים.

בג'פריס מחיר היעד יורד מ־330 ל־300 דולר (פרמיה של 80.5%) וההמלצה נותרת "קנייה". לדבריהם, מדובר ב"שיהוק" בשל השינוי שהחברה עוברת לכיוון של לקוחות גדולים. כן הם מציינים שזו הפעם הראשונה מאז ההנפקה שמאנדיי לא העלתה תחזיות.