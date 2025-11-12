הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם ביום שישי הקרוב את מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, וזאת שלושה ימים בלבד לפני החלטת הריבית של בנק ישראל. כלכלנים צופים שייתכן שבחודש החולף נראה עלייה קלה יחסית, גם אם בשנה כולה הציפייה היא להתמתנות שתהיה משמעותית יותר עם יציאת המע"מ מהחישוב השנתי, בינואר.

● השקל שובר שיא חדש, והמומחים תוהים: לאן הוא יכול להגיע

בספטמבר התקררה האינפלציה ועמדה על 2.5% בחישוב שנתי והמחירים ירדו ב-0.6%, הרבה מעל הצפי. לפי תחזית הקונצנזוס, המדד צפוי לעלות באוקטובר ב-0.5%-0.4% והקצב השנתי צפוי להישאר יציב ברמה של 2.4%. אם כך יהיה, זוהי ירידה חודשית רביעית ברציפות באינפלציה הכוללת, משיא של 3.3% ביוני.

מה שמעלה את האינפלציה, ומה שמוריד אותה

על המשק הישראלי פועלים כמה כוחות מנוגדים - מחד, הייסוף הנמשך בשקל והתמתנות מגבלת הביקוש לעובדים עם תום המלחמה צפויים למתן את האינפלציה השנה וב- 2026. מצד שני השכר הממוצע עלה באוגוסט ב-5% ובמגזר העסקי קצב עליית השכר האיץ אף מעבר כך. גם סקר מגמות בעסקים לחודש אוקטובר המשיך לשקף שיפור בסנטימנט במרבית הענפים, כאשר רמות הפעילות של הערכת המצב הכלכלי של הפירמות עלו לרמות שנמוכות במעט מרמתן טרום המלחמה.

"תמהיל זה ממשיך לתמוך להערכתנו בסביבת אינפלציה גבוהה יחסית במבט אל השנה הקרובה ואנו מעריכים כי היא תנוע סביב 2.5% וזאת על רקע צפי להשפעות מקזזות מצד ייסוף השקל ושיפור הדרגתי במגבלות ההיצע", כתב רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של איי.בי.איי.

"יש במדד הזה צפי לעליות בגלל הטיסות, אם כי לא כפי שמתומחר בציפיות של כמה מהגורמים במשק וכמובן ההשפעה של השקל המתחזק. כנ"ל רכיב הדיור צריך לעלות קצת, אחרי שסעיף שירותי דיור אכזב בחודש הקודם", אומר יוני פנינג, האסטרטג ראשי, חדר עסקאות במזרחי טפחות.

עוד בעונתיות, רכיב ההלבשה וההנעלה זוכה לאחד החודשים החזקים שלו, עם תחילת דגימת אופנת החורף, והוא עשוי להיות הגורם הכי דומיננטי החודש. אם כי כמו הטיסות, גם כאן השקל החזק צפוי למתן את האינפלציה. "סעיפי המזון ללא ירקות ופירות, כפי שדגמנו אותם, המשיכו להציג עליות החודש", אומר פנינג, "ונצפה לתרומה של כמה נ"ב למדד הכולל מהכיוון הזה".

באיי.בי.איי מציינים שבחינת מגבלות ההיצע והביקוש של הפירמות מתוך הסקר שיקפה שיפור סימולטאני, כך שעודף הביקוש נותר גבוה יחסית. במקביל, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק. גם קצב עליית השכר ממשיך להיות גבוה ואילו בסקטור העסקי הקצב ממשיך להיות גבוה אף יותר. בבנק הפועלים מציינים גם ש"לא נראה שעובדים פלסטינים צפויים לחזור לעבוד בישראל בקרוב, ולכן זה מהווה גורם סיכון מבחינת האינפלציה".

גם הרכישות בכרטיסי האשראי גדלו בחודש ספטמבר בשיעור של 2.6% לעומת חודש קודם, וברבעון השלישי עלו ב-9.5% לעומת רבעון קודם. אלכס זבז’ינסקי מממיטב מציין שהגידול ברכישות לא היה רוחבי. השיפור העיקרי נרשם ברכישות מוצרי תעשייה כגון הלבשה, ריהוט, ציוד חשמלי, אך רכישות השירותים המשיכו להיות בקיפאון מאז תחילת השנה ולא נרשמה בהן עלייה אחרי המלחמה באיראן. "דפוס 'התנפלות' על מוצרים היה גם אחרי תחילת המלחמה בעזה, בסוף שנת 2023 ובעיקר בתחילת 2024. ייתכן שהגידול בקניות מוצרי תעשייה משקף אפקט פסיכולוגי של 'פיצוי נפשי' אחרי זעזוע. במדדי המחירים האחרונים, לא באה לידי ביטוי עלייה בביקוש למוצרים כאשר המחירים של חלק מהשירותים עברו להתמתנות".

האם הריבית תרד?

כנראה שכן. השילוב בין ירידה בפרמיית הסיכון, סיום המלחמה, סימן חיובי ראשון מצד חברת דירוג, התחזקות השקל והפתעת האינפלציה כלפי מטה במדד ספטמבר - חיזקו את הערכת השוק שבנק ישראל בדרך להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה ביום שני הבא, עם הסתברות של 70% להפחתה.

כלכלני בנק הפועלים מציינים ש"נראה שצריך לקרות יותר ממדד אחד גבוה בכדי שהריבית לא תפחת. השווקים הפיננסיים, ולא רק בישראל, מעריכים שתהליך הפחתת הריבית לא יהיה רציף, וכי נראה את הריבית מתייצבת על רמה גבוהה יחסית של 3.5%. אם בוחנים את הציפיות לאינפלציה, אלו די התייצבו ברמה של כ-2%. כלומר השווקים סבורים שבכדי לשמור על האינפלציה סביב מרכז היעד, הבנק המרכזי יידרש לריבית ריאלית גבוהה של כ-1.5%".

פנינג מבנק מזרחי אומר ש"נתון של 0.5% יסמן לדוגמה מגמה עקבית עם האינפלציה בשנה שעברה ויהווה טיעון משמעותי נגד הורדת ריבית, בהתחשב במצב חוסר הוודאות הנוכחי. מנגד, נתון של 0.3% ומטה יקרב אותנו מאוד לאמצע טווח יעד האינפלציה. ובנקודה הזו, האינפלציה ללא מדיניות, קרי ללא העלאת המע"מ של ינואר, כבר צפויה להימצא הרבה מתחת למרכז היעד. מעבר לזה, המשך ההתחזקות של השקל עד ההחלטה בסוף החודש ראוי כמובן גם הוא לאזכור".

בנק ישראל מצידו הצהיר על רצונו לראות תהליך עקבי של התכנסות האינפלציה אל תוך היעד. המדד האחרון, שהפתיע את השוק כלפי מטה, מהווה התפתחות בכיוון הנכון. השוק מתמחר עתה הורדת ריבית בסוף החודש בהסתברות של כ-75%.