רגע לפני שהגשם מגיע: גלידת שטראוס מייקרת את אחד מסמלי החורף הישראלי

גלידת שטראוס מעלה את מחירי הקרמבו והגלידות • בהודעת החברה צוין כי שיעור העלייה הממוצע בכלל מוצריה הוא 4.8%, וכי העלייה המרבית עומדת על 9% - וזאת "כתוצאה מהתייקרות משמעותית מתמשכת בעלויות הייצור במפעלינו ובעלויות הלוגיסטיקה" • ההתייקרות תיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר

שירה ספיר 12:11
קרמבו של גלידת שטראוס / צילום: יח''צ
קרמבו של גלידת שטראוס / צילום: יח''צ

רגע לפני החורף - עלייה במחירי הקרמבו והגלידות: גלידת שטראוס בע"מ, מבית חברת גלידת מגנום (The Magnum Ice Cream Company), שלחה מכתב לקמעונאים בו עדכנה על עדכון המחירון של חלק מהמוצרים - התייקרות שהתקבלה "כתוצאה מהתייקרות משמעותית מתמשכת בעלויות הייצור במפעלינו ובעלויות הלוגיסטיקה".

עוד צוין כי שיעור העלייה הממוצע בכלל מוצרי החברה הוא 4.8%, וכי העלייה המרבית עומדת על 9%. ההתייקרות תיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר.

חברת יוניליוור, שהחזיקה בגלידות שטראוס המשווקת את המותג מגנום בישראל בשלושת העשורים באחרונים, נפרדה לפני מספר חודשים מגלידת שטראוס. הן הגלידות והן הקרמבו עברו לפעול תחת חברת הגלידות של יוניליוור העולמית, The Magnum Ice Cream Company.