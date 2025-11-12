רגע לפני החורף - עלייה במחירי הקרמבו והגלידות: גלידת שטראוס בע"מ, מבית חברת גלידת מגנום (The Magnum Ice Cream Company), שלחה מכתב לקמעונאים בו עדכנה על עדכון המחירון של חלק מהמוצרים - התייקרות שהתקבלה "כתוצאה מהתייקרות משמעותית מתמשכת בעלויות הייצור במפעלינו ובעלויות הלוגיסטיקה".

● שסטוביץ מעלה מחירים על חלק ממוצרי מאסטר שף בשיעור של עד 11%

● ח"כ ביטן בוועדת הכלכלה: "התחרות היחידה בישראל היא מי מעלה מחיר יותר מהר"

עוד צוין כי שיעור העלייה הממוצע בכלל מוצרי החברה הוא 4.8%, וכי העלייה המרבית עומדת על 9%. ההתייקרות תיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר.

חברת יוניליוור, שהחזיקה בגלידות שטראוס המשווקת את המותג מגנום בישראל בשלושת העשורים באחרונים, נפרדה לפני מספר חודשים מגלידת שטראוס. הן הגלידות והן הקרמבו עברו לפעול תחת חברת הגלידות של יוניליוור העולמית, The Magnum Ice Cream Company.