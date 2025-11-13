10:53

דניה סיבוס: הרכבת הקלה בירושלים הקפיצה את הצבר לשיא, הרווח ירד

חברת הבנייה והתשתיות דיווחה על הכנסות של כ-1.6 מיליארד שקל ברבעון השלישי, בדומה לנתון בתקופה המקבילה אשתקד ● צבר ההזמנות נמצא ברמת שיא, ועמד בסוף הרבעון על כ-20.6 מיליארד שקל

חברת הבנייה והתשתיות דניה סיבוס מסיימת רבעון שלישי מעורב, עם קיטון בשורה התחתונה, אך עם צבר הזמנות שנמצא ברמות שיא, הודות לחלקה בזכיינות על הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים.

החברה, שבשליטת איש העסקים יעקב לוקסנבורג (לוקסי), סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-1.6 מיליארד שקל, בדומה לנתון ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה (תשעת החודשים הראשונים של 2025), הסתכמו הכנסות החברה בכ-4.9 מיליארד שקל, גידול של כ- 44% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, רשמה החברה קיטון של כ-7% ברווח נקי ברבעון השלישי, שעמד על כ-41.8 מיליון שקל. על־פי החברה, הקיטון ברווח הנקי הושפע בעיקר מהפרשי שער שנרשמו בסעיף המימון.

במבט קדימה, מדווחת החברה על צבר הזמנות שנמצא ברמת שיא, אשר עמד בסוף הרבעון על כ-20.6 מיליארד שקל. זאת, בין היתר, הודות לחלקה של החברה בקבלן ההקמה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים, בהיקף של כ-5 מיליארד שקל. מאז, הגדילה החברה את צבר ההזמנות שלה בכ-1.3 מיליארד שקל.

יעקב לוקסנבורג, יו"ר דניה, אמר לאחר פרסום הדוחות, כי "דניה ממשיכה במגמה של תנופה בכל הפרמטרים ורואה את עצמה כשחקן המוביל בישראל בתחום הבניה והתשתיות. החברה נערכת, לאור הצפי לפרסום מכרזים, לקידומם של פרוייקטים לאומיים בהיקפים משמעותיים בתקופה הקרובה, לרבות פרוייקט המטרו, פרויקטי תשתיות ואנרגיה יזמיים".

איתן גרסטנפלד