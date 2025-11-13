חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולו של לוי הלוי, שנמצאת בימים אלו בעיצומו של הליך חילופי השליטה, דיווחה על גידול של 12% בהכנסות (בנטרול השפעות חד־פעמיות), שעמדו על כ-855 מיליון שקל.
הכנסות החברה מפעילות בכרטיסי אשראי, פעילותה המרכזית, עמדו על כ-598 מיליון שקל, צמיחה של כ-14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. לצד זאת, רשמה החברה גידול של כ-7% בהכנסות המימון, שעמדו על כ-252 מיליון שקל.
בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר להפסד של כ-80 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-82 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בשל שורה של אירועים חד־פעמיים ובראשם הפרשה להליך משפטי מול רשות המסים (137 מיליון שקל) ועבור אופציית פאנטום (54 מיליון שקל).
בנטרול ההשפעות החד־פעמיות, הציגה כאל רווח נקי רבעוני של כ-90 מיליון שקל, עלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בסוף הרבעון השלישי לשנת 2025, עמד מספר הכרטיסים הפעילים על כ-4 מיליון, צמיחה של כ-8% ביחס לנתון בסוף הרבעון המקביל אשתקד. במקביל, במהלך הרבעון נרשמה גם צמיחה של כ-13% במחזור העסקאות בכרטיסים, שעמד על 55.9 מיליארד שקל.
"אנו מעריכים כי עם תום הלחימה ושיפור סביבת הריבית, נמשיך לראות צמיחה משמעותית בליבת הפעילות", העריך לוי הלוי, מנכ"ל כאל הפורש. "ברבעון זה השלמנו את עסקת מכירת כאל לקבוצה המצוינת של הראל-יוניון, במחיר שיא של 4 מיליארד שקל - הישג יוצא־דופן המשקף את ההתפתחות המרשימה שעברה החברה. כאל בנתה בשנים האחרונות תשתיות ארגוניות, טכנולוגיות ובעיקר אנושיות חזקות, אשר הניחו את היסודות למובילותה ולצמיחתה המתמשכת. כאל היום חזקה, ממוקדת ובעלת יסודות איתנים מתמיד".
איתן גרסטנפלד