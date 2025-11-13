ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
כאל מציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות, צבר ההזמנות של דניה סיבוס בשיא

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • חברת כרטיסי האשראי כאל דיווחה על צמיחה של 12% בהכנסות, אם כי בשורה התחתונה היא רשמה הפסד בשל שורה של אירועים חד־פעמיים • דניה סיבוס הציגה ירידה ברווח הנקי, אך צבר ההזמנות שלה הגיע לשיא ונעמד על 20.6 מיליארד שקל

כתבי גלובס
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים

דניה סיבוס: הרכבת הקלה בירושלים הקפיצה את הצבר לשיא, הרווח ירד
חברת הבנייה והתשתיות דיווחה על הכנסות של כ-1.6 מיליארד שקל ברבעון השלישי, בדומה לנתון בתקופה המקבילה אשתקד ● צבר ההזמנות נמצא ברמת שיא, ועמד בסוף הרבעון על כ-20.6 מיליארד שקל

חברת הבנייה והתשתיות דניה סיבוס  מסיימת רבעון שלישי מעורב, עם קיטון בשורה התחתונה, אך עם צבר הזמנות שנמצא ברמות שיא, הודות לחלקה בזכיינות על הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים.

החברה, שבשליטת איש העסקים יעקב לוקסנבורג (לוקסי), סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-1.6 מיליארד שקל, בדומה לנתון ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה (תשעת החודשים הראשונים של 2025), הסתכמו הכנסות החברה בכ-4.9 מיליארד שקל, גידול של כ- 44% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, רשמה החברה קיטון של כ-7% ברווח נקי ברבעון השלישי, שעמד על כ-41.8 מיליון שקל. על־פי החברה, הקיטון ברווח הנקי הושפע בעיקר מהפרשי שער שנרשמו בסעיף המימון.

במבט קדימה, מדווחת החברה על צבר הזמנות שנמצא ברמת שיא, אשר עמד בסוף הרבעון על כ-20.6 מיליארד שקל. זאת, בין היתר, הודות לחלקה של החברה בקבלן ההקמה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים, בהיקף של כ-5 מיליארד שקל. מאז, הגדילה החברה את צבר ההזמנות שלה בכ-1.3 מיליארד שקל.

יעקב לוקסנבורג, יו"ר דניה, אמר לאחר פרסום הדוחות, כי "דניה ממשיכה במגמה של תנופה בכל הפרמטרים ורואה את עצמה כשחקן המוביל בישראל בתחום הבניה והתשתיות. החברה נערכת, לאור הצפי לפרסום מכרזים, לקידומם של פרוייקטים לאומיים בהיקפים משמעותיים בתקופה הקרובה, לרבות פרוייקט המטרו, פרויקטי תשתיות ואנרגיה יזמיים".




ברבעון האחרון של לוי הלוי: צמיחה של 12% בהכנסות כאל
בשורה התחתונה, רשמה חברת כרטיסי האשראי מעבר להפסד של כ-80 מיליון שקל, בשל שורה של אירועים חד־פעמיים ● בנטרול ההשפעות החד־פעמיות, החברה הציגה רווח נקי רבעוני של כ-90 מיליון שקל, עלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולו של לוי הלוי, שנמצאת בימים אלו בעיצומו של הליך חילופי השליטה, דיווחה על גידול של 12% בהכנסות (בנטרול השפעות חד־פעמיות), שעמדו על כ-855 מיליון שקל.

הכנסות החברה מפעילות בכרטיסי אשראי, פעילותה המרכזית, עמדו על כ-598 מיליון שקל, צמיחה של כ-14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. לצד זאת, רשמה החברה גידול של כ-7% בהכנסות המימון, שעמדו על כ-252 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר להפסד של כ-80 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-82 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בשל שורה של אירועים חד־פעמיים ובראשם הפרשה להליך משפטי מול רשות המסים (137 מיליון שקל) ועבור אופציית פאנטום (54 מיליון שקל).

בנטרול ההשפעות החד־פעמיות, הציגה כאל רווח נקי רבעוני של כ-90 מיליון שקל, עלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בסוף הרבעון השלישי לשנת 2025, עמד מספר הכרטיסים הפעילים על כ-4 מיליון, צמיחה של כ-8% ביחס לנתון בסוף הרבעון המקביל אשתקד. במקביל, במהלך הרבעון נרשמה גם צמיחה של כ-13% במחזור העסקאות בכרטיסים, שעמד על 55.9 מיליארד שקל.

"אנו מעריכים כי עם תום הלחימה ושיפור סביבת הריבית, נמשיך לראות צמיחה משמעותית בליבת הפעילות", העריך לוי הלוי, מנכ"ל כאל הפורש. "ברבעון זה השלמנו את עסקת מכירת כאל לקבוצה המצוינת של הראל-יוניון, במחיר שיא של 4 מיליארד שקל - הישג יוצא־דופן המשקף את ההתפתחות המרשימה שעברה החברה. כאל בנתה בשנים האחרונות תשתיות ארגוניות, טכנולוגיות ובעיקר אנושיות חזקות, אשר הניחו את היסודות למובילותה ולצמיחתה המתמשכת. כאל היום חזקה, ממוקדת ובעלת יסודות איתנים מתמיד".

איתן גרסטנפלד