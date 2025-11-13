חקירה בספרד: חברה מכרה פלדה לתעשייה הצבאית הישראלית

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

שורת חברות ביטחוניות אמריקאיות - כולל בואינג, נורתרופ גרומן וקאטרפילר - "זכו להכנסות משמעותיות" כתוצאה מהמלחמה בעזה ומהסיוע הביטחוני האמריקאי שהושט לישראל אחרי שפרצה; כך מסכם היום (ה') הוול סטריט ג'ורנל בכתבה בנושא.

לפי חישובי העיתון, ארה"ב אישרה לישראל סיוע ביטחוני בשווי 32 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות, ושילמה על הרוב המכריע שלו. בין המכירות שאושרו לישראל נמצאות עסקה לרכישת ושדרוג עשרות מטוסי F-15, עסקאות למכירת פצצות חכמות ועוד שותפויות של חברת בואינג המסתכמות ב-19.3 מיליארד דולר. לוקהיד מרטין חתומה על עסקה בשווי 743 מיליון אירו למיירטים, ג'נרל דיינמיקס על עסקה לאספקת פגזים לטנקי מרכבה, ושותפויות אמריקאיות שונות של חברות כמו נורתרופ גרומן, ATK, L3Harris ועוד זכו בעסקאות בשווי 10.2 מיליארד דולר.

הסיוע גם כולל מנועי רולס רויס (המיוצרים בארה"ב) ומיגון של חברת אושקוש לנגמ"שי איתן, כמו גם כלים הנדסיים כבדים של קאטרפילר. כ-18.9 מיליארד דולר מהסיוע שאושר הוא בתחום המטוסים, 10.7 מיליארד בתחום הטילים, 1.5 מיליארד בתחום הנגמ"שים והרכבים ומיליארד בתחום הארטילריה, לפי פירוט העיתון.

מאת בנואה פאוקון, מתוך הוול סטריט ג'ורנל.

2 החברה מספרד שנחקרת בחשד לסיוע לייצור נשק ישראלי מכחישה ההאשמות

רשויות החוק בספרד מנהלות חקירה פומבית, שזוכה לסיקור תקשורתי רב, שבמרכזה ניצבת מכירת פלדה מחברה בשם סידנור לתעשייה הצבאית הישראלית (IMI). היום (ה') מדווח העיתון אל פאיס כי ראשי החברה הספרדית הופיעו בפני השופט החוקר בליווי עורכי דינם והכחישו את ההאשמות נגדם. הם אמרו כי העברת פלדה לישראל אינה אסורה לפי ההנחיות הספרדיות שאושרו בעבר לניתוק הקשרים המסחריים עם תעשיית הביטחון הישראלית. החברה הודיעה ב-1 ביולי כי הפסיקה למכור פלדה לישראל, ובאותו יום נפתחה נגדה חקירה בעניין זה.

החקירה הייתה סמויה עד לחודש שעבר. החשד הוא ש"החברה ידעה באופן מלא כי הפלדה משמשת לייצור נשק", ולכן היא מעורבת בפעילות המלחמתית בעזה, שהעיתון מגדיר כ"טבח המוני". הפרשה ממחישה את דעת הקהל העוינת בספרד כלפי ישראל.

מי שהגישה את התלונה שבעקבותיה נפתחה החקירה היא אגודה פרו-פלסטינית בשם קטלוניה-טרה סנטה. החוקרים טוענים, לפי הדיווח, כי החברה הייתה צריכה לבקש אישור יצוא משום שהלקוחה שלה הייתה התעשייה הצבאית הישראלית. החברה הבאסקית אמרה כי מדובר רק ב-0.2% מהמכירות שלה, וכי לא הייתה צריכה לבקש אישור מראש משום שאין מדובר במוצרי פלדה מתקדמים. נשיא החברה אמר לחוקרים כי לא היה מודע לפעילות המכירה לישראל.

מאת מוריה מורסיו, מתוך אל פאיס.

3הממשלה הבריטית מכחישה טענות ל"הטיה אנטי-ישראלית" ב-BBC

פרשת התפטרות ראשי ה-BBC כתוצאה מכשלים בסיקור נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וסוגיות אחרות ממשיכה להסעיר את הממלכה המאוחדת, אולם שרת התרבות האחראית על הרשת מכחישה כי יש "בעיה מבנית" בשירות BBC בערבית; כך מדווח היום העיתון היהודי הבריטי Jewish Chronicle.

דוח החקירה הפנימי מצא, בנוסף לעריכה מגמתית ומטעה של נאום טראמפ, כי השירות בערבית הפגין נטיה בעד חמאס, נגד סיקור החטופים הישראלים וכי הרשת נאלצה לבצע לפחות "שני תיקונים ביום" בסיקור של המחלקה הערבית את הנעשה בעזה בשנתיים האחרונות. שרת התרבות הבריטית ליסה נאנדי שנדרשה לנושא בפרלמנט, הודתה כי אכן היו "כשלים והאשמות רציניים" אך אמרה כי שירות ה-BBC בשפות זרות, כולל ערבית, "ממשיך להיות מגדלור בעבור אנשים במקומות חשוכים". היא אמרה כי יו"ר חבר המנהלים של הרשת הבטיח לבצע "שינויים מבניים" ברשת, כולל במחלקה בערבית.

מאת לורין בל-קרוס, מתוך ה-JC.