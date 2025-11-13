נייס עקפה את ציפיות האנליסטים בדוחות הרבעון השלישי, ובמקביל העלתה מעט את תחזית ההכנסות השנתית, אך הפחיתה את תחזית הרווח הנקי למניה. המניה, שנסחרת במקביל בתל אביב ובנאסד"ק, קופצת כעת במעל 5%.

● ניתוח גלובס | הבורסה בת"א מציגה: רווחיות גבוהה כמו של חברת הייטק

● צרות באופק: האם האשראי הפרטי יהפוך למשבר הסאב־פריים הבא?

ברבעון השלישי של השנה, הכנסות נייס, המספקת פתרונות טכנולוגיים לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים, הסתכמו ב-732 מיליון דולר - צמיחה של 6.1% בהשוואה לרבעון המקביל. הכנסות הענן הגיעו ל-563 מיליון דולר, צמיחה של 12.6%. הרווח הנקי ברבעון היה 145 מיליון דולר, עלייה מ-121 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הסתכם ב-201 מיליון דולר, גידול של 7.4%. הרווח למניה הגיע ל-3.18 דולר, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים, ההכנסות צמחו ב-7.2% ל-2.16 מיליארד דולר, הרווח הנקי לפי כללי GAAP גדל ב-34.5% ל-462 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הגיע ל-576 מיליון דולר, שהם 9.06 דולר למניה. נייס ייצרה מתחילת השנה תזרים חיובי של 537 מיליון דולר מפעילות שוטפת, מתוכם כ-191 מיליון דולר ברבעון השלישי.

החברה צופה כעת ששנת 2025 תסתיים עם צמיחה של כ-7% בשורה העליונה, עם הכנסות של 2.932-2.946 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי (Non-GAAP) יסתכם ב-12.18-12.32 דולר, גידול של 10% מ-2024, וירידה של כ-1.5% לעומת התחזית הקודמת, שעודכנה כלפי מעלה בדוחות הקודמים.

בסוף הרבעון, היו לנייס מזומנים והשקעות בהיקף של כ-456 מיליון דולר, ללא חוב. בספטמבר, נייס השלימה את הרכישה הגדולה בתולדותיה, כששילמה 955 מיליון דולר עבור חברת Cognigy המתמחה בסוכני AI לאספקת שירות בארגונים.

ה-AI ממשיך להיות מנוע צמיחה מרכזי

מנכ"ל נייס, סקוט ראסל, אמר כי יכולות ה-AI נכללו בכל עסקה חדשה בתחום חווית הלקוח (CX), בהיקף של מעל מיליון דולר. לדבריו, הדבר ממחיש את התרחבות אימוץ פתרונות ה-AI של נייס בקרב הארגונים הגדולים ביותר.

ראסל הוסיף כי "אנו שמחים לדווח על רבעון שלישי חזק, הנובע מהמשך יישום האסטרטגיה שלנו, המתמקדת בבינה מלאכותית, ומהביצועים המצוינים שלנו בשוק". ראסל ציין גם שהצמיחה בהכנסות מענן נבעה מהמומנטום החזק של תחום חוויית הלקוח המבוססת־AI ותחום השירות העצמי, שהציגו גידול של 49% בהכנסות השנתיות החוזרות, וגידול של 43% בנטרול Cognigy, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

"אנו רואים המשך תאוצה בתנופת ה-AI שלנו, עם ביצועים אורגניים חזקים שהועצמו בזכות ההטמעה של Cognigy", הוסיף ראסל. "יחד עם פלטפורמת CXone, אנו פורצים מחדש את הגבולות בעולם חוויית הלקוח, כאשר אנו מאחדים בזמן אמת בינה מלאכותית, דאטה ייחודי של לקוחות ואוטומציה תחת פלטפורמה אחת המספקת תוצאות עסקיות משמעותיות ללקוחותינו. העוצמה של האסטרטגיה שלנו, בשילוב עם קצב החדשנות והביצועים שלנו, ממקמים את נייס בחזית מהפכת ה-AI בתעשייה".

נייס נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב בשווי כ-7.8 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 26.8% במחיר המניה מתחילת השנה.