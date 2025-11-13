מחיר המים לצרכן הביתי יעלה בינואר בשיעור מתון יחסית של כ־2.5%, ויעמוד על 8.52 שקלים למ"ק כולל מע"מ, כך הודיעה רשות המים. זהו המחיר הגבוה ביותר בעשור האחרון, לאחר תקופה שבה המחיר עלה באופן עקבי מאז השפל שנרשם ב־2018. אף שמדובר בעלייה נוספת, עבור משק בית ממוצע, הצורך 16 מ"ק בחודש, ההתייקרות מסתכמת בכ־3.3 שקלים בחודש בלבד. ברשות המים מזכירים כי התעריף בישראל עדיין נמוך בהשוואה בינלאומית.

ואולם, במקור המחיר צפוי היה לטפס ב־7%, כאשר מאחורי ההפחתה עומדת סדרה של דחיות ופריסות - צעדים שמוזילים את התעריף כעת, אבל מעבירים חלק מהעלות לשנים הבאות.

שלוש סיבות עיקריות מובילות להתייקרות: ראשית, המשק נשען יותר ויותר על מתקני התפלה חדשים שנבנים ומספקים את צורכי הצריכה המתרחבת. אך בניגוד למים עיליים כמו בכנרת, שזול מאוד לשאוב, גם מכרזי ההתפלה הזולים-יחסית האחרונים הם יקרים בהרבה. ככל שחלקה של ההתפלה בסל המים גדל, כך עולה גם המחיר הממוצע לצרכן. משק המים בישראל פועל כמערכת סגורה: כל עלות נוספת מגולמת ישירות בתעריף לצרכן.

הסיבה השנייה היא מדד המחירים לצרכן, שעלה ב־2.5% בספטמבר האחרון בהשוואה לספטמבר 2023, וצפוי לעלות עוד עם פרסום מדד אוקטובר. הסיבה השלישית היא סיום פריסת החוב של חברת המים הלאומית מקורות מהשנה שעברה, חוב שהפחית זמנית את ההתייקרות הקודמת - אך אינו מאפשר זאת כעת. למעשה, על פי כלל הגורמים, המים היו אמורים להתייקר בשיעור חד של כ־7%.

בעקבות זאת פרסם שר האנרגיה אלי כהן כי "לאחר עבודה מאומצת של משרד האנרגיה והתשתיות בהובלת השר אלי כהן, היום יפורסם שימוע על העלאה של 2.49% בלבד, נמוך אף מעליית המדד". לדבריו, "אפעל בכל דרך למנוע עליות מחירים במוצר צריכה בסיסי. התוכנית להעלות את מחיר המים ב־7% הייתה פוגעת בכל בית בישראל, בעסקים, בתעשייה ובחקלאות, מגבירה את האינפלציה ומובילה לעליית מחירים של מוצרים נוספים".

ישנן מספר סיבות למיתון העלייה במחיר המים, אך רובן כוללות את גלגול הבעיה הלאה. העלאת תחזית הצריכה מפחיתה את המחיר הממוצע אך מהווה אתגר לתשתיות משק המים; פריסה הדרגתית של ההשקעות מורידה את התעריף כעת, אך מייקרת אותו בעתיד; ודחיית העלות של התפלת מים נוספת לשנת 2027, שנדרשת בעקבות המחסור בגשמים. במילים אחרות: אם 2026 תהיה שנה גשומה, ניתן יהיה להמשיך ללא התייקרות משמעותית, אך אם תהיה שחונה - המחיר יעלה בחדות רק בשנת 2027. כך שחלק ניכר מהעלייה שהייתה אמורה להתרחש כעת - פשוט נדחה קדימה.