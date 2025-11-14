ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מכלית נפט שינתה את מסלולה בפתאומיות, נבדק אם היא נחטפה לאיראן
מכלית נפט שינתה את מסלולה בפתאומיות, נבדק אם היא נחטפה לאיראן

כמה סירות קטנות התקרבו לעבר המכלית סמוך למצר הורמוז - והיא שינתה את מסלולה • מרכז הפעולות הימיות דיווח על המקרה כ"אירוע חשוד" • חברת אבטחה ימית: "נראה שמדובר בפעולה מכוונת"

אסף רוזנצוייג, N12 11:40
צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

חשד: מכלית שהייתה בדרך מאיחוד האמירויות לסינגפור נחטפה לאיראן. חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי דיווחה הבוקר (שישי) שהמכלית נתקלה בשלושה כלי שיט קטנים ושהיא עושה דרכה לכיוון איראן, ב"פעולה שנראית מכוונת".

אמברי מסרה כי המכלית, שדיווחה כי היא נמצאת 22 מיילים ימיים מזרחית לנמל חור פקאן באיחוד האמירויות, התקרבה לשלוש סירות קטנות בעת ששטה דרומה דרך מצר הורמוז. מאוחר יותר היא שינתה את מסלולה במפרץ עומאן.

מרכז הפעולות הימיות של בריטניה, שדיווח לראשונה על האירוע כ"אירוע חשוד", מסר כי קיבל התראה על אירוע 20 מיילים ימיים מזרחית לחור פקאן.

הרשויות באיחוד האמירויות לא הגיבו לבקשת תגובה של סוכנות הידיעות רויטרס.

פורסם לראשונה ב-N12