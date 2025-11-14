מכלית נפט שינתה את מסלולה בפתאומיות, נבדק אם היא נחטפה לאיראן

חשד: מכלית שהייתה בדרך מאיחוד האמירויות לסינגפור נחטפה לאיראן. חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי דיווחה הבוקר (שישי) שהמכלית נתקלה בשלושה כלי שיט קטנים ושהיא עושה דרכה לכיוון איראן, ב"פעולה שנראית מכוונת".

אמברי מסרה כי המכלית, שדיווחה כי היא נמצאת 22 מיילים ימיים מזרחית לנמל חור פקאן באיחוד האמירויות, התקרבה לשלוש סירות קטנות בעת ששטה דרומה דרך מצר הורמוז. מאוחר יותר היא שינתה את מסלולה במפרץ עומאן.

מרכז הפעולות הימיות של בריטניה, שדיווח לראשונה על האירוע כ"אירוע חשוד", מסר כי קיבל התראה על אירוע 20 מיילים ימיים מזרחית לחור פקאן.

הרשויות באיחוד האמירויות לא הגיבו לבקשת תגובה של סוכנות הידיעות רויטרס.

פורסם לראשונה ב-N12