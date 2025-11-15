ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דיווח: באפל נערכים לפרישתו של טים קוק כבר בשנה הבאה
דיווח: באפל נערכים לפרישתו של טים קוק כבר בשנה הבאה

 לאחר יותר מ-14 שנה בתפקיד, באפל מגבירים את ההכנות לעידן שאחרי טים קוק, וייתכן שכבר בתחילת השנה תכריז החברה על זהות המנכ"ל הבא, לפי דיווח של פייננשל טיימס • ג'ון טרנוס, ראש תחום הנדסת החומרה, נחשב למועמד המוביל

10:58
טים קוק, מנכ''ל אפל / צילום: צילום מסך מאתר אפל
טים קוק, מנכ''ל אפל / צילום: צילום מסך מאתר אפל

באפל נערכים לפרישתו של טים קוק מתפקיד המנכ"ל כבר בשנה הבאה, כך גורמים בחברה אמרו לפייננשל טיימס.

גורמים המכירים את הדיונים אמרו כי הדירקטוריון וההנהלה הגבירו את ההכנות להעברת המושכות, לאחר יותר מ-14 שנים בראשותו של קוק. היורש המסתמן של קוק הוא ג'ון טרנוס, סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה באפל, אם כי טרם התקבלו החלטות סופיות, אמרו הגורמים.

לפי הגורמים, אם ההודעה תצא בתחילת השנה, היא תאפשר להנהגה החדשה זמן להיכנס לתפקיד לפני שני האירועים המרכזיים של אפל: כנס המפתחים ביוני והשקת האייפון בספטמבר.

הגורמים ציינו כי העיתוי של כל הודעה רשמית עשוי להשתנות.

קוק, לשעבר מנהל התפעול של אפל, החליף את מייסד החברה סטיב ג'ובס, שנפטר ב-2011. בתקופת כהונתו של קוק זינק שווי השוק של אפל מכ-350 מיליארד דולר ב-2011 ל-4 טריליון דולר כיום.