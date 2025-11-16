המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה מעורבת עם עלייה קלה במדד נאסד"ק, אך בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע, שלושת המדדים המובילים נחלשו ב-1.7%-2.2%.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

גאוזי נפלה לשפל בעקבות הליכי חדלות פירעון לחברות בנות שלה בצרפת; החברה תערער

צרות בצרפת הפילו את מניית גאוזי בנאסד"ק לשפל של כל הזמנים. ביום שישי, מניית גאוזי צנחה ב-33.6% במחזור מסחר גבוה פי 10 מהממוצע, וננעלה במחיר של 2.67 דולר שמשקף לחברה מתל אביב שווי שוק של 50 מיליון דולר, פחות משנה וחצי אחרי שהונפקה לראשונה לפי שווי של 319 מיליון דולר.

גאוזי פיתחה טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת לשלוט במעבר אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), ובמקביל היא מפתחת גם מערכות עזר לנהגי רכב מסחרי. החברה דיווחה ביום שישי שבית המשפט המסחרי בליון, צרפת, הורה על פתיחת הליכי חדלות פירעון במדינה זו בנוגע לשלוש חברות בנות של גאוזי. בעקבות זאת, גאוזי הודיעה גם על דחיית פרסום הדוחות הכספיים שלה. החברה מציינת בדיווח כי כנהוג בהליך זה, בית המשפט הורה על מינוי מנהלים ונציג לנושים, שיהיו אחראיים לייעץ לחברות בתהליך.

גאוזי עצמה, לפי הדיווח, "חולקת בתוקף על החלטת בית המשפט הצרפתי ומתכננת שהחברות הבנות שלה יערערו על הקביעה בהקדם האפשרי, תוך שהיא משתפת פעולה עם המנהלים על־מנת לפתור את הנושא במהירות. החברה והחברות הבנות ממשיכות לפעול כרגיל כדי לענות על הביקוש הגדל של הלקוחות", מסרה החברה. להערכתה, יש לחברות הבנות, בתמיכת גאוזי, מספיק אמצעים לעמוד בחובות ככל שיגיעו לפירעון. החברה גם פועלת למנוע מצב של הפרת מסגרות החוב שלה בעקבות ההליך שנפתח.

מנכ"ל גאוזי והמייסד המשותף של החברה, אייל פסו, מסר: "במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, גאוזי השקיעה מעל 50 מיליון דולר בעובדים, בנכסים ובתפעול בצרפת. אנו חולקים באופן מהותי על ההחלטה הזו, שאינה מוצדקת לדעתנו, ומתכננים לערער בהקדם האפשרי. גאוזי החלה מיד לעבוד עם המנהלים שמונו על-ידי בית המשפט במטרה לפתור את הנושא תוך הבטחת המשכיות עסקית עבור העובדים, הלקוחות וכל בעלי העניין הנוספים".

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, שלושה אנליסטים מסקרים את גאוזי, מתוכם 2 חיוביים ואחד נייטרלי.

נקסן הורידה תחזיות ל-2025 והמניה נחכתה

חברת האדטק נקסן פרסמה דוחות ביום חמישי, ובתגובה מנייתה נפלה ב-21.3%. ביום שישי, המניה התאוששה מעט, כך שבסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע הנפילה הסתכמה ב-20% למחיר של 6.43 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של 408 מיליון דולר.

נקסן, בניהולו של עופר דרוקר, מספקת פלטפורמת פרסום דיגיטלי ומתמקדת בטלוויזיות חכמות. החברה אכזבה את השוק כשהפחיתה את התחזית השנתית שלה: נקסן צופה כעת הכנסות נטו (Ex-TAC) של 350-360 מיליון דולר, צמיחה של 3%, בעוד שהתחזית הקודמת דיברה על 380 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יסתכם ב-113-117 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-125 מיליון דולר.

הרבעון השלישי הסתיים עם צמיחה של 8% בהכנסות Ex-TAC לשיא של 92.6 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 28.2 מיליון דולר - ירידה של 11% מרבעון מקביל. בסוף הרבעון היו לנקסן 117 מיליון דולר בקופה.

לדברי המנכ"ל דרוקר, "אנחנו שמחים שעמדנו בציפיות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2025, כשהביצועים שלנו מונעים על-ידי צמיחה רב-ערוצית". לדבריו, החברה אמנם מאוכזבת מהתחזית המופחתת, אך בטוחה שהיוזמות שהיא נוקטת לשיפור הצעת הערך של הטכנולוגיה שלה ולחזק את העמידות מפני מגמות משבשות - יסייעו לה למתן את ההשפעות השליליות ברבעון הרביעי. "הביטחון שלנו באסטרטגיה ובסיכויי הצמיחה בטווח הארוך נותר חזק", הוסיף דרוקר.

למונייד: סופטבנק כבר לא בעלת עניין

ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק, שלאחרונה חיסלה את החזקותיה באנבידיה, פרסמה בסוף השבוע את דיווח ההחזקות שלה נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה. מהדיווח עולה שסופטבנק המשיכה במגמה של הקטנת ההחזקות שלה בלמונייד , ומכרה במהלך הרבעון השלישי 40% מהמניות שהיו לה. מסוף 2024, החזקתה בחברת הביטוח הדיגיטלי ירדה בכ-67%. בסוף הרבעון השלישי, סופטבנק החזיקה בכ-3.6 מיליון מניות למונייד, שהן כ-4.8% מהון המניות של למונייד. בכך, היא כבר אינה בעלת עניין בחברה. סופטבנק השקיעה בלמונייד עוד כשהייתה חברה פרטית, ובזמן ההנפקה הראשונית שלה בניו יורק ב-2020, היא החזיקה מעל רבע ממניות החברה.

מניית למונייד נחלשה בשבוע שעבר ב-6%, לאחר שהחברה הגיעה לשיא של יותר מ-4 שנים בתחילת השבוע. שווי השוק של למונייד, בניהולם של המייסדים המשותפים דניאל שרייבר (מנכ"ל) ושי וינינגר (נשיא) מגיע לכ-5.3 מיליארד דולר. השיא במניה הגיע לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים מהמצופה ברבעון השלישי של השנה, בהם הציגה צמיחה של 42.4% בהכנסות ל-195 מיליון דולר, צמצמה את ההפסד הנקי (GAAP) ב-44.6% ל-37.5 מיליון דולר וה- EBITDA המתואם שלה היה שלילי בגובה 25.6 מיליון דולר, שיפור של 47.8% לעומת הרבעון המקביל.