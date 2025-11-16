פפושדו בוחן מהלכים פיננסיים באימפריית המלונות שלו באירופה

מניית חברת המלונות פארק פלאזה (PPHE) שבשליטת אלי פפושדו קפצה ביום שישי בבורסה של לונדון ב-16.3% וננעלה בשיא של כמעט חמש שנים. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-716 מיליון ליש"ט, שהם מעל 3 מיליארד שקל.

● הצרות בצרפת ומשבר החוב: איך ההנפקה הישראלית הנוצצת בוול סטריט הפכה למניה שקורסת ב-84%

● מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע עכשיו לכולם, אבל האם הוא מתאים לכם?

בבלומברג פורסם כי בעלי המניות הגדולים בפארק פלאזה, העוסקת בתחומי המלונאות והנדל"ן - פפושדו ונשיא החברה בוריס איבשה (שמחזיק ב-11.1%) - עובדים עם יועצים ופנו לכמה קרנות Buyout בנוגע לאפשרות להפוך את החברה לפרטית.

הפרסום היה ביום חמישי, וביום שישי פארק פלאזה דיווחה לבורסה בלונדון בתגובה כי פפושדו ואיבשה מאשרים כי בכוונתם להיפגש עם מספר קטן של משקיעים פיננסיים בנוגע למגוון אפשרויות - מגיוס הון לסיוע לצמיחת החברה, ועד מימוש חלק מהמניות שלהם בפארק פלאזה. עוד צוין בדיווח כי בשלב זה הם אינם במגעים עם אף גוף, ולא קיבלו כל הצעה בנוגע להחזקותיהם בחברה.

לאחרונה, בכתבה על חברות מישראל שעשויות להיות יעד לרכישה, סימנה גת מגידו, שותפה-מייסדת ומנכ"לית בית ההשקעות פינסה קפיטל, את פארק פלאזה. היא הסבירה אז לגלובס כי פפושדו הוא בשנות ה-80 לחייו והוביל את החברה במשך שנים, וכי החברה נסחרת בדיסקאונט עמוק ביחס לשווי הנדל"ן שלה נטו.

מגידו הזכירה שהשנה הצטרפו לחברה שני בעלי מניות משמעותיים: קרן ברוש, המתמחה באקטיביזם והצפת ערך, ודוד פתאל, הבעלים של פתאל החזקות, מקבוצות המלונאות המובילות בישראל ובאירופה, שרכשו במצטבר כ-8% מהמניות. "ברוש ופתאל אינם מחזיקים בכוח לשלוט בחברה, או לייצר בה מאבק שליטה, אך כניסתם יוצרת מוקד לחץ חיובי לשינוי", העריכה מגידו.

פריסה נרחבת באירופה

פפושדו ואיבשה מחזיקים יחד 44% ממניות פארק פלאזה, ששוויין הנוכחי מגיע לכ-321 מיליון ליש"ט. לפי אתר החברה, המחזיקה, מפתחת ומפעילה נכסי אירוח, תיק הנכסים שלה כולל מלונות יוקרה בערים מרכזיות, כמו גם אתרי נופש וקמפינג. בבלומברג ציינו שהחברה מחזיקה בנכסים במדינות רבות באירופה, ובעלת זכויות המותג פארק פלאזה ב-56 מדינות. במקביל היא בעלת השליטה בחברת המלונות Arena Hospitality שנסחרת בזאגרב, קרואטיה, בשווי של כ-192 מיליון אירו.

לפי נתונים ראשוניים שפורסמו על-ידי החברה, ברבעון השלישי השנה הכנסותיה צמחו ב-5.2% לכ-156 ליש"ט, והתפוסה במלונותיה הייתה 80.2%. מהחברה נמסר כי אין שינוי בתחזיתה השנתית, וכי האנליסטים צופים לה הכנסות של כ-458-480 מיליון ליש"ט בסיכום 2025, ו-EBITDA בטווח של 136-137.8 מיליון ליש"ט.

לצד בעלי עניין מוסדיים מישראל - חברת הביטוח הראל שהחזיקה נכון לספטמבר ב-9.1% מהמניות, וכלל ביטוח שהחזיקה ב-8.4%, בעלת מניות בולטת נוספת היא חברת הנדל"ן והמלונות אראונדטאון (Aroundtown), שמוביל יקיר גבאי, עם החזקה של 7.8%.