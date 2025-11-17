רשות התחרות תטיל קנס של 25 מיליון שקל על יפאורה וליימן שליסל

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ג') כי יוטלו עיצומים כספיים בסך מצטבר של כ-25 מיליון שקל על החברות יפאורה-תבורי וליימן שליסל בשל הפרות של חוק המזון והפארם. הממונה פרסמה להערות הציבור הודעות מוסכמות על כוונות החיוב, למשך 30 יום.

שתי החברות ישלמו את הסכומים במסגרת עיצומים מוסכמים, יפאורה כ-12.1 מיליון שקל וליימן שליסל כ-12.9 מיליון שקל. סכומים אלה מצטרפים לסכום אכיפה של למעלה מ-142 מיליון שקל בגין האכיפה היזומה של חוק המזון והפארם של הספקים הגדולים. סכום האכיפה הכולל על חוק התחרות וחוק המזון יחד, הגיע בשלוש השנים האחרונות לכחצי מיליארד שקלים.

במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה עם יפאורה-תבורי וליימן שליסל, הן ישלמו סך כולל כאמור של כ-25 מיליון שקל לאוצר המדינה, בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה; בהמלצות מחירי מוצרים לצרכן אצל קמעונאים ובהעברות תשלומים לקמעונאים, שלא כהנחות למוצרים.

יפאורה עוסקת בין היתר בשיווק משקאות קלים, וליימן שליסל עוסקת בין היתר בשיווק של מוצרי מתיקה. החברות מוגדרות כ"ספק גדול" לפי חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, ולכן חלות מגבלות על יכולות ההתקשרות שלהן עם הקמעונאים במשק.

כחלק מהליך אכיפה רחב בשוק המזון, פתחה הממונה על התחרות בראשית 2022 בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים. הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים, ואת עמידתם בהוראות חוק המזון והפארם.

בשנים האחרונות הוטלו עיצומים כספיים על ספקי מזון גדולים, ביניהם: ש. שסטוביץ, שטראוס, תנובה, אנג'ל, יוניליוור, אסם, נטו, ויליפוד, סנו, דיפלומט, סוגת, טמפו, קימברלי קלארק, ובצירוף סכומי העיצומים הנשקלים על יפאורה וליימן שליסל, סך כולל של מעל ל-142 מיליון שקל.