רוסיה מציגה בדובאי: העתק של מל"ט מתוצרת התעשייה האווירית

רוסיה מציגה בסלון האווירי בדובאי שמתקיים בימים אלה גרסת יצוא של המל"ט "פורפוסט R" - העתק שנובע מרישיון שקיבלה בעבר של סירצ'ר MK II מתוצרת התעשייה האווירית. כך מדווח באתר "דיפנס בלוג", שפנה לישראל לתגובה ללא הצלחה.

● בתעשייה הביטחונית מאותתים: הפסקת האש פותחת דלת לשורה של עסקאות ענק

● 2.3 מיליארד דולר: אלביט הודיעה על עסקת ענק עם לקוח בינלאומי

ישראל קטעה את שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לרוסיה ב-2014, אך הגרסה הנוכחית מיוצרת במפעל התעופה האזרחית של אוראל (UZGA), תחת השם פורפוסט RE. "היתרון התחרותי של כלי הטיס הבלתי מאויש הרוסי פורפוסט RE הוא הגנה מוחלטת מהסנקציות בזכות הסתמכות מוחלטת על רכיבים רוסיים", נמסר מטעם UZGA. "הוא עבר את כל הבחינות וסופק לכמה כוחות". עד היום פלטפורמות פורפוסט שימשו את צבא רוסיה למשימות איסוף ותקיפה באוקראינה, סוריה, ובאזורים נוספים.

פורפוסט RE נועד בעצמו עבור משימות איסוף ותקיפה בזירות גיאוגרפיות שונות ובמזג אוויר מגוון, החל ממינוס 40 מעלות צלזיוס ועד ל־50 מעלות צלזיוס. לפי החברה הרוסית, המל"ט נועד למשימות ביבשה ובים, ומסוגל להטיל פצצות או לשגר רקטות. בה בעת, מערכת הנחיתה וההמראה של פורפוסט RE היא אוטונומית.

המל"ט משתמש בנחיתה ובהמראה במערכות לייזר ווידאו, כולל יכולת להתמודד עם היעדר תקשורת לוויינית. "בעזרת הליך מודרניזציה, המפעל קיבל מטע"דים חדשים שהרחיבו את מגוון השימושים של המל"ט", נמסר מ־ UZGA. "בכפוף לדרישה, מומחי החברה מסוגלים לצייד את פלטפורמת היצוא פורפוסט RE במטע"דים חדשים שבהם יחפוץ הרוכש".

בעת שבה החברה הרוסית מציגה את המל"טים שלה בסלון האווירי בדובאי ונשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד אף בחן מטוס סוחוי 57, החברות הישראליות נעדרות מהתערוכה - בהחלטה שהתקבלה עוד במהלך המלחמה. בניגוד אליהן, ניתן למצוא בדובאי חברות צרפתיות כמו דאסו, הענקית האמריקאית לוקהיד מרטין, ואדג' האמירותית.