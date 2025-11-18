בגלל "אואזיס": בריטניה תאסור בחוק ספסרות מקוונת בכרטיסים

הממשלה הבריטית מתכוונת להציג השבוע חקיקה חסרת תקדים, שתאסור על מכירת כרטיסים לאירועים חיים במחיר השונה מהמחיר שבו נמכרו לציבור - כך מדווחים היום (ג') כלי התקשורת בממלכה.

הקש ששבר את גב הגמל, לפי הדיווחים, הייתה סדרת ההופעות של להקת "אואזיס", שהתאחדה מחדש לכמה הופעות בקיץ, ושהכרטיסים אליה נמכרו על-ידי ספסרים מקוונים במאות אחוזים יותר מאשר מחיר ההנפקה. חלק מהכרטיסים נמכרו ביותר מ-4,000 ליש"ט לאחד.

הצעד החדש צפוי לאיים על פעילות של פלטפורמות סחר בכרטיסים כמו Viagogo ו-Stubhub, בהן כרטיסים מחליפים ידיים במחירים כפולים ומשולשים - ואף יותר - ממחירי הקנייה. החקיקה גם אמורה למנוע מהן לגבות "עמלות טיפול" גבוהות במיוחד, שלעתים מתווספות למחירי הכרטיסים בצורה לא-שקופה וחסרת נימוק. הממשלה החדשה גם תיאבק בכמה חברות ש"השתלטו על השוק" וקונות באמצעים דיגיטליים כרטיסים רבים להופעות - ואז מוכרות אותם מחדש במחירים גבוהים הרבה יותר.

לפי ה"גרדיאן" הבריטי, הסערה שחלה בינואר בעקבות מחירי הכניסה לסדרת ההופעות של "אואזיס" הביאה את ממשלת הלייבור להתחיל הליך של התייעצות בנושא. כלי תקשורת אחרים הבהירו כי החוקים החדשים יחלו גם על משחקי כדורגל ואירועי ספורט בכלל, כמו גם על קונצרטים והופעות תיאטרון.

הפסד של כ-145 מיליון ליש"ט

לפי החוק המוצע, תיאסר מכירה במחיר השונה מהמחיר שבו נקנה הכרטיס. פלטפורמות הכרטיסים יהיו אחראיות אם מישהו מהמשתמשים בהן יעברו על החוק. גם אתרי סחר ברשתות החברתיות יעמדו בפני הגבלה זהה. ההחלטה צפויה לקבל אישור בישיבת הממשלה הבריטית מחר (ד').

שורה של אמנים ולהקות, כמו "קולדפליי", "רדיוהד", "ארקטיק מונקיס" ואחרים הביעו תמיכה בצעד המוצע. לפי חישובי לובי העוסק בעניין, צרכנים בריטיים מפסידים כ-145 מיליון ליש"ט בשנה כתוצאה מהמחירים המנופחים. הלובי גם מצא כי שורה של "חברות מפתח" אחראיות לרוב המכירה-מחדש במחירים מנופחים, כך שמדובר במנגנון עסקי לכל דבר.

פלטפורמות הכרטיסים הזהירו כי הדבר יביא לפריחה של "שוק שחור" ולאובדן הכנסות ממסים. שווי מניית חברת Stubhub הנסחרת בארה"ב צנח ב-13% אחרי הדיווחים על הרפורמה הממשלתית הבריטית.