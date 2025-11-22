עסקה תוך שלוש שעות: בכמה נמכר פנטהאוז ענק בעפולה?

ברחוב שוהם ברובע יזרעאל בעפולה נמכר פנטהאוז בן חמישה חדרים, בשטח בנוי של 190 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, תמורת 2.7 מיליון שקל. לפנטהאוז שתי מרפסות - הקדמית בשטח של 80 מ"ר והאחורית בשטח של 14 מ"ר, וצמודות לו שתי חניות ומחסן. הדירה נמכרה עם התכולה - ריהוט ומכשירי חשמל.

מחיר השיווק של הפנטהאוז עמד על 2.8 מיליון שקל והוא עמד כשלוש שעות בלבד על המדף.

המוכרים, שהגיעו לארץ מאחת ממדינות ברית המועצות לשעבר לפני כ־15 שנה, רכשו את הפנטהאוז לפני כשנה וחצי תמורת 2.25 מיליון שקל ושיפצו אותו באופן יסודי ויוקרתי. בעקבות המלחמה הם החליטו לעזוב את הארץ לצפון אמריקה. הרוכשת היא משפרת דיור שהתגוררה בשכונה והדירה התאימה לה בדיוק מבחינת התזמון, המיקום והעיצוב, כך שלא נדרש שיפוץ נוסף.

שכונת רובע יזרעאל בעפולה חדשה יחסית - בת 12 שנה בערך - ונחשבת לשכונה מבוקשת עם אוכלוסייה צעירה, חילונית ודתית.

רוב לעסקאות יד שנייה

מאיר חנני, זכיין אנגלו סכסון עפולה שתיווך בעסקה, אומר כי "עכשיו כשהסתיימה המלחמה מרגישים התעוררות של השוק בעפולה. בחודשים האחרונים המחירים יציבים לאחר שקודם לכן נרשמה בהם ירידה קטנה. נראה שמספר העסקאות מתחיל לעלות.

"רוב העסקאות בעיר הן של משפרי דיור מהעיר, אחר כך של משפרי דיור מחוץ לעיר ממקומות כמו נוף הגליל. אין בעיר כרגע תנועה של משקיעים.

"אין כיום הרבה בנייה חדשה בעיר, אבל בתקופה הקרובה אמורה להתחיל - ככה שרוב העסקאות הן יד שנייה".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב קוסטה ריקה בעיר גנים ג', דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.58 מיליון שקל.

ברחוב בן יפונה בשכונת בקעה, דירת 3 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־2.95 מיליון שקל.

ברחוב הרב טולדנו ברמת שלמה, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 3 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־3.58 מיליון שקל.

ברחוב בית הכרם, דירת 5 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, נמכרה

ב־4.9 מיליון שקל.

ברחוב בן ציון בשכונת גבעת שאול, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, נמכרה ב־3.15 מיליון שקל.

בת חפר

בשדרות הגליל, קוטג' דו משפחתי, 6 חדרים, 95 מ"ר, נמכר

ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב חבצלת, קוטג' בן 4 חדרים, 124 מ"ר, עם חניה, נמכר

ב־3.25 מיליון שקל.

עומר

ברחוב יערה, בית בן 5 חדרים, 170 מ"ר, נמכר ב־3.6 מיליון שקל.

ברחוב אגוז, בית בן 4.5 חדרים, 133 מ"ר, נמכר ב־2.45 מיליון שקל.

מודיעין עילית

ברחוב נתיבות השלום, דירת 6 חדרים, 160 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 10, עם מרפסת בשטח 124 מ"ר, נמכרה ב־4.3 מיליון שקל.

ברחוב בעש"ט, דירת 4 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה

ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב רבי עקיבא, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, נמכרה

ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב נתיבות המשפט, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, נמכרה ב־2.85 מיליון שקל.

רחובות

ברחוב יעקב תמרי בשכונת סלע, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 7 מתוך 24, עם חניה, נמכרה ב־2.44 מיליון שקל.

ברחוב כובשי החרמון בשעריים, דירת 5 חדרים, 111 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.45 מיליון שקל.

ברחוב כובשי החרמון, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב גורדון בצפון מזרח העיר, דירת 5 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־3.32 מיליון שקל.

