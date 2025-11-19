ההתקרבות בין סעודיה לארה"ב תחת ממשל טראמפ הפכה למוחשית ביותר ביום שלישי. במהלך ביקורו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, וושינגטון וריאד הרכיבו אחת מחבילות ההסכמים המקיפות ביותר בעשורים האחרונים, מהסכמים בתחום הבינה המלאכותית ועד שיתופי פעולה ביטחוניים, משאבים אסטרטגיים והשקעות סעודיות כמעט חסרות תקדים בכלכלה האמריקאית.

במסיבת העיתונאים בין המנהיגים הוכרז כי סעודיה מתכוונת להגדיל את התחייבויות ההשקעה שלה בארה"ב לכמעט טריליון דולר. הבית הלבן מיהר להציג זאת כהישג היסטורי, כזה שמייצר מקומות עבודה ומשקיע כסף בתעשייה, בתשתיות ובשווקים בארה"ב. החלק הרגיש בביקור היה ההכרזה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי.

עיקרי ההסכמות בבית הלבן 1סעודיה תשקיע כטריליון דולר בארה"ב 2סעודיה תקבל מטוסי קרב מתקדמים 3הסכם ביטחוני עם ערבויות אמריקאיות משודרגות 4שיתוף פעולה בגרעין אזרחי (ללא העשרת אורניום)

מהן ההסכמות סביב הגרעין?

ההצהרה המשותפת של בן סלמאן וטראמפ קובעת כי ארה"ב תהיה השותפה המובילה של סעודיה בפיתוח אנרגיה גרעינית אזרחית. מה הדבר כולל? על פי הבית הלבן - כורים, שירותי דלק גרעיני והמערכת הרגולטורית הנדרשת לתפעול תוכנית כזו.

האם כלולה העשרת אורניום?

וושינגטון מדגישה שהשיתוף יתנהל תחת סטנדרטים קפדניים של מניעת הפצה. אבל התמונה האסטרטגית מורכבת בהרבה. במשך שנים סירבה סעודיה לוותר על זכותה להעשרת אורניום ולמחזור דלק גרעיני, שני שלבים קריטיים בשרשרת הייצור, העלולים בתנאים מסוימים לקרב מדינה ליכולת נשק. ההסכמים החדשים לא מפרטים איך הוסדר המחלוקת הזו, והעמימות מטרידה לא מעט גורמים באזור ומחוצה לו.

לדברי ד"ר מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון, המונח "הסכם גרעין" עדיין עמום, והמשמעות שלו תלויה בפרטים שטרם נחשפו. "כשמדברים על הסכם גרעין, צריך להבין למה בדיוק מתכוונים, האם מדובר רק בתוכנית אזרחית, או שיש בה גם אפשרות להעשרת אורניום", היא מסבירה. "נכון לעכשיו אין מידע מספק כדי לדעת לאן הדברים הולכים, ואנחנו מקווים שארה"ב לא תאשר העשרה".

מ–AI ועד לטכנולוגיה צבאית: עוד סוכם בפגישה ביקורו של מוחמד בן סלמאן בבית הלבן הוליד גם הסכמים בתחומים חשובים נוספים. ראשית, בן סלמאן וטראמפ חתמו על הסכם הגנה אסטרטגי חדש שנועד להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני, והוא כולל תכנון משותף, חילופי מודיעין ומעורבות גדולה יותר של התעשייה הביטחונית האמריקאית בממלכה. טראמפ הכריז על סעודיה כ"בעלת ברית עיקרית שאינה חברה בנאט"ו", מעמד שמעניק לה גישה מועדפת לטכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות. ההחלטה הדרמטית ביותר הייתה כמובן האישור למכירת מטוסי F35 לסעודיה. עד עכשיו ישראל הייתה המדינה היחידה במזרח התיכון שמפעילה את המטוס. עבור מערכת הביטחון הישראלית זהו שינוי אסטרטגי עמוק. בימים האחרונים דווח כי קצינים בכירים הציגו ניירות עמדה שמזהירים מפגיעה ביתרון האווירי של ישראל ומקושי עתידי בביצוע מבצעים רגישים. יחד עם ה־F35 צפויה סעודיה לקבל כמעט 300 טנקים אמריקאיים ומערכות נשק נוספות, מה שמחזק את מעמדה הביטחוני ומהווה דחיפה משמעותית לתעשייה הביטחונית בארה"ב. ארה"ב וסעודיה חתמו גם על מזכר הבנות בתחום הבינה המלאכותית, המעניק לממלכה גישה לטכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות תחת מנגנוני הגנה נוקשים. במסגרת ההסכמות, יוקמו מרכזי נתונים ענקיים בסעודיה וארה"ב תספק לסעודים שבבים שנחוצים עבור מחקר בתחום הבינה המלאכותית. בתמורה הסעודים יגבילו את שיתוף הפעולה שלהם עם סין בתחומי הטכנולוגיה. עסקה נוספת שעליה יחתמו טראמפ ובן סלמאן נוגעת לכרייה של מחצבים נדירים בסעודיה, במיוחד כאלה שנחוצים לייצור מערכות טכנולוגיות מתקדמות. "טראמפ הולך לקראת החזון הגדול שלו למזרח התיכון ולעולם", אומרת רות פינס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב. "אנחנו רואים שהוא רוצה לבסס את מעמדה של ארה"ב במזרח התיכון. הדרך לעשות את זה היא להתקרב למדינות הסוניות המתונות, שבראשן סעודיה. יש לו רצון להמשיך בקו שהתחיל בקדנציה הקודמת שלו ולהרחיב את הסכמי אברהם ולייצר מסדרון יבשתי בין המזרח למערב דרך סעודיה, ישראל, טורקיה וכדומה". לדברי פינס פלדמן, "מתהליך זה נובעות ההבטחות למטוסי F-35, התעקשות על הכנסת הנתיב למדינה פלסטינית, כשהכול נועד לצרף את סעודיה לאותן מדינות נורמליזציה עם ישראל ליישום החזון של טראמפ". אריאל ויטמן קראו עוד

למה ערב הסעודית צריכה אנרגיה גרעינית?

ערב הסעודית היא יצואנית הנפט הגדולה בעולם, והגורם המוביל בקרטל הנפט העולמי OPEC. מה שמעלה את השאלה - מדוע היא צריכה אנרגיה גרעינית, כאשר הנפט (והגז) קל כל כך להשגה מבחינתה?

חזון 2030 של יורש העצר מוחמד בן סלמאן דורש גיוון של הכלכלה הסעודית, שהיום עשרות אחוזים ממנה נשענים על רווחי הנפט. המצב חמור עוד יותר בהכנסות הממשלה, כאשר הנפט הוא רוב ההכנסה שלה.

כניסה של אנרגיה גרעינית לא רק שתסייע לסעודיה לגוון את הכלכלה, אלא גם לפנות את המשאבים הנוכחיים שלה ליצוא, שהוא רווחי עוד יותר מאשר הייצור המקומי שבו סעודיה שומרת על מחירים נמוכים עבור המשק המקומי.

בנוסף לכך, אנרגיה גרעינית היא "קרש קפיצה" לעבר נשק גרעיני במקרה שיריבתה איראן תשיג זאת. אך הדבר תלוי בתהליכים קריטיים כמו העשרת אורניום ומחזור דלק גרעיני, שערב הסעודית מתעקשת שייעשה בשטחה, ולא ברור האם ההסכם הנוכחי יאפשר זאת.

איך תושפע ישראל מהמהלך?

במשך שנים הניחו בירושלים שכל הסכם גרעיני בין סעודיה לארה"ב יתנה תנאי מוקדם של נורמליזציה עם ישראל. כעת התנאי הזה נעלם. התוצאה בולטת - סעודיה מתקדמת בתחום הגרעין האזרחי, בזמן שישראל נותרת מחוץ למסגרת.

יערי מדגישה כי הפער בין שימוש אזרחי לבין העשרה הוא קריטי מבחינת ישראל. "אם מדובר בגרעין למטרות אזרחיות בלבד, הפקת אנרגיה, ביטחון אנרגטי, אין בכך איום על ישראל. זה חלק מהרצון של סעודיה לפתח מקורות אנרגיה מקומיים.

"אבל אם בסופו של דבר ייכלל בכך גם מרכיב של העשרת אורניום, שניתן להסב בעתיד לשימושים צבאיים, זה כבר תרחיש שמסכן את ביטחון ישראל".

לדבריה, רוב המהלכים יתרחשו בשלב ראשון מאחורי דלתיים סגורות, וישראל אינה יודעת כיום מה מבקשת סעודיה ומה תהיה עמדת וושינגטון.

כיצד ישראל עשויה לנהוג?

רות פינס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב, סבורה כי "ישראל צריכה לעמוד ולגבש עמדה מאוד ברורה שאומרת שהנורמליזציה אומנם חשובה לה, אבל לא בכל מחיר. אנחנו רוצים שלום מתוך עוצמה, ולא מתוך מקום של ויתורים. בנוגע לגרעין ישראל חייבת לומר שזה לא יקרה באדמת סעודיה".

