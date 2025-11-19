אזהרה למחוקקים בבריטניה: "ציידי ראשים" סינים מרגלים אחריכם

אזהרה חריגה של שירות ביטחון הפנים-הבריטי (MI5) ביממה האחרונה תופסת את הכותרות בממלכה: לפי מכתב שהועבר למחוקקים ולחברי בית הלורדים הבריטי, המודיעין הסיני מנסה לאסוף מידע עליהם, ולצבור השפעה על הנעשה בבריטניה, באמצעות התחזות לחברות ופנייה למקורביהם דרך רשת LinkedIn. הפניות נעשות, בין היתר, לעובדים, ליועצים ולקרובי משפחה, ומתחזות להצעות עבודה או ייעוץ "תמורת סכומי כסף גדולים". לשם כך, נכתב בדיווחים שהתפרסמו ביום ד' בבריטניה, נפתחו חברות קש שבהן משתמשים קציני מודיעין סינים לכיסוי.

שירות הביון הסיני משתמש לפחות בשתי חברות של "ציידי ראשים" בבריטניה כדי למצוא וליצור קשר עם מקורבים ל"מטרות בעלות שווי רב". בין הבכירים שאיתם החברות יצרו קשר נמצאים יועצים לשרים שמרנים לשעבר (כעת באופוזיציה), ואפילו יועץ למי שהיה שר האוצר הבריטי. מטרת הסינים, נאמר בתדרוך, היא "לגדל" בהדרגה את הנכסים המודיעיניים ולהשתמש בהם בעתיד. השירות הזהיר את המחוקקים הבריטיים מגורמים בסביבתם "ששואלים שאלות בלתי מקובלות".

"תמריצים כספיים"

"הסינים מציעים תמריצים כספיים גדולים תמורת מה שנראה כמידע בסיסי בלבד, במטרה לבנות מערכות יחסים לעתיד ולעודד את המטרות לקבל גישה למידע חשאי ורגיש", נכתב ב"טיימס" הבריטי בנוגע לאופרציה שנחשפה.

בתגובה לאזהרה הודיע יושב ראש בית הנבחרים, כי יש לדאוג לתדרוך מיידי של חברי הפרלמנט בנושא, כדי "שיבינו באילו דרכים" מנסים לגייס אותם או עובדים שלהם. העיתונים אף פרסמו את שמותיהן של שתי מגייסות בכירות שלפי החשד עובדות בשירות הסינים, אמנדה קיו ושירלי שן, ש"ביצעו פניות בהיקף נרחב" ליעדים באמצעות רשת LinkedIn.

השגרירות הסינית הגיבה בחריפות להאשמות, שכיכבו בכותרות הראשיות של העיתונים בממלכה בבוקר יום ד', ואמרו כי מדובר ב"המצאה טוטאלית" וכי מדובר בהאשמות "שפלות". הסינים ציינו כי לפני כחודשיים בוטלו האישומים נגד שני בריטים בחשד שהם ריגלו לטובת סין, וקראו לבריטניה "לשים קץ למצעד המפוברק של האשמות שווא". ההאשמות נגד השניים בוטלו בעקבות החלטה של הממשלה המכהנת שלא להגדיר את סין כ"מדינת אויב", ולמרות הראיות נגדם. שניהם עבדו כיועצים בפרלמנט.

ה"טלגרף" הבריטי דיווח, כי הודעות ששיגרו שתי המגייסות הסיניות כללו הצעות לבעלי תפקידים שונים בווסטמינסטר לשמש כ"מומחים ויועצים" בעבור חברות סיניות, כולל חברה לסוללות לכלי רכב חשמליים בשנז'ן וחברה לפאנלים סולאריים בפרובינציית האביי. האסטרטגיה שלהן הייתה להציע סכום כסף נכבד תמורת כתיבת "נייר עמדה" על גישת הממשלה הבריטית לנושאים שונים. אחד מאלו שנוצר עימם קשר היה יועץ לשרת הפנים לשעבר מטעם השמרנים, פריטי פאטל, שנחשבת למבקרת חריפה של סין. היא האשימה את הסינים אחרי חשיפת הפרשה ב"חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה" הבריטית.

רוצים "מגה-שגרירות"

פרסום פומבי של "אזהרת ריגול" שכזו הוא חריג בבריטניה, ונחשב למסר פומבי מצד הממשלה בניסיון להרתיע את בייג'ין. ממשלת הלייבור מנסה לחזק את הקשרים עם סין, והיא עמדה בפני האשמות מצד האופוזיציה על "עמדה רכה מדי" בנוגע לפעילות הסינית במדינה. פרשנים מהימין טענו כי פרסום האזהרה הוא צעד שנועד להראות נחישות בהתמודדות עם סין.

ברקע העימות ניצבת גם החלטה קרובה של הממשלה אם לאשר לסינים לפתוח "מגה-שגרירות" במטבעה המלכותית לשעבר, מבנה שנרכש ושופץ על ידי הסינים ב-2018. הממשלה השמרנית הקודמת דחתה את הבקשה, מנימוקי ביטחון שונים, אך הסינים הגישו מחדש את הבקשה לרשות אחרת אחרי שהלייבור עלו לשלטון.

השגרירות מתוכננת להתפרס על כ-20 אלף מ"ר, והמיקום האסטרטגי שלה הוביל לחששות לגבי אמצעי איסוף מידע אלקטרוני בשטחה, במיוחד בשל הקרבה ל"סיטי" של לונדון, מוקד הסחר העולמי. הממשלה דחתה את ההכרעה בנושא ל-10 בדצמבר, בצעד שהסינים אמרו כי הוא "מנוגד להצהרות על התחלה מחדש של היחסים בין המדינות". אם תקבל אישור, זו תהיה הנציגות הדיפלומטית הסינית הגדולה באירופה. הסינים הזהירו בעבר כי לדחייה של הבקשה יהיו "השלכות" על יחסי המדינות.