כחלק מחבילת הסיוע האמריקאית המיוחדת למלחמה, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, חתם היום (ה') על חוזה ענק בהיקף של מיליארדי דולרים עם חברת רפאל, להרחבת הייצור הסדרתי של מערכת כיפת ברזל.

חתימת החוזה התאפשרה לאחר משא ומתן בהובלת ראש מנהלת "חומה" במפא"ת, משה פתאל, מנהלת התוכניות הישראליות בסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) וסמנכ"ל וראש חטיבת מערכות הגנה אוויריות ברפאל, שלמה טואף. במסגרת העסקה תספק רפאל למשרד הביטחון ולצה"ל כמות משמעותית של מיירטי ״כיפת ברזל״ .

חבילת הסיוע האמריקאית בסך 8.7 מיליארד דולרים, שאישר הקונגרס באפריל אשתקד, כוללת בתוכה חבילה ייעודית של 5.2 מיליארד דולר לטובת חיזוק מערכות ההגנה האווירית של מדינת ישראל: כיפת ברזל, קלע דוד, ומערכת הלייזר שנמצאת בסיום תהליך הפיתוח.

מעמד החתימה על העסקה בין רפאל למשרד הביטחון / צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

אחוזי יירוט יוצאי דופן

כיפת ברזל שמפותחת בישראל ומיוצרת בשיתוף עם הממשל האמריקני, נועדה להגן מפני איומים של רקטות וטילים לטווח קצר ובינוני, וכן מפני איומי כטב"מים. במהלך המלחמה המערכת הפגינה ביצועים מרשימים, עם אחוזי יירוט יוצאי דופן, והגנה משמעותית על העורף הישראלי מול מתקפות טילים, רקטות, כטב"מים וטילי שיוט.

חברת רפאל היא המפתחת הראשית של כיפת ברזל, בשיתוף חטיבת אלתא של התעשייה האווירית, חברת ריית'און האמריקאית וחברת אמפרסט. הסוכנות האמריקאית להגנה מפני טילים (MDA) היא שותפה מרכזית בפיתוח וייצור המערכות הרב־שכבתיות של ישראל, ביניהן קלע דוד וחץ, ובייצור רכיבי מערכת כיפת ברזל.