דוחות התעשייה האווירית: צמיחה בכל היבשות, שיאים חדשים

התעשייה האווירית פרסמה אתמול (ה') את דוחות הרבעון השלישי שלה שמצביעים כי החברה ממשיכה לצבור שיאים. בתוך כך, צבר ההזמנות הגדול ביותר אי פעם (26.5 מיליארד דולר), שמבטיח 4.3 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי, וצמיחה רבעונית בהכנסות בכל היבשות.

ההכנסות מישראל (640 מיליון דולר) היוו שליש מכלל הכנסות החברה, שיעור זהה לרבעון השני. בה בעת, היבשות הבולטות היו אסיה (565 מיליון דולר, 29%), אירופה (392 מיליון דולר, 20%) וצפון אמריקה (229 מיליון דולר, 12%). סך כל ההכנסות ברבעון עמדו על כ־1.909 מיליארד דולר, צמיחה משמעותית של 18% ביחס לרבעון השני.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים עלה ב־16% לכ־484 מיליון דולר (כ־9.4% מהמכירות), בהשוואה לרווח נקי של כ־416 מיליון דולר (כ־9.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי לבדו הסתכם בכ־165 מיליון דולר (כ־8.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי של כ־122 מיליון דולר (כ־7.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

גידול נרשם גם ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ־489 מיליון דולר (כ־9.5% מהמכירות), בהשוואה ל־431 מיליון דולר (כ־9.8% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. בהיקף המכירות, חלה צמיחה של 17% לכ־5.1 מיליארד דולר דולר. ירידה קלה נרשמה דווקא בהוצאות המחקר והפיתוח העצמי, מכ־212 מיליון דולר לכ־208 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת ברבעון השלישי של השנה היה שלילי, והסתכם בכמינוס 128 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ־61 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. סך הכול, בתשעת החודשים הראשונים התזרים היה חיובי ועמד על כ־537 מיליון דולר, אבל משמעותית נמוך מכ־1.8 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל התעשייה האווירית IAI, בועז לוי: "אנו גאים לסכם רבעון שלישי חזק הממשיך את מגמת הצמיחה וההתרחבות של IAI בשנת 2025 תוך מתן מענה למערכת הביטחון הישראלית ולמגוון לקוחותינו ברחבי העולם. איתנותה של התעשייה האווירית נשענת על פורטפוליו טכנולוגי עשיר ומגוון לצד פריסה גלובלית רחבה, המעניקים לנו יציבות וגמישות מול ביקושים משתנים. על בסיס חוזקות אלו, אנו שומרים על הרמות גבוהות של צבר ההזמנות ומשלבים בין מענה לדרישות המיידיות של לקוחותינו לבין השקעה ארוכת טווח בפיתוח יכולות המחר. הישגי הרבעון נשענים על המסירות והיכולות של עובדות ועובדי התעשייה האווירית, המובילים את החברה קדימה בעידן של דרישות מבצעיות אינטנסיביות וביקושים גואים למערכות הגנה מתקדמות. נמשיך להשקיע בטכנולוגיות פורצות דרך, להרחיב שיתופי פעולה בינלאומיים ולחזק את תרומתנו לביטחון מדינת ישראל."