במהלך ועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס שוחח אביטל פרדו, CTO פאגאיה עם כתב הטכנולוגיה של גלובס נבו טרבלסי. השניים דנו בשילוב בינה מלאכותית בפינטק, בשינויים שעברו חברות הייטק ותיקות מול חדשות, ובשאלה האם פאגאיה הייתה בוחרת בדרך אחרת לו הייתה מנפיקה כיום. פרדו פתח בהסבר על פעילות החברה: "למי שלא מכיר, פאגאיה פיתחה פלטפורמה להקצאת אשראי לגופים פיננסיים. ככה אנחנו עוזרים לבנקים לאשר הלוואות שלא היו".

השנה הפכתם לראשונה לחברה רווחית - מה קרה בשלוש השנים האלה?

"קרה המון. אנחנו פעילים בשוק האשראי הצרכני וזה שוק עצום. הלקוחות שלנו הם המלווים הכי גדולים בארצות הברית. אנחנו מתחברים למערכות הליבה ויודעים באמצעות הטכנולוגיה שלנו לקבל החלטות בשם הארגון. אנחנו מתחברים ל־CRM עם ההחלטות האלה, ויכולים לפנות ללקוחות שלהם ולהציע להם הצעות אשראי. הם מריצים את כל המודלים שלנו ויכולים לקבל החלטות אשראי סופיות. מאחורי הקלעים אנחנו קונים את ההלוואה - זה מודל וייט־לייבל שמאפשר win-win לאורך כל השרשרת הזו".

הייתם חברת יוניקורן והפכתם לכבדי משקל - איך עשיתם זאת?

"אנסח את זה כמשפט - מיוניקורן, ל-AI פינטק, למוסד טכנולוגי פיננסי. ביוניקורן מסתכלים על צמיחה, ומוסד פיננסי מנסה לאזן בין צמיחה לתנאי שוק, וראינו תנאי שוק משתנים בחמש השנים האחרונות. הלקוחות שלנו היום הם הבנקים מהשורה הראשונה, אנו נוגעים במערכות הליבה שלהם עם המוצר שלנו. לכן, אנו חייבים לאמץ מנהגי שוק של חברה אמריקאית. אתה הופך להיות דומה ללקוחות שלך, הם מסתכלים על הדברים האלה ומייצרים שפה משותפת. כל זה עוזר לנו לפעול יותר טוב".

עוד הוסיף פרדו כי "בסוף מגיעים לחברה שמכניסה מעל מיליארד דולר ויש לה תזרים חיובי. יותר חשוב שיש בפייפליין לקוחות שיאפשרו צמיחה קדימה. כדי להגיע לזה עשינו שינויים ברמת החברה וגם במוצר. ארגון גדול לא יעבוד איתך אם הוא לא בטוח שתייצר לו שינוי בעסק. הוא לא ייכנס לתהליך הזה אם הוא לא יודע מראש ששלוש שנים אחרי תייצר לו השפעה עמוקה על העסק. אנחנו אחראים ל־10% עד 30% מהכנסותיהם. זה אימפקט משמעותי".

והאקלים האמריקאי - הורדת הריבית, ענייני מאקרו… זה חלק מהחבילה היותר גדולה?

"כן. השוק היה מאוד וולטילי בשנים האחרונות. חלק מהסיבה שאנחנו מתעסקים בעמידות יותר ויותר - זה להתאים את עצמנו לזה שהשוק יכול להיות תנודתי גם קדימה. הזזנו את ההכסנה: היא הגיעה מהצד של המשקיעים והיום מהמלווים. זה מאפשר לנו יותר יציבות ולהמשיך לצמוח בסביבות שוק שונות. וזה חלק מהתכנית שלנו."

לא בחרתם בהנפקה רגילה. במבט לאחור - הייתם פועלים אחרת?

"קודם כל נבין למה בחרנו להיות ציבוריים. זה כדי להידמות ללקוחות שלנו. הם גדולים, והרבה מהם ציבוריים. הם רוצים לדעת שאתה שקוף וציבורי ואיך התהליכים שלך עובדים. לעשות את זה ב-SPAC הייתה ודאות. מצד שני, יש פחות עלות של קשב ניהולי - וזה מאוד חשוב. אני שמח שנכנסנו להיות ציבוריים. ההחלטה לעשות את זה ב-SPAC הייתה נכונה. קיבלנו הרבה ערך בשנים האלה גם אם יש רעש מסביב. הדיאלוג הבלתי פוסק עם משקיעים עוזר לדעת לאן ללכת ולהשתפר. פידבק זה בסוף הדבר הכי חשוב שיש בחיים."

איך אתה רואה את עולם ה-AI?

"השאלה המעניינת היא מאיפה יגיע היתרון התחרותי בעולם ה-AI. אנחנו בשלב התחלה ובום של חומרה. ההתחלה היא תמיד בפיזיות. השאלה היא מאיפה מגיע היתרון בשכבות היותר גבוהות של התוכנה".

ראינו את רמות השיא של AI - זו יותר הזדמנות או סכנה כרגע?

"chatGPT יצא ואחריו כל החברות הוציאו מודלים ברמה די דומה. לא ראינו יתרון. זה נובע מזה שהדאטה שזמין למודלים האלה הוא פחות או יותר אותו דבר. בשנים הקרובות ניכנס להבין איפה היתרון התחרותי. גוגל הולכת לחבר יותר טוב בין חומרה לתוכנה. ההערכה שלי - OpenAI הולכת לעשות את זה דרך האינטראקציה. לדעתי בפרומפטים השנה נכתב יותר טקסט ממה שנכתב על ידי כל האנושות. יש פה פוטנציאל לייצר יתרון תחרותי, ובשלוש השנים הקרובות נתחיל לראות מי מצליח."

כיצד השימוש AI בא לידי ביטוי אצלכם?

"יש שתי השפעות משמעותיות. קמנו כחברת AI כבר לפני 10 שנים. בצד היותר מסחרי, מה שרואים בשנים האחרונות זה פחות אנשים סקפטיים ל-AI. הרבה אנשים לא ידעו לאן הטכנולוגיה הזו הולכת. היום עדיין אף אחד לא יודע, אבל פעם לא האמינו שאפשר לעשות דברים משמעותיים. היינו מוכרים לבנקים וראינו הרבה אנשים סקפטים. היום עם האפקט של GPT כולם ימודעים ליכולות. במצב כזה מאוד טבעי שתהליך חיתום אשראי יהיה גם הוא מבוסס AI. אנחנו במקום טוב כי זה המוצר שאנחנו מוכרים כבר הרבה זמן. chatGPT הפך להיות סוכן השיווק הכי טוב".

ובמבט קדימה לגבי פאגאיה - מה הצעד הבא?

"אנחנו בנקודה מעניינת. יש לנו פרודקט חזק. הלקוחות שלנו והשוק יחסית שמרניים, ויש חומות של רגולציה. כשמסתכלים על התחרות לא רואים עוד חברות שעושות מה שאנחנו עושים, וזה ייחודי: הזדמנות ענקית בלי הרבה תחרות. ולכן אנחנו רוצים להבטיח ברמת הביצוע". עוד הוסיף כי "פיתחנו פתרונות של ורטיקלים שונים של אשראי צרכני. אנחנו פעילים ב־4 מתוך 15 ורטיקלים. אפשרנו לחברות שיש להן מוצרים בתחום לפנות ליותר לקוחות. השלב הבא - לאפשר למלווים בעולם הרכב להשתמש בדבר הזה. זה מאפשר במקום העיסוק המאוד סיזיפי של להביא לקוח חדש למוצר חדש, להביא לקוח קיים למוצר חדש. זה יותר יעיל, יותר זול, וגם מייצר מערכת יחסים יותר טובה בין הלקוחות שלנו לשלהם. אם נצליח לממש את זה בסקייל בשנים הקרובות - נוכל להפוך להיות אחת מחברות האשראי הצרכני הגדולות בעולם".

