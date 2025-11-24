דוחות Wix שפורסמו ביום רביעי שעבר עקפו את התחזיות, והחברה גם העלתה מעט את התחזית שלה להמשך שנת 2025. עם זאת, המשקיעים שמו דגש על הגידול בהשקעות שלוחץ על שולי הרווח, והמניה נפלה בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-25% (והשלימה ירידה של 48% בחודשיים). כתוצאה מכך, מחיר מניית וויקס חזר אל מתחת לרף של 100 דולר, לראשונה אחרי שנתיים.

בסוף השבוע המניה ננעלה במחיר של כ-95.5 דולר, שמשקף לחברה שווי של 5.3 מיליארד דולר - ירידה של מעל 1.7 מיליארד דולר משוויה מאז פרסום הדוחות. בשיא, ב-2021, שווי השוק של Wix היה כ-20 מיליארד דולר.

וויקס, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת למשתמשים בה הקמה וניהול של אתרי אינטרנט. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 505 מיליון דולר, הפסד נקי לפי כללי GAAP בגובה 589 אלף דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.68 דולר למניה - גבוה מהתחזיות.

בסוף הרבעון היו ל-Wix בקופה קרוב ל-1.6 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך של 1.1 מיליארד דולר למחזיקי איגרות החוב (החברה גייסה לפני כחודשיים כמיליארד דולר באג"ח להמרה בריבית של 0%).

"רווחיות תחת לחץ" בחברה הנרכשת

ביוני האחרון Wix רכשה את Base44, חברת סטארט-אפ צעירה, תמורת 80 מיליון דולר. Base44 מאפשרת למשתמשים ליצור יצירות דיגיטליות ללא קוד, באמצעות שימוש בשפה טבעית, בדומה למשל ל-ChatGPT. בצד החיובי, ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של Base44 צומחות בקצב מהיר יותר מהצפוי, ו-Wix צופה ARR של 50 מיליון דולר בסוף השנה.

עם זאת, יש לכך השפעה על שולי הרווח. האנליסט דיפאק מתיבאנן מבנק ההשקעות קנטור התייחס לנפילה במניה ביום רביעי, וכתב שהיא מגיעה על רקע חששות גוברים בשוק בנוגע לכיוון שולי הרווח בטווח הקצר.

ל-Base44 יש לדבריו כבר מעל 2 מיליון משתמשים, אך הוא מזכיר כי הנהלת Wix אמרה שפרופיל הרווחיות של Base44 נמצא כרגע "תחת לחץ", משום שהפעילות גדלה במהירות עם עלויות AI גבוהות יותר למשתמשים חדשים לעומת קיימים. המלצת קנטור למניה נותרת "תשואת יתר", אך מחיר היעד הופחת מ-160 דולר ל-135 דולר.