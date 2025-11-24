כהונתו השנייה של דונלד טראמפ הנשיא הפכה את הקריפטו לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הונו המשפחתי. אלא עתה, גל ירידות חריף במטבעות הדיגיטליים גורם למשפחת טראמפ - וגם למשקיעים שמחקים את מהלכיה - לחוות ממקור ראשון את התנודתיות האגרסיבית המאפיינת את המטבעות האלו.

לפי חישוב של בלומברג, ההון של משפחת טראמפ ירד בכמיליארד דולר: מ־7.7 מיליארד דולר לכ־6.7 מיליארד דולר, בחודשיים. כאשר הסיבה העיקרת היא כאמור התרחבות ההשקעות המשפחתיות בתחום הקריפטו. הירידות בקריפטו הן חלק מקריסה רחבה יותר שגרעה מעל טריליון דולר מערך הנכסים הדיגיטליים ברחבי העולם.

בנו השני של הנשיא, אריק טראמפ, המשמש כסגן נשיא בכיר בארגון טראמפ, היה ממובילי הכניסה המהירה של המשפחה הראשונה לתחום בכהונתו השנייה של אביו כנשיא. דמוקרטים ומבקרים מחוץ לממשלה טוענים כי ההסתערות של המשפחה על תחום הקריפטו מציבה ניגודי עניינים משמעותיים - במיוחד לאור העובדה שהנשיא טראמפ מקל ברגולציות המושתות על התעשייה. משפחת טראמפ אומרת שעסקי הקריפטו שלה נפרדים מענייניו הרשמיים של הנשיא, ואריק מדגיש: "אין לי שום קשר לוושינגטון די.סי".

המיזמים וההפסדים

מיזם הדגל של משפחת טראמפ הוא פלטפורמת המסחר World Liberty Financial שכוללת טוקן משוּק של המותג בשם WLFI. המיזם זכה להקלות רגולטוריות נרחבות מהבית הלבן.

מחיר הטוקן הזה צנח מ‑0.26 דולר בתחילת ספטמבר לכ‑0.15 דולר כיום. משפחת טראמפ מחזיקה במלאי של טוקני WLFI, שערכם הנומינלי בשיאו עמד על כמעט 6 מיליארד דולר. כיום, ערכם עומד על כ‑3.15 מיליארד דולר.

המשפחה עדיין זכאית לחלק מהכנסות המסחר הטוקן, בלי קשר למחיר שבו הוא נסחר בפועל. או במילים אחרות - המשקיעים בטראמפ עלולים להתרושש, המשפחה יכולה עדיין להרוויח. "משקיעים פרטיים יכולים רק לסחור בצורה ספקולטיבית", אמר ג'ים אנג'ל, פרופסור למימון באוניברסיטת ג'ורג'טאון. "הטראמפים לא רק יכולים לסחור ספקולטיבית, הם גם יכולים ליצור את הטוקנים, למכור אותם ולהרוויח מהעסקאות עצמן".

מטבע הממ TRUMP$, שהושק בינואר והוגדר ע"י טראמפ כ"יצירת אמנות", צנח מאז מאז סוף אוגוסט בכ‑25% מערכו. גודל החלק של המשפחה במטבע אינו ברור לחלוטין. מדד המיליארדרים של בלומברג מייחס לטראמפים כ‑40% מהסך הכללי. כעת, הטוקנים הללו שווים כ‑310 מיליון דולר לפי המחירים הנוכחיים, ירידה של כ‑117 מיליון דולר מאז סוף אוגוסט.

כחודשיים לאחר השבעת טראמפ, משפחתו נכנסה לפרויקט קריפטו חדש נוסף. אריק טראמפ ודונלד טראמפ ג’וניור שיתפו פעולה עם חברת הקריפטו Hut 8 Corp בסדרה מורכבת של עסקאות, שבהן Hut 8 סיפקה את ציוד כריית הביטקוין שלה בתמורה לחלק גדול בחברה חדשה בשם American Bitcoin Corp .

אריק טראמפ מחזיק בכ‑7.5% מ‑American Bitcoin. מניות ABTC הגיעו לשיא של 9.31 דולר בתחילת ספטמבר, מה שהפך את החלק של אריק טראמפ לשווי של כ‑630 מיליון דולר. מאז הן צנחו ביותר מ‑50%. משקיע שרכש מניות ABTC בעת שהן הפכו לציבוריות היה נאלץ להתמודד עם הפסד של כ‑45%. דובר ABTC לא הגיב לבקשות לתגובה.

תזמון לא מוצלח במיוחד

גם הרשת החברתית של טרמאפ סופגת הפסדים. מניית טראמפ מדיה , חברת האם של הרשת Truth Social, צנחה לשפל חדש השבוע. חלק מהירידה מיוחס לכניסה לא מוצלחת לשוק הקריפטו: החברה השקיעה כ‑2 מיליארד דולר בביטקוין ונכסים נלווים, כולל אופציות.

בנוסף, החברה החלה לאגור טוקן פחות מוכר בשם CRO, שהונפק על ידי חברת הקריפטו הסינגפורית Crypto.com. ערך ה‑CRO נחתך בכ‑50% ושווי אחזקתו של טראמפ בחברה ירד בכ־800 מיליון דולר מאז ספטמבר. טראמפ הוא בעל המניות הגדול ביותר, כשמניותיו מוחזקות באמצעות נאמנות בפיקוח בנו הבכור, דונלד.

הילד לא מודאג

הבן, אריק טראמפ, הפך בשנים האחרונות לדמות המרכזית במשפחת טראמפ בכל הקשור לקריפטו. הוא מוביל את השקעות המשפחה בתחום, מקדם את הפרויקטים הציבוריים ומעודד את הציבור "לקנות את הירידות".

הוא אף דחף להגביר את קניית הטוקנים של המשפחה דווקא בתקופת הירידות. האנליסטים מציינים כי חלק גדול מהירידה הוא "על הנייר" בלבד, מאחר שמשפחת טראמפ נהנית ממודלים רווחיים שאינם מבוססי מחיר שוק בלבד.

לדבריו, דווקא תקופות ירידה הן הזדמנות פז. "זו הזדמנות קנייה מצוינת", אמר בהצהרה לבלומברג. "מי שקונה בירידות ומקבל את התנודתיות יהיה המנצח האמיתי. מעולם לא הייתי שורי יותר לגבי עתיד הקריפטו ולגבי המודרניזציה של המערכת הפיננסית".